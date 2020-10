De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2020 • 00:00

Cultura del pobrismo

El jueves pasado, en el Senado, el jefe de Gabinete le advirtió a Juntos por el Cambio que si no deja de lado el discurso del odio, va camino a convertirse en una "ultraderecha antidemocrática y minoritaria". Yo no estoy afiliado a esa fuerza política, pero la voté en las elecciones de fines de 2019, en la que logró una considerable "minoría" del 41%. Durante esta gestión de gobierno, la oposición ha demostrado estar identificada con principios y valores republicanos, como la vida, la libertad y la propiedad. El Frente de Todos ha demostrado, en menos de un año de gobierno, mimetizarse con la "cultura del pobrismo", violatoria del republicanismo alberdiano de la Constitución de 1853/1860. El progreso que evidenció el régimen presidencialista argentino hasta 1930, asentado en valores republicanos, está cabalmente evidenciado. Ese es el país que los fundadores de la patria anhelaron para nuestro país y que la "cultura del pobrismo" desvirtúa totalmente. Marchas y demostraciones multitudinarias, autoconvocadas, por todo el país, rechazan el accionar de este gobierno. Ejemplo reciente de la locura oficial: bandas criminales apoyadas por Roberto Perdía (exmontonero) y el INAI (Instituto de Asuntos Indígenas) usurparon un terreno de la Escuela Militar de Montaña del Ejército en Bariloche. Los militares recuperaron el terreno y montaron un campamento, pero el Ministerio de Defensa de la Nación dio la orden de que el Ejército devolviera el predio a los usurpadores. Evidentemente, esa es la política oficial en el tema de la toma ilegal de tierras. ¿O es que, acaso, el kirchnerismo puede desmentirlo?

Alberto J. del Campo Wilson

Venezuela, no

Todos los argentinos, los que miran para otro lado y los que no, sabemos quién es Nicolás Maduro y quién fue Hugo Chávez. Como también sabemos quién es Cristina Kirchner. Todos nos damos cuenta de que la actual vicepresidenta sueña con instalar en la Argentina un régimen como el de Venezuela. Ella ya ha demostrado en sus ocho años en el poder que desea gobernar con una oposición sumisa y jueces que sirvan a sus intereses. Su gran problema es que los argentinos ya hemos sufrido demasiados autoritarismos y dictaduras para dejarnos arrastrar por otro iluminado. Nunca negociaremos la república y el Estado de Derecho. Y somos muchos, muchísimos los que solo deseamos vivir al amparo de las instituciones republicanas.¡ Acá Venezuela, no!

Matías Aníbal Rossi

Mejora tangible

Nuestro primer mandatario debería retomar el uso de las didácticas "filminas" para explicarnos a sus mandantes (la mayoría legos en la materia) en qué nos beneficiaría, en estos tiempos dificilísimos, la tan mentada reforma judicial. Por ejemplo, si logrará una mejora tangible que nos llenará un poco nuestros flacos bolsillos y en cuánto tiempo empezaremos a ver esos beneficios. En fin, cómo nos cambiarían la vida estas reformas en el sistema judicial argentino, impulsadas con un empeño casi cercano al empecinamiento.

Alejandro Villa Abrille

Vuelta a clases

La decisión de volver a las aulas, aunque sea en ámbitos adaptados a tal efecto, con actividades de socialización, artísticas, deportivas, recreativas, debe enmarcarse en una ley del Congreso que considere aspectos sanitarios, administrativos, laborales, económicos, de seguridad, de transporte y de creación de infraestructura para el período 2020-2021. En dicha ley debería contemplarse la necesidad de licenciar al personal con condiciones de riesgo en su salud y el que tenga bajo su cuidado a personas (niños o adultos mayores) en iguales circunstancias. También, incluir las medidas sanitarias exigibles a toda la comunidad educativa; la dotación de los elementos de protección a todos los actores escolares; los procedimientos de emergencia para nombrar al personal suplente; el rol que podrían cumplir los "transportistas escolares" (quizá de los más golpeados económicamente por la cuarentena) en el traslado de alumnos, familias y docentes; corredores escolares seguros en ámbitos donde la inseguridad es creciente, etc. Con el tiempo aparecerán otros aspectos a ser regulados, pero el principio para garantizar la salud física y emocional de nuestros jóvenes y niños es una ley que permita dar respuestas extraordinarias a una situación extraordinaria.

Miguel Ángel Reguera

Criterio

El 20 de marzo, cuando los casos de Covid-19 no llegaban a 200, se decretó el cierre de las aulas, lo cual dejó sin clases a los alumnos de casi todo el país. Hoy, después de haberse perdido prácticamente el año lectivo y cuando hay récord de infectados y fallecidos, se decide volver a ellas.

