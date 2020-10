De los lectores: cartas &e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 00:30

Genuflexión

Respecto de la manifestado en la reciente entrevista, se equivoca el ingeniero Macri. Los peronistas no están secuestrados por Cristina. Están ahí por genuflexos. Si Cristina ponía a cualquier otro, aun el más incapaz, lo votaban igual. No niego su derecho a hacerlo. Pero basta de sacrificar la verdad en el altar de la política, señor expresidente.

Eduardo Malvar

Nodio

No me extraña la idea de este "Nodio" algo muy parecido a la "Checa" soviética y de España durante la guerra civil, que eran "organismos" secretos de carácter policial o parapolicial que persiguieron a la prensa y a opositores en forma brutal. En este país tenemos antecedentes del uso de la Policía Federal para cumplir similares persecuciones. Que estemos siquiera hablando de estas bestialidades, propias del nazismo y del fascismo, en pleno siglo XXI es lisa y llanamente demencial. Como siempre, con Venezuela a la vuelta de la esquina.

Javier Ugarte

Alegría

La simpática señora de Bonafini ya había sugerido probar las pistolas Taser en la pequeña hija de Macri. Ahora el cómico Brieva, lleno de amor, dijo que deseaba arrollar con un camión a los odiadores que no aman a este gobierno, rememorando Niza 2016, donde murieron 86 paseantes. Por fin volvió la primavera a la Argentina y ahora se instalará la oficina "Nodio", inspirada en la alegre KGB.Solo falta para solucionar los demás problemas del país y crear, como Maduro, el Ministerio de la Felicidad, que podría estar a cargo de la payasa Filomena. Por supuesto con la colaboración del tan gracioso Brieva.

¡Alegría, alegría!

Roque A. Sanguinetti

Masivo rechazo

El Gobierno no ha cumplido con las promesas electorales, al crear una casta de privilegiados junto a una mayoría de postergados sin voz ni voto. Está destruyendo la Justicia, liberando delincuentes, cohonestando la toma de la propiedad privada, junto al desmanejo de la pandemia y piedra libre a la delincuencia callejera, mientras se crea un neologismo (Nodio) para justificar una aberrante censura a través de los medios de comunicación. La masividad de las marchas de protesta manifiesta un claro desacuerdo con el poder, mientras este continúa en la soledad y el capricho sustentados por un triunfo electoral, como si esa fuera la esencia de la democracia.

Para responder a tales desatinos no queda otro recurso que el Perogrullo, y afirmar que ganar elecciones no es para cuidar un botín ilícito, sino para hacer justicia repartiendo la escasez con equidad mientras se crean riquezas para el futuro. Los ciudadanos tenemos la obligación de defender nuestros derechos a ultranza, a sabiendas de que las elecciones no son el único legitimador de un gobierno democrático; en democracia el poder se legitima día a día, no solo en un comicio.

La tozudez oficial ha creado una masiva unidad popular rechazando este insólito proceder.

Ernesto Saravia Day

Exdirector del Hospital Oñativia, Salta

Ganancias

Mi marido y yo somos de los tantos argentinos que fuimos educados en el valor del trabajo y el esfuerzo, y de esa manera hemos educado a nuestros hijos. Este estado nos saca más de 80.000 pesos entre los dos en el concepto de impuesto a las ganancias, más todos los IVA que pagamos por consumir cualquier producto. Hace dos meses echaron a mi hijo, casado con dos hijos pequeños, de un trabajo en el Estado, y recientemente otra de mis hijas recibió su telegrama de despido, después de cinco años de trabajo. ¿No era que en pandemia no se podía desvincular a nadie? ¿A quién van nuestras "ganancias"? La injusticia llegó al colmo, y como escribió la doctora Goyenechea en su artículo en la nacion, ¿tendríamos que pensar en la desobediencia civil?

María Eugenia Santiago

Comparación absurda

Luego del "banderazo" y cuando aún había participantes retirándose de la Plaza de la República, el periodista de C5N Pablo Duggan expuso la siguiente comparación: el acto de clausura de la campaña de Raúl Alfonsín, que también tuvo lugar en esa plaza, congregó 850.000 personas, mientras que el banderazo apenas congregó 25.000. Más allá de que se trata de eventos de características diferentes y ello descalifica la comparación, me permito señalar al señor Duggan que la república no es la plaza que lleva su nombre. Es la República Argentina en toda su extensión, y que en ella la ciudadanía se manifestó espontáneamente en todos sus rincones y en número difícil de medir por su magnitud. La comparación efectuada es un insulto al periodismo y una falta de respeto a la ciudadanía.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

Miradas

Ciertas miradas en la calle no cambian, a pesar del aprendizaje que debería dejarnos la pandemia de un mundo habitado por todos, con semejanzas pero sobre todo con diferencias. Días atrás, paseando con Santi, como siempre, aparecieron esas "miradas". Llenas de prejuicio e ignorancia, ninguna me resulta empática y en parte agradezco estar yo presente, porque presiento que ante la sola presencia de él, podría derivar en otra cosa. Hablo de "miradas" sin edades, sin respeto, sin solidaridad. Pensarán estas "miradas" que son imperceptibles. Y en todo caso para quién. Santi, adorado hijo, no camines, salta y elevate al cielo. Algún día, no muy lejano, encontrarás una sociedad más tolerante. Por eso, hoy y siempre: sé amable y respetuoso con el autismo.

Germán Guglieri

