De los lectores: cartas & e-mails

Potestad

La Corte Suprema tiene en estudio la decisión de Cristina Kirchner de desplazar a determinados jueces. Si bien las formalidades se han cumplido, el objetivo es personal. La vicepresidenta está buscando que los actuales jueces que tienen algunas de sus causas en las que está imputada no avancen en los juicios en los que está involucrada. ¿Puede una persona, aunque sea la vicepresidenta de la Nación, arrogarse la potestad de proponer una norma que busca un beneficio personal? La respuesta es no. De manera que todo lo armado por Cristina Kirchner y sus "seguidores" es inconstitucional. El trabajo de la Corte sería dar ese paso. En el Poder Judicial la Corte Suprema es la que decide.

Osvaldo R. Massa

Memoria

La memoria suele ser engañosa y, sin dudas, sesgada desde el punto de vista ideológico. La diputada Fernanda Vallejos acusa al actual presidente de la Corte Suprema de tener vínculos con la última dictadura militar, al respaldar el juicio político presentado por la diputada Vanesa Siley. Un despropósito y una falta de conocimiento de las leyes. Pero los diputados kirchneristas -hablando de memoria- nunca pidieron juicio político a Eugenio Zaffaroni, exintegrante de la Corte Suprema, kirchnerista y militante. Zaffaroni fue nombrado juez nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal por la misma dictadura militar con la que Vallejos intenta relacionar a Rosenkrantz. Más que nunca: "Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros".

Andrea Cecilia Testa

Encrucijada

Estamos en una encrucijada inédita los argentinos. Es de muy difícil solución, pero la decisión de la Corte Suprema es una importante señal de recuperar el Estado de Derecho. Pero las rotundas manifestaciones de la ciudadanía, de la dirigencia opositora, son insuficientes. Necesitamos convocar al respeto a la Constitución al señor presidente de la república, que abandone la sumisión a los objetivos de la expresidenta. Es la república, es la historia, que aguardan ese gesto. Presidente, asuma su rol en esta hora tan oscura de los argentinos y de la Argentina.

José Bielicki

Diputado nacional (MC)

Cuidarnos a todos

El ministro de Salud bonaerense dijo que aun a los que piensan y actúan contrariamente a las indicaciones del Gobierno respecto de la pandemia los van a atender... Señor ministro, el deber de cuidado es universal. Cuidar la salud y el bienestar de todas las personas es una obligación para usted y no una opción. Si lo fuera, podría decidir no proteger a determinadas personas, con lo cual sería culpado de abandono de paciente.

Cuando los límites se corren más allá de las consecuencias que esto pueda generar, el responsable de esa confusión debería apartarse y dejar paso a quien sepa cómo proceder.

Aníbal Tufró

Gasto público

En la entrevista que le realizó el periodista Antonio Laje, el ministro Guzmán demostró que a los funcionarios de toda índole no les importa absolutamente nada el gasto público. Con total descaro y sin responder la clara pregunta que se le hacía, afirmó que el gasto público (en general) no es un problema en nuestro país. Este ministro, que forma parte del gasto y seguramente va a cobrar una jubilación de privilegio apenas se retire de la función pública, no tiene la mínima idea de lo que significa ese nivel de gasto en la Argentina, tanto en el orden nacional como provincial o municipal. Sobre todo el gasto político, el abuso de subsidios, las prebendas, etc. Alguien debería enseñarle que en la vida real, la de todos los días, quienes producen están asfixiados por el pago de impuestos y contribuciones para mantener una estructura ineficiente, inútil, llena de regulaciones y corrupta. Y que a este gobierno de científicos le falta sentido común y capacidad para afrontar los problemas con soluciones concretas y serias. Pero está visto que son parte del problema.

José González Eiras

Libre tránsito

Con el pretexto de evitar la transmisión del coronavirus, varios gobiernos provinciales han cerrado sus fronteras, en violación del artículo 14 de la Constitución. El Poder Ejecutivo Nacional tiene el deber de asegurar la libre circulación dentro del territorio del país, reglamentando las condiciones del tránsito interprovincial, con las necesarias salvaguardias sanitarias. A tal fin, puede dictar una instrucción (no un decreto) (art. 99 inc. 2, de la C.N.) dirigida a los gobernadores, en su carácter de "agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación" (art. 128 de la C.N.).

Miguel Ángel Espeche Gil

Cáucaso sur

Claro y contundente el editorial de la nacion de ayer sobre la actual guerra en el Cáucaso sur y la responsabilidad de la comunidad mundial de evitar otro genocidio como el ocurrido contra los armenios en 1915. Se ha hablado mucho (por lo visto, no lo suficiente) sobre la muerte de 1.500.000 armenios en manos del Estado turco. Lo que creo se debe recordar es que la población armenia era de alrededor de 2.000.000 de habitantes. O sea, se intentó aniquilar a un pueblo milenario, único en su cultura, idioma y religión. Ese mismo objetivo está siendo perpetrado 105 años después, con la excusa del reclamo de una pequeñísima fracción de territorio, enviando armamento pesado contra sus pobladores civiles, por ser ellos armenios. La posibilidad inminente de una escalada regional y de una lucha armada extendida en el tiempo es una alerta que, como dice el editorial, la comunidad internacional no puede permitir. Esto no es historia, es actualidad, y mañana ya es tarde.

María Cristina Berberian Koutnouyan