La verdad es que no se comprenden los criterios utilizados por el Gobierno, que lamentablemente tanto daño ya han hecho a los estudiantes.

Ernesto H. Perasso

Tierras ocupadas

Me pregunto qué gobierno va a tener los pantalones bien puestos para terminar con el "tema mapuche", que no son un pueblo originario de la Argentina y tienen un sinnúmero de privilegios que de ninguna manera merecen, y ocupan espacios que deberían ser para los argentinos. Y cuidado, porque están muy bien organizados y asesorados legalmente, y el día menos pensado se van a declarar independientes de la Argentina y ocupar tierras que no vamos a poder usar ni entrar en ellas.

Mauricio Balumelli

Responsabilidades

El gobierno presidido por Cristina Kirchner dijo que "votar a partir de los 16 años es una gran oportunidad para asumir una responsabilidad política, participar de la vida ciudadana y ser parte de las decisiones y el rumbo de nuestra patria". Paralelamente, en 2007 y 2010 se intentó desarmar a los cadetes de los liceos militares. Hace unos días, la nacion nos advirtió que se insiste en esta política orientada a seguir despreciando y hacer desaparecer a las Fuerzas Armadas.

Votar, sí. Defender a la patria no hace falta.

Raúl E. P. P. Mariscotti

Ilógico

Se casa mi sobrina y no encuentro autorización que me permita circular de CABA a la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, toman tierras en Guernica y nadie se lo prohíbe. ¿Existe algo tan poco lógico?

Creo estar viviendo en el reino del revés.

Josefina Ruiz Luque

Estado competitivo

El exministro de Economía y excandidato presidencial Roberto Lavagna fijó su posición en materia de política exterior argentina y sobre la situación en Venezuela. Dijo además que la Argentina debe expresar su vocación de pertenecer a un capitalismo competitivo, compatible con la justicia social e irrenunciable a los derechos humanos. Todos postulados que merecen a mi entender una adhesión total. Solo cabría agregar que el capitalismo competitivo solo será posible con un Estado también competitivo.

Arq. Fernando Aftalión

Eucaristía

Muchas gracias, padre Gustavo Irrazábal, por poner en palabras y con una lógica irrefutable lo que pensamos una gran cantidad de católicos que miramos azorados las declaraciones de nuestra Conferencia Episcopal. Los miembros del episcopado opinan sobre temas que son propios de la "legítima autonomía de las realidades temporales" con una liviandad y con una falta de criterio que asombran y a veces hasta dan miedo. Mientras tanto nuestras iglesias siguen cerradas y vemos que nuestros pastores no son capaces de alzar la voz en lo que verdaderamente es importante para nuestra fe: la celebración del misterio eucarístico.

¿O acaso ya no piensan como Juan Pablo II que la "Iglesia vive de la eucaristía"?

Luisa Zorraquin

Riqueza

Hace 20 años tuve un accidente que me provocó una trombosis venosa profunda. Desde entonces hasta que me muera debo usar unas medias de compresión para que no se gangrene mi pierna. Cada par de esas medias cuesta 15.000 pesos. Mis ingresos como monotributista alcanzan para comprar cuatro pares de medias. Según la "calculadora de la desigualdad" de Oxfam, estoy entre el 10% más rico de la Argentina. Tengo 50 años y el máximo título académico existente. Como dijo un nefasto general golpista: "La única verdad es la realidad".

Pbro. Juan Quelas

Doctor en Teología

Reconocimiento

Según se informó recientemente, en los últimos años el número de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias aumentó en casi 1,1 millones. Más allá del necesario trabajo de reconsideración sobre el alcance de este tributo, a mi entender deberían excluir del pago -total o parcialmente- al personal de la salud, médicos, enfermeros y administrativos, bomberos voluntarios, docentes y similares alcanzados por ese gravamen, por tratarse de personal que durante la pandemia ha trabajado como nunca antes. Sería un justo reconocimiento a sus labores.

Gabriel Motta

En la red

Facebook

Sabina Frederic y las tomas en el sur: "El uso de la fuerza debe ser el último recurso

al que apelar"

Facebook

"El uso de la fuerza es un recurso válido y legal cuando se utiliza para reprimir el delito...

y la toma de tierras es un delito" - Francisco Eduardo Rueda

"¿Último recurso? O sea que lo está avalando. Usted va contra todas las leyes"- Nico Baeza

"Cuando a la fuerza se apropian de las tierras de sus legítimos dueños, a la fuerza

hay que entregarlas a los que les corresponden" - Cristina Campaña

