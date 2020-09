De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 00:00

División de poderes

Al haber aceptado la Corte Suprema el per saltum solicitado por los tres camaristas que los otros dos poderes intentan remover, se ha creado una favorable expectativa en gran parte de la sociedad, preocupada -con razón- por los avances sobre la independencia de la Justicia. Ojalá esa expectativa no sea defraudada y los actuales integrantes de la Corte pasen a la historia como los que supieron defender la división de poderes consagrada en la Constitución.

Jorge Reynoso Naón

jrnaon@gmail.com

Candidato ungido

De la legitimidad de origen de un líder depende a quién ese líder reconocerá como el legitimador de su gestión. Por ello es muy importante entender la diferencia entre un líder elegido y un líder ungido; mientras el primero debe su poder a quienes lo eligen, el segundo deberá fidelidad a quien lo unge.

La realidad nos demuestra que un candidato ungido no puede gobernar como un presidente elegido.

Carlos March

DNI 18.802.288

Doble discurso

A mediados de diciembre pasado, la ministra de Seguridad declaró que el uso de las pistolas Taser estaría reservado para fuerzas especiales como Geof o Alacranes y de ninguna manera frente a la ciudadanía o en el contexto de operaciones especiales, lo cual fue refrendado por una resolución firmada por esa misma funcionaria, mediante la cual se anulaba el protocolo que regulaba su uso.

Anteayer el inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán murió al intentar controlar a un individuo que esgrimía un arma blanca, lo cual ponía en alto riesgo a muchas personas que transitaban por el lugar, cerca del Malba. Muy posiblemente en esas circunstancias el uso de esa arma no letal hubiese evitado este doloroso desenlace.

El gobierno nacional -con la firma de la señora Frederic- decretó ayer duelo nacional por la muerte de Roldán. El documento presidencial destaca "el importante rol que con formidable vocación de servicio cumplen las mujeres y hombres que forman parte de las fuerzas de seguridad, llegando a poner en riesgo sus propias vidas en pos de la protección de los ciudadanos argentinos y de todas las personas que deciden habitar el suelo argentino". Al tiempo que el propio Fernández -a través de las redes- expresaba su acompañamiento al dolor de la familia del policía.

Resulta muy difícil para hombres y mujeres de bien calificar este doble discurso evitando usar la palabra hipócrita.

Aldo Tassara

aldo.tassara@fibertel.com.ar

Banalización

No comparto las caravanas con bocinazos frente a la casa de nadie, pero le recuerdo al presidente de la Nación que Hitler no tocaba bocina y que el nazismo asesinó a varios millones de seres humanos. Soy hija de sobrevivientes de la Shoá y estoy harta de la banalización, venga de donde venga.

Aída Jurkiewicz Ender

DNI 5.799.540

La Corte en 1946

Interesante e ilustrativo el artículo de Rogelio Alaniz del jueves pasado, que recuerda la actitud del peronismo con respecto a la Corte Suprema en 1946, que culminó con la remoción de sus integrantes con la excepción del doctor Tomás D. Casares. Respecto de este último, el articulista sostiene que fue "inquisidor" en la UBA, sin reparar en que su designación como interventor duró solo cinco meses, entre noviembre de 1943 y marzo de 1944; que se recibió con diploma de honor, se doctoró muy joven, fue profesor universitario en varias facultades y en diversas materias, prolífico autor. Que al asumir como ministro de la Corte tenía ya una larga carrera judicial iniciada en 1919 como juez de paz en la provincia de Salta; que durante su desempeño firmó 85 disidencias y 22 votos propios, no suscribió la acordada de homenaje cuando falleció la señora Eva Perón ni tampoco la que designaba con su nombre la Biblioteca de la Corte. Se podrá disentir de su actitud de continuar en el alto tribunal ante la remoción de los demás integrantes en 1946 o la de permanecer en el cargo durante los dos primeros gobiernos peronistas, pero no se le podrá endilgar obsecuencia hacia el Poder Ejecutivo, al punto de que la señora de Perón lo llamaba "voto en contra". En todo caso, fue un ejemplo de búsqueda de la justicia en sus fallos y de independencia de criterio, tan difíciles de encontrar hoy.

José Luis Rinaldi

DNI 8.490.641

No todos iguales

Mi hijo, el coronel Alejandro Duret, fue acusado por un hecho ocurrido hace 44 años, cuando era teniente, y después de un juicio en 2009 fue absuelto por el tribunal oral. La Cámara de Casación revocó la absolución y lo condenó a 15 años. Han pasado 15 años desde aquel juicio, los mismos que la condena, y sigo esperando que la Corte Suprema revise esa sentencia.

Luego de haber sufrido más de ocho años en la cárcel con prisión preventiva, mi hijo ha sido vuelto a encarcelar aunque su condena no está firme. Lo fue a buscar a su domicilio el 17 de septiembre de este año por la madrugada el escuadrón antiterrorista de la PFA y lo encerraron en una cárcel en donde la mitad de los detenidos -todos ancianos acusados de hechos ocurridos hace casi medio siglo- fueron contagiados por Covid-19 y seis de ellos ya fallecieron. Lo someten a sus 68 años al riesgo de contagiarse, lo tienen confinado en un cuarto sin ventana ni ventilación cuya suciedad lo hace no solo repulsivo, sino un foco de infección.

Entretanto, escucho que se libera a los corruptos porque dicen que la prisión mientras no haya sentencia firme no puede superar los tres años o que se pueden contagiar porque, como mi hijo, pertenecen a grupos de riesgo. No entiendo qué pasa en mi Argentina. Evidentemente no somos todos iguales ante la ley. A mi hijo le niegan los derechos que les reconocen a los corruptos, a la salud, a la vida y a la libertad.

A mis 96 años, ruego a Nuestro Señor volver a ver a mi hijo y que termine este calvario que no cesa.

Alcira Ambros

LC 5.510.660

En la red

Facebook

Sergio Berni y la muerte del policía: "El arma Taser es fundamental para situaciones de estas características"

"Ahora la solución es la Taser. Tuvo que morir un joven de 33 años" - Esther García

"Tarde. todo lo 'piensan' después de que pasan las tragedias, los homicidios que se podían haber evitado"- Romi Toronczyk

"Lo primero que se me viene a la memoria es el total y generalizado repudio hacia la iniciativa de Bullrich cuando quiso equipar con pistolas Taser a la policía. Qué contradictorio, ¿no?"- Marcelo Leeson

