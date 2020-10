De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 00:22

Mecanismo político

"La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aun disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación" (papa Francisco, encíclica Fratelli tutti, punto 15).

Mario Muriago

mmuriago@msn.com

Cifras

Como el presidente Fernández dijo muchas veces en sus discursos que "con Macri tendríamos 10.000 muertos" por la actual pandemia, ahora que tenemos 20.000, concluyo entonces que estaríamos mejor con el expresidente.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Toque de queda

En Santiago del Estero, donde nací y donde viven mis padres y hermanos, hay toque de queda, en plena democracia y en el siglo XXI. De lunes a viernes, a partir de las 18, y sábados y domingos, a partir de las 15, nadie puede salir de su casa. No se puede sacar a pasear al perro, regar la vereda, salir a caminar ni salir a comprar nada. Todo está cerrado. Una señora muy pobre, desesperada porque ya no tenía para darles de comer a sus hijos, llamó a todos sus conocidos ofreciéndose para trabajar de lo que sea. Consiguió trabajo, pero no pudo presentarse porque no hay medios de transporte en la ciudad capital y en La Banda desde hace dos meses. La policía provincial secuestra automóviles y motos a toda hora y por los motivos más increíbles, y el damnificado debe pagar $18.000 si quiere que se le restituya el vehículo. En criollo, a eso se lo llama "hacer caja".

En las provincias vecinas de Tucumán y Salta, donde hay muchos más contagiados, hay horarios de cierre para los comercios, pero no una sirena diaria que anuncia a los habitantes que deben regresar a sus hogares y no salir, como sucede en Santiago. La Constitución nacional y también la provincial resultan violadas por estas injustificadas y arbitrarias medidas de un gobierno totalmente autoritario. Se trata de razones que justifican a mi entender la intervención del gobierno federal.

María Eugenia Fraguas

DNI 17.889.782

Libros no

En estos momentos en que se debate la opinión del presidente Fernández respecto del valor del mérito, quisiera recordar que sigue los designios del viejo apotegma peronista "alpargatas sí, libros no". Un verdadero atraso de más de 80 años en el que se evidencia, una vez más, que el peronismo ama a los pobres, por eso los multiplica para con las dádivas tenerlos en un puño.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Cesiones

La noticia publicada el domingo pasado dice: "Disputa Nación-Ciudad. El Gobierno busca recuperar 100 terrenos valuados en $14.000 millones que Macri le cedió a Larreta".

Entiendo que hay un error, Macri no cedió nada a Larreta, la Nación le cedió a CABA. Ni esos terrenos eran de Macri ni son de Larreta ahora. La falta de distinción entre lo público y lo privado es fuente de corrupción.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Alconada Mon

Quiero felicitar y agradecer al señor Hugo Alconada Mon por su nota del sábado pasado, por su capacidad para entrevistar, con la cual se llega a maravillosas opiniones, y a su escritura clara. Y gracias a la nacion por acercarnos esas líneas. Ansío comprar su libro Pausa.

Laura Bledel

DNI 5.806.250

Contradicción

Resulta contradictorio e inentendible que las autoridades gubernamentales y sanitarias, que dicen privilegiar la salud en este contexto de pandemia, mantengan inhabilitados los gimnasios desde hace seis meses, con lo que impiden la práctica de actividades físicas con protocolo. Sin embargo, autorizan el fútbol, que es un deporte de contacto. Será que este último genera grandes ganancias.

Mario S. Segre

DNI 4.416.572

Gracias

Días atrás mamá, María Teresa Zuloaga de Lanardonne dejó la clínica Olivos, donde el terapista Fernando Villarejo, el clínico Fernando Roqué y todo su equipo le salvaron la vida. Fueron cuatro semanas en terapia intensiva (neumonía por Covid-19) en las que pudimos apreciar lo bien que la trataron y contuvieron, tanto a ella como a nosotros como familiares, en este contexto tan difícil. Si bien fue duro el proceso, ahí estuvieron ustedes con sus mensajes de esperanza y cariño hacia mamá y sus hijos, tomándose el tiempo para hacerle escuchar los audios y canciones de aliento que le hicimos nosotros, sus cuatro hijos. Gracias de parte nuestra y de los 11 nietos, quienes podrán seguir disfrutando a su abuela unos años más.

Tomás Lanardonne

DNI 28.936.071

