De los lectores: cartas & e-mails

¿Qué hicimos?

En estos días me he preguntado una y otra vez qué puedo hacer con esta mezcla de tristeza, vergüenza y desazón que me invade por culpa del contenido de este hermoso país de hermoso continente. ¡Ay! Argentina. ¿qué te ha pasado? O mejor dicho: ¿qué te hemos hecho? ¿Cuándo fue que decidimos perder la cordura? ¿Cuándo dejamos de creer en nuestra Constitución? ¿Cuándo y dónde perdimos nuestras raíces? Aquellas que nos legaron nuestros grandes próceres, que no solo pensaron en este, su país, sino que, generosamente, en todos los de su América del Sur. No alcanzo a comprender por qué cambiamos el rumbo para pasar de ser un faro democrático a esto que hoy presenciamos. Es muy triste ver que nuestro gobierno se solaza de haber fomentado la dependencia del pueblo del Estado, como si el haber dado millones de pesos en planes sociales fuese de por sí un gran éxito. Es vergonzoso que un ministro sostenga que la toma de tierras no es un delito y me produce una desazón inconmensurable ver que no tenemos una política exterior coherente (cualquiera que sea esta). Además, me queda la indignación que producen los disparates de gente como Dady Brieva, que quiere jugar al bowling con un camión en la 9 de Julio durante la manifestación del lunes pasado o cuando el Gobierno decide controlarlo todo, hasta las noticias de los medios de comunicación, con la creación de Nodio. seguimos con las incoherencias.

Argentinos... ¿qué hicimos de esa Argentina que debería haber sido grande y no lo es?

José María Giavedoni

DNI 8.627.485

Soy pueblo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que los concurrentes al banderazo del 12 de octubre "no son pueblo". Sin embargo, nací aquí, estudié y formé mi familia en este país; trabajé y pagué (y pago) mis impuestos en este territorio e invertí mi patrimonio en la Argentina, por lo tanto, soy "pueblo" como tantos otros compatriotas, y tengo derecho a manifestarme contra un gobierno que limita y cercena mis garantías constitucionales.

Sara Fornaguera Sempé de Ferrari

DNI 4.247.109

Inconstitucional

Queremos denunciar que, según se ha informado públicamente, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, está negociando con los usurpadores de tierras fiscales y privadas en la Patagonia, pretendiendo entregárselas a cambio de que cesen sus actos violentos. También condenamos las expresiones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien señaló que hay que esperar a una sentencia firme para determinar que una toma de tierras es ilegal. Ambas actitudes dejan en claro que dichos funcionarios -y otros que los acompañan en este mismo accionar- claramente incumplen los más elementales preceptos constitucionales, convalidando la violencia como método para obtener propiedades ajenas, en lugar de defender la propiedad privada. Este gobierno parece estar del lado de los usurpadores y no del Estado de Derecho. Deben reflexionar y cumplir con sus obligaciones. El presidente Alberto Fernández también es responsable, y debe intervenir para corregir esta situación.

Guillermo MacLoughlin

DNI 12.945.585

Jorge García Mantel

DNI 12.951.561

Reintegro demorado

Mi hija de 17 años se quedó sin viaje de egresados. Eso ya es un hecho. Ella y varios de sus compañeros de quinto año decidieron no realizarlo teniendo en cuenta que la salida estaba planeada para septiembre último, y las diversas respuestas de la empresa Soulmax fueron desde cambiar de destino (cuando el original era Brasil) hasta concretarlo a fines de 2021. Entre el 26 de marzo y el 5 de agosto de 2019, aboné 30.000 pesos, mientras que entre el 10 de septiembre de 2019 y el 5 de mayo de 2020 pagué un total de 1300 dólares billete. El viaje quedó ciento por ciento saldado. Fue durante el segundo semestre de 2019 cuando la empresa dijo que solo aceptaría pagos en dólares. Los realicé desde mi caja de ahorro en esa moneda a una cuenta en dólares suministrada por la operadora de turismo. El contrato dice claramente que, en caso de cancelar, se debe abonar una multa del 25 por ciento, algo a lo que no me resisto a pagar. Sin embargo, desde hace dos meses, y solo a través de la página web de la firma, las respuestas son siempre las mismas, vacías y sin contenido. Conozco el caso de otra compañía, la empresa Swimming, que inmediatamente ha reintegrado los pagos a padres que decidieron discontinuar con el viaje, aun sin haber pagado su totalidad.

¿Qué pasa con Soulmax, la mayor operadora de viajes de egresados del país? ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para que reintegren los pesos y los dólares abonados? Me vi en la obligación de comprar los billetes estadounidenses abonando el 30% del impuesto PAIS; sin embargo, las facturas emitidas por la empresa están expresadas en pesos al cambio oficial. ¿Cómo se llama eso?

Hernán Haines

DNI 18.100.138

Premio a la calidad

En relación con el debate sobre la meritocracia, me parece conveniente recordar que en la Argentina rige desde 1992 la ley 24.127, que instituyó el Premio Nacional a la Calidad, destinado a reconocer los méritos de aquellas empresas que se destacan por el compromiso de sus directivos, la calidad de sus procesos y los buenos resultados que generan. El PNC se hizo extensivo al sector público como una iniciativa del Gobierno para promover el desarrollo y la difusión de las mejoras continuas de la calidad en la producción de bienes y servicios de los tres poderes del Estado. El decreto 1513/93 declaró de interés nacional dicho premio en el sector privado y en la administración pública. El premio se otorga anualmente desde 1994.

Manuel Aboy

DNI 4.376.680

