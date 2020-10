De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2020 • 00:05

Confundida

Vivo en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Trato de estar informada sobre qué etapa de la cuarentena estamos atravesando y le confieso que me es imposible si cotejo anuncios con realidad. Según entiendo, en la CABA hay mucha más apertura que en la provincia, lo cual trae aparejadas ciertas rispideces entre los mandatarios de ambos lados. Pero lo que ven mis ojos me dice lo contrario. Algunos ejemplos: bares en CABA, mesas afuera. La Plata: mesas adentro y afuera (lo veo a diario en Diagonal 74 y 47/51 y 5). Entrenamientos hasta 10 personas en lugares abiertos: en la CABA comienzan el 12/10. En La Plata: hace rato que en la rambla de calle 32 vemos entrenamientos, picaditos, entrenadores personales con varios alumnos.

Son algunos ejemplos que ni siquiera reflejan lo anunciado por parte de nuestro gobernador, Axel Kicillof, o el intendente Julio Garro, que no han transmitido un mensaje claro desde que comenzaron las aperturas. Creo que la población pone sus reglas mientras se escucha de fondo la voz enérgica del gobernador Kicillof diciendo que los que no se cuidan nos matarán a todos, haciendo alusión a los runners de CABA, y mis ojos visibilizan los cientos de personas que corren, juegan al fútbol, entrenan, toman café adentro y afuera en la confundida capital de la provincia de Buenos Aires.

María Verónica Alurralde

DNI 13.025.089

Menores y delito

Habría que explicarles a los funcionarios de Human Rights Watch que la Argentina es distinta a todo, que aquí no deberíamos excluir a los menores de las cámaras de reconocimiento facial para búsqueda de prófugos, porque los pibes chorros pueden tener edades por debajo de los 10 años. También hay que tener en cuenta que los menores son mucho más agresivos y, por consiguiente, más peligrosos. No tienen que ser excluidos, hay que detenerlos para sacarlos de sus familias perniciosas y socializarlos en institutos adecuados.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Pregunta clave

En todas las protestas en contra del actual gobierno, les sugiero, con el mayor de los respetos, a los denominados movileros que, en las entrevistas a los manifestantes, les pregunten a quién votaron en las últimas elecciones. Con ello estimo que quedarían disipadas muchas dudas y se podría aplicar el dicho popular "calavera no chilla".

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

El Cáucaso sur

Armenia ha demostrado en muchas ocasiones su desprecio por la ley y el respeto de la soberanía y la integridad territorial de otros países. Los recientes ataques militares iniciados por las fuerzas armadas de Armenia el 27 de septiembre contra posiciones del ejército de Azerbaiyán y zonas residenciales civiles demuestran que Armenia es el mayor obstáculo para la paz y la estabilidad en la región del Cáucaso. Al enfrentar la derrota en los territorios azerbaiyanos que ocupó durante casi 30 años, Armenia ataca los asentamientos civiles, así como diferentes infraestructuras, como oleoductos y gasoductos, más allá de las regiones que son escenario de enfrentamientos armados debido a su ocupación, en violación de todos los principios del derecho humanitario, principalmente los Convenios de Ginebra. Estos ataques dirigidos fuera de Nagorno-Karabaj son una indicación de la desesperación de Armenia y de que no vacilará en cometer crímenes de lesa humanidad para continuar con su ocupación ilegal.

En tal situación, no es sincero que se vuelva a realizar, una vez más, una campaña de desprestigio contra Turquía, repitiendo en un editorial de este diario denuncias de "genocidio" histórica y jurídicamente infundadas, acusando a nuestro país de crímenes que no cometió. Los armenios deben dejar de intentar involucrar a Turquía en todas y cada una de las ocasiones y relacionarla con los sucesos de 1915 como un medio de su propaganda negra contra Turquía y el pueblo turco e intentar cubrir las acciones provocadoras de su país interpretando a la víctima en un conflicto en el que Armenia es el agresor. La comunidad internacional debe apoyar a los justos y a las verdaderas víctimas. Turquía continuará en total solidaridad con Azerbaiyán en este proceso, no solo debido a la relación especial entre los dos países, sino también porque Azerbaiyán es la parte cuya rectitud ha sido confirmada oficialmente en el marco del derecho internacional comenzando por diferentes decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S. Vural Altay

Embajador de la República de Turquía en Buenos Aires

N. de la R.: LA NACION ratifica las opiniones vertidas en su editorial publicado el 6 de octubre.

Comparaciones

En el último mensaje presidencial para anunciar la extensión de la cuarentena, el Presidente mostró distintos cuadros, pero a diferencia de anteriores presentaciones no hizo comparaciones con otros países, sino entre las provincias. Era lógico, comparándonos con otros países (Suecia, Chile, Uruguay, etc.), como se hacía antes, quedaría en evidencia la desastrosa política implementada.

Carlos Hernán Zabala

DNI 28.053.967

Jubilación

Hace un año y un mes que aprobaron mi trámite jubilatorio en la Udai San Fernando. Me aseguraron que en tres meses estaría cobrando mi jubilación, con 30 años de aportes. Misteriosamente se paralizó todo. Según pude averiguar después de seis meses de intentar por la web, faltaba una documentación. Al parecer era un trámite complejo. La presenté luego en la Udai San Isidro (que sí está trabajando), y allí me dijeron que denunciara a la Anses, delegación San Fernando, por no recibir mi documentación. Fui hasta allí, donde fui maltratada por el único empleado, quien no quiso aceptar el documento. Necesito cobrar, no tengo ningún ingreso, pero. ¿cómo puedo hacer si la página web está saturada?

Claudia García

clodine31@yahoo.com.ar

En la red

