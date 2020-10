De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2020 • 00:04

Comité asesor

En la Argentina, después de siete meses del daño generado por el virus Covid-19, más el daño social producido por la cuarentena, comenzó la sindemia. Un daño no mensurable e inimaginable. El Gobierno debería crear, con suma urgencia, un comité profesional, interdisciplinario y apolítico, con autoridad para recomendar al Presidente durante los próximos meses, para divulgar los comportamientos y las conductas posibles que pueda desarrollar la comunidad hasta que se logre la finalización de la circulación viral entre la población. El plan del encierro y el miedo fracasaron.

Guillermo Galli

DNI 12.620.727

Modelo

"El sin par cura Brochero". Esta expresión fue acuñada por el Perito Moreno, que había sido invitado por Brochero a inspeccionar el oeste cordobés y verificar la riqueza de la zona por la que pasaría el ramal del ferrocarril, que fue su sueño y su trabajo obstinado de toda la vida, en la esperanza de llevar el progreso material a su pueblo olvidado. Gran visionario del significado del progreso para los pueblos del interior, la historia le ha dado la razón. Hemos visto la lamentable emergencia de un tendal de pueblos fantasma, legado de la década del 90, con el doloroso cierre de los ferrocarriles y la consiguiente riqueza de los empresarios de otros medios de transporte. El 16 de octubre de 2016 Brochero fue canonizado por el papa Francisco como el primer santo argentino. Es importante tenerlo en cuenta en estos días de dolor y de flagelo para nuestra patria y el mundo. Su valor y su coraje para modificar las condiciones materiales en la vida de sus pobladores, militando siempre en las "periferias existenciales", por amor a Cristo, no deja de conmover y movilizar. Tres años después de la muerte de Brochero, el Perito Moreno viaja a Villa Dolores con sus hijos y, totalmente conmovido, por el recuerdo escribe una carta a los alumnos de la Escuela Normal de Villa Dolores: ".Recorrimos los lugares por los que mi viejo amigo, el sin par cura Brochero, nuestro guía, quería que se llevara el ferrocarril". Para que los jóvenes sepan -y para que continúen sabiendo- que en nuestra patria sí existen modelos a seguir.

Graciela Jatib

gracielajatib@gmail.com

Ajuste jubilatorio

Se anunció que se habría logrado consenso respecto de la norma que fijará los ajustes sobre las jubilaciones, a partir del año próximo. La iniciativa establece que parte del incremento responderá al porcentaje de recaudación y el resto al índice de aumento de sueldos. Se agrega que, en caso de no alcanzarse el nivel de inflación, desde la Anses se otorgará un bono no remunerativo para equilibrar ese cuadro. No es necesario poseer conocimientos científicos para descubrir que la recaudación atraviesa uno de sus peores momentos, ello entre otras causas, por la colosal pérdida de empleos, que ya supera los tres millones. Atento el marco económico que encontraremos en la pospandemia, nada hace suponer que se aplicarán significativos incrementos salariales. Con esos antecedentes no es difícil prever la disminución de poder adquisitivo que sufrirán los haberes previsionales. Resulta obvio que no se han realizado proyecciones ni estudios macroeconómicos para alcanzar el mencionado consenso. Esto es porque una vez más los ajustes sobre las jubilaciones se manejan con discrecionalidad. Con la misma discrecionalidad con que se utilizan los fondos de la Anses para otorgar subsidios, préstamos a provincias, bonos de asistencia, aumentos selectivos de las jubilaciones y un sinfín de concesiones graciosas que deterioran seriamente los fondos previsionales. Esta discrecionalidad constituye ni más ni menos que un atropello a los mayores. Un atropello artero, sabiendo que los jubilados no tenemos representación alguna, no nos movilizamos y, en definitiva, hemos sido y seguimos siendo la variable de ajuste de los ensayistas que nos han tocado como ministros de Economía. Otra vez los jubilados pasamos a ser invisibles, dejamos de ser personas reales para convertirnos en símbolos en una planilla de cálculo. No existimos, no tenemos voz, quizás por ello no se escuchan nuestros reclamos.

Evaristo Spallanzani

DNI 8.296.830

Demoras bancarias

El 13 de octubre de 2020 solicité un turno online al Banco Ciudad, sucursal 30 (Villa Crespo) para acceder a mi caja de seguridad. Debo guardar papeles de trabajo, valores y consultar una escritura. El sistema me otorgó un turno para el 21 de noviembre a las 11, es decir, para 38 días luego de la solicitud. Esta demora es inconcebible y fuera de toda lógica. ¿Es esta la manera en que un banco atiende y cuida a sus clientes? ¿Una atención rápida, eficiente y personalizada?

Soy una persona mayor, de 70 años, cliente del Banco Ciudad desde hace más de 35, donde pareciera que todo va para peor, ya que es difícil recibir respuestas y soluciones a corto plazo (por no decir imposible). La agilidad en las operaciones bancarias, aun con las limitaciones que impone la pandemia, hablarían a las claras de la voluntad que todos debemos aportar para la mejoría de la calidad de vida en nuestro sufrido país.

Eduardo Bullorsky

DNI 7.612.298

Ruido molesto

Los vecinos de la manzana comprendida entre las calles Giribone, Lugones, Mariano Acha y Avenida de los Incas nos vemos seriamente afectados por unas turbinas colocadas hace un mes en un patio del local de un conocido supermercado ubicado en Avenida de los Incas 4335. Dichas turbinas, así llamadas por la misma concesionaria del negocio, funcionan día y noche y generan un ruido que hace nuestras viviendas casi inhabitables. Sin obtener respuesta a nuestros reclamos, por este intermedio pido a las autoridades de dicha empresa que procedan con urgencia al aislamiento acústico que debió ser realizado al unísono con la colocación de tan potentes aparatos.

Gustavo Ferreyra

DNI16.493.713

En la red

Facebook

Aborto: el Gobierno trabaja en la estrategia legislativa con la intención de girar el proyecto antes de fin de año

"Mientras el país se hunde en una profunda recesión económica y social ahora meten más leña al fuego con esto" - Iván Alejandro Gallardo

"Será para que la gente se olvide del dólar y se pelee por el aborto sí o no"- Lilia Ana Magneago

"¡Qué bueno! ¿Esa es la prioridad?"- Lucía Spadafora

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS