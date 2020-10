De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 00:26

Educación y libertad

"Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre". J. Martí lo dijo en el siglo XIX. No lo han puesto en práctica millones de personas que habitaban y habitan en el mundo. Cuando la ignorancia, por diferentes motivos, cayó sobre la península itálica, esto fue aprovechado por una persona que con el tiempo se transformó en un dictador. Así, esa forma de actuar se fue contagiando más rápido que una pandemia. Por eso la Argentina no está "vacunada" contra esa enfermedad. Cada día hay más gente que no tiene posibilidades de acceder a la educación. Solamente un 13% de los chicos con padres con deficiencias laborales y, por lo tanto, económicas terminan el primario. Mientras tanto, el 97% de los niños con padres pudientes finalizan los estudios. Tal vez por eso durante los 90 se cerraron las escuelas técnicas y retrocedimos muchos años en la escala comparativa con otros países. O sea que el partido en el poder ha pretendido que las personas fueran lo más ignorantes posibles. Hoy, entre las reivindicaciones que buscan los maestros, los feriados, las asambleas y otros subterfugios para decidir un paro, los chicos están saliendo más "burros". Entonces serán más dominables por cualquiera que quiera transformarse en dictador. Si no hemos aprendido desde el siglo XIX, ni soñemos en siquiera ser. Solo seremos víctimas de unos aprovechados que nos "venderán" espejitos por oro.

Abramos los ojos.

Norma Munilla

DNI 6.413.441

Escándalos

Después de la decisión de la Corte Suprema de aceptar el per saltum, el Gobierno, una vez más, dijo que fue por la presión de los medios y de la gente. Llama mucho la atención porque, ya en un video de dos años atrás, escuchamos a la actual vicepresidenta decirle a Oscar Parrilli: "Hay que salir a apretar a los jueces". El propio Presidente trató el tema de los traslados como "escándalo jurídico", y en los días previos hizo declaraciones totalmente inoportunas e inaceptables contra los integrantes del máximo tribunal, olvidándose de su investidura.El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, dijo que la Corte Suprema perdió prestigio jurídico. Marcela Losardo, 24 horas antes, afirmó: "Si falla a favor de los jueces sería un escándalo". Estamos hablando de la ministra de Justicia de la Nación. Nadie le pidió la renuncia. En cualquier país del mundo esto se llama "presionar". ¿Con qué cara culpan a la gente, si son los más altos funcionarios del Gobierno los que no respetan la división de poderes?

Por otro lado, nuestro representante ante la OEA, Carlos Raimundi, nos ha avergonzado ante el mundo con sus repudiables declaraciones en defensa del régimen de Nicolás Maduro. También sigue en su cargo. Sin duda que el verdadero escándalo está en todos estos hechos (y muchos más) que vemos y escuchamos todos los días.

Señor Presidente, no siga buscando enemigos entre los que pensamos distinto, porque no los va a encontrar. Los tiene mucho más cerca de lo que usted cree. Por eso, si es necesario, seguiremos manifestándonos pacíficamente, como lo hacemos siempre, con la celeste y blanca, para decirle que, así como ustedes han perdido toda credibilidad, nosotros no estamos dispuestos a perder la República.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Envidia

El jueves último terminé de ver la serie danesa Borgen, de 30 episodios. Siento hoy una sana envidia de aquella pequeña nación de menos de 6 millones de habitantes, pero una de las más ricas del mundo, en la que la población vive en paz y concordia, está representada por un Parlamento dinámico, que se adapta constantemente a la opinión pública; una nación donde se respetan a rajatabla la división de poderes y la libertad de expresión, tanto respecto de la prensa juiciosa como de la sensacionalista. Una nación en la que la corrupción no es tolerada y sus anticuerpos funcionan de inmediato y la sanción no queda sujeta a interminables procesos judiciales. Dios quiera que mis hijos y mis nietos vivan una república al menos parecida a Dinamarca.

Teresa Rivera Villatte

DNI 6.496.330

Salir de excursión

Nuestros infantes no entienden un contexto de pandemia y pierden mucho más que las clases. Pierden educación, contexto, libertad, amistad, crecimiento, juego y contención. Entiendo las diferencias/dudas/controversias en la vuelta a clases... Pero en un país donde parece que nadie se pone de acuerdo -ya que siempre hay que rechazar la idea que plantea el "enemigo"-, ¿no podemos arrancar por donde sí concuerden? ¿Hace falta explicar que no hacen falta un pizarrón ni paredes para aprender un montón?

¿Alguien se opone a salidas de campo con los chicos caminando con barbijo con sus maestras? ¿No recuerdan todos acaso aquella vez que fueron de excursión con el colegio?

Juan Pueyrredon

DNI 34.435.213

Niños en las tomas

¿Quién protege a todos los menores que están en las usurpaciones de tierras, en especial la toma de Guernica? Los padres, tutores o familiares a cargo están cometiendo un delito y ponen en riesgo la integridad física, viviendo casi a la intemperie y siendo arrastrados a todos los piquetes cuando hay algún movimiento policial, y sobre todo cuando se realice el desalojo correspondiente. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a través del área de Infancia y Adolescencia, ya tendría que haber retirado a todos los menores para su protección y procesar a todos los mayores irresponsables. No hay respeto por la propiedad privada, la seguridad de los niños, los ciudadanos ni por las leyes que nos permiten una buena convivencia. Los delincuentes manejan la agenda de nuestro país.

Alejandro Mateos

DNI 12.924.711

En la red

Facebook

Coparticipación. El Senado aprobó el proyecto de ley que reduce los fondos de la ciudad de Buenos Aires

"No le están sacando plata a Rodri´guez Larreta, se la esta´n sacando de un plumazo a las escuelas, hospitales y polici´as de CABA, donde somos más de 6 millones los que vivimos y trabajamos diariamente"- María Cristina Barreiro

"¡No se les cae una idea para generar sus propios recursos!"- Graciela Erbes

