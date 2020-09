De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 00:05

Daño al estudiante

Han pasado seis meses desde que se declaró la cuarentena y el mismo tiempo que nuestros estudiantes no están concurriendo a las escuelas. Lo peor es que el ministro Trotta no tiene un plan de vuelta, lo cual genera incertidumbre y desigualdad en nuestros chicos. Escribo esta carta como docente de más de 300 estudiantes. Actualmente, no más del 50% de ellos están de alguna manera conectados con la escuela. Teniendo en cuenta que son de escuela privada y de la zona de La Matanza, creo que es hora de darles una respuesta a estos estudiantes. Ha quedado demostrado que en los chicos en edad escolar el virus Covid-19 tiene un bajo nivel de incidencia, por eso volver a las clases en la escuela con un plan de protocolos se hace imperioso, ya que el daño provocado a los jóvenes es terrible, no solo para su presente sino para su futuro.

Leonardo M. Álvarez

DNI 26.165.961

Jueces desplazados

Anhelo que la Corte Suprema de la Nación se expida con la debida diligencia sobre el desplazamiento arbitrario de los tres jueces y no permita consagrar la impunidad de quienes traicionaron a la patria, abusando de la confianza del pueblo que los eligió. Y ponga así fin a esta insoportable incertidumbre jurídica.

José María Staffa Holtmann

j_sholt@yahoo.com.ar

Palabras de políticos

Los políticos necesitan ser "recontratados" cada dos o cuatro años. Solo se ocupan de lo que luzca antes de la próxima elección (por eso construyen escuelas, pero no "construyen" educación). Viven obsesionados por declarar cosas que sus encuestadores les dicen que caen bien en la porción del electorado que a ellos les interesa en determinado momento. La realidad cede ante las "mediciones", incluso en el campo de los datos económicos más duros. Ya había dicho Sowell: la primera lección de la economía es la escasez, y la primera lección de la política es desestimar la primera lección de la economía. Ni siquiera tienen el cuidado de dar datos ciertos sobre otros países, cuya realidad ignoran temerariamente. El presidente del Banco Central insultó la inteligencia de cualquiera que crea que tiene derecho a elegir qué usa para conservar el fruto de su esfuerzo cuando dijo que el mercado del dólar paralelo es delictivo. El hombre preside un organismo que debe "promover la estabilidad monetaria", pero que se dedicó a "falsificar" moneda y a devaluarla 150 veces en dos décadas. Y pocos días más tarde la ministra Bielsa declaró que no encuentra ninguna explicación para que el precio del metro cuadrado de una vivienda se exprese en dólares.

Nadie prestó demasiada atención a esas declaraciones, porque las personas no suelen creer que los líderes piensen lo mismo que dicen. Pero a estos les puede pasar lo que al pastorcito mentiroso: que nadie les crea cuando digan algo que no sea un desatino.

Marcelo Gobbi

DNI 14.541.133

Fantasmas

"La familia kirchnerista cuenta con su propio fantasma" (Jorge Fernández Díaz, 20/9/20). La calle está vacía; los negocios, cerrados. Un grupo de fantasmas se pasea asintiendo satisfecho. En una casa humilde un obrero tiene los puños crispados. Mira con impotencia pasar los fantasmas de la pobreza y el desempleo. En la cola para recibir un plato de comida, una madre lleva de la mano a su hijita. La nena, con los ojos desorbitados, mira a los fantasmas del hambre y la desnutrición. ¿Habrá alguien que pueda detener a los fantasmas? "Si ves a un fantasma no lo dejes crecer" (refrán groenlandés).

Por favor, señores jueces de la Corte Suprema, detengan a los fantasmas de la impunidad y la corrupción. Lo que queda de nuestro amado país depende de ustedes.

Horacio Vodovotz

horaciovodovotz@hotmail.com

Donación

Un carnicero salteño donó 40.000 pesos al hospital de Orán. Es extraño que ningún miembro del partido que dice estar siempre "junto al pueblo" haya hecho algo parecido. Solo reparte algo de lo que recauda de los impuestos que los mismos necesitados pagan y el resto va a los bolsillos de los recaudadores.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

Sin medicamentos

Soy paciente hemato-oncológico, diagnosticado con cáncer de médula ósea, mieloma múltiple IgA Kappa ISS2 (cadena liviana). Comencé el tratamiento rápidamente (el 28 de abril de este año) en el Hospital Interzonal General de Agudos José Penna, de Bahía Blanca. Seis ciclos de quimioterapia de inducción. Los medicamentos me los provee Hematología para la primera aplicación y en teoría los demás, el banco de drogas de la provincia de Buenos Aires. Pero nunca envió la medicación completa, las drogas más importantes no las han remitido: Bortezomib 3,5 mg (24), Pamidronato 90 mg (8), ambos frascos ampollas. Continúo los ciclos gracias a mi médico hematólogo hasta el cuarto ciclo (consiguió él mismo la medicación), el quinto ciclo lo consiguió por un colega hematólogo de la ciudad de Punta Alta y el sexto fue donado por una señora de Rosario, que cambió de medicación. El contacto fue por intermedio de la Fundación Argentina de Mieloma. Desde el banco de drogas de la provincia, envían las recetas incompletas para el tratamiento.

Pregunto: ¿el ministerio no compra medicación oncológicas? Según información off the record, el pedido de compra está fechado en enero de 2020. ¿Al día de hoy no hay compras hechas por el gobierno de la provincia o nacional?

Hoy en día hacemos agua en la pandemia y con un descuido total a los pacientes oncológicos por las administraciones gubernamentales.

Que Dios nos cuide.

Hugo Maximiliano Jerez

mjerez37@gmail.com

En la red

Facebook

"Sarasear": la explicación de Martín Guzmán sobre su frase en Diputados

"¡No aclare porque oscurece! Sigue el saraseo" - Stella Maris Bich

"Vergonzoso." - Mariel Ramellini

"Lo que tenga para decir ya no importa; han perdido la poca credibilidad que tenían como gobierno, nadie les cree nada" - Andrea Ricci

