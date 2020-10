De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 00:36

Falta de reacción

Las ocupaciones ilegales de tierras en Guernica demuestran una falta de reacción del Gobierno para prevenir y resolver con energía este problema. Y preocupa también que no se ataque a fondo lo que está haciendo la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en nuestra Patagonia, en la que aparentemente quieren tener un Estado, un reino o vaya a saber qué. Este plan ataca nuestra soberanía. Lo mismo pretenden hacer en la Araucanía chilena. Allí han sido aún más agresivos: quemaron ya más de 100 camiones, ómnibus de pasajeros y granjas, con gente adentro. Nuestro gobierno debe responder con la máxima energía ante situaciones de este tipo, que ponen en peligro nuestra soberanía, utilizando nuestras fuerzas de seguridad o con el Ejército, si fuera necesario. Estoy seguro de cómo actuarían nuestros próceres ante esta ocupación, tal como ocurrió con la invasión de Corrientes, que dio paso a una guerra cruel y prolongada. Con la decisión de Mitre y de otros patriotas se protegió una parte de nuestra integridad territorial. Sin duda aparecerán ideólogos que anteponen ideas reivindicativas de pueblos originarios, etc., como ocurrió en el caso Maldonado, y que no tienen razón de ser, pues antes que nada está la defensa de nuestra patria.

Alberto Rodríguez Coronel

LE 4.099.231

Tapabocas

Me pregunto si el aumento de los casos de Covid-19 no estará relacionado con el hecho de que una gran cantidad de personas usan el barbijo tapando solamente la boca.

¿Será un error llamarlos "tapaboca"? Muchos lo toman al pie de la letra y dejan la nariz sin proteger.

Silvia Marmolejo

silvia_delfina_marmolejo@yahoo.fr

Pago de impuestos

El pasado fin de semana se escuchó al Papa, a quien admiro y respeto, recordar la frase "al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", instando a la gente a pagar impuestos como deber ciudadano. Coincido plenamente, pero. casualmente el Papa viene de un país que actualmente tiene una carga impositiva exorbitante, con un servicio público al ciudadano paupérrimo, mientras los Césares de este país viven a sus anchas, con lujos, muchos de ellos sin pagar impuestos (para qué pagarse a sí mismos...). En campaña electoral se llenan la boca diciendo que la salud, la seguridad y la educación son el eje de su plan de gobierno, pero luego la policía, los médicos y los educadores públicos son los peor pagos (y son esenciales durante la pandemia).

Sería bueno recordar que el César hoy no existe y que esos ciudadanos que administran y no pagan impuestos no son dueños de ese dinero, sino que solo lo administran. Debió decir también... "al ciudadano lo que es del ciudadano, y a Dios lo que es de Dios".

Santiago Artagaveytia

DNI 16.161.251

Voto en el exterior

El mes pasado se realizó en Italia un plebiscito para decidir una reducción del número de legisladores. El resultado demostró el nivel político y cultural de Italia. Los ciudadanos italianos que estamos residiendo en el exterior hemos votado por correo, en forma cómoda y sin correr riesgos de contagio del coronavirus. Anteayer se realizaron elecciones en Bolivia: los bolivianos que habitan en nuestro país en un número cercano a los 160.000 acudieron a nuestras escuelas, las mismas a las que nuestros chicos no pueden ir por miedo al contagio. ¿No podríamos haberles dicho a las autoridades de Bolivia que hicieran algo similar a lo que hizo Italia? ¿Quién dijo, por ejemplo, que por ser descendientes de italianos debemos votar exactamente igual a los argentinos? Es evidente que en ciertos aspectos la cultura europea no nos llegó, a pesar del avance técnico de las comunicaciones.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

El caso Ledesma

La muerte por ahogamiento de Mauro Rubén Ledesma debería llamar a reflexión a las autoridades nacionales y provinciales acerca de las consecuencias de las prohibiciones al libre tránsito entre provincias. Mauro, con 23 años, se ahogó al intentar cruzar a nado el río Bermejo para ingresar a Formosa para ver a su novia y su pequeña hija, luego de que se le denegó reiteradamente el permiso de entrada a esa provincia. La prohibición de circulación entre las provincias viola los arts. 9, 10, 11, 12 y 14 de la Constitución nacional. Las restricciones al tránsito dentro del país deben humanizarse y ser adecuadas a las normas constitucionales, sin perjuicio de razonables controles o protocolos de salud. El Preámbulo manda a las autoridades "constituir la unión nacional", exigencia que se incumple si se facilita o promueve la desintegración o desunión familiar y social. Además, la Argentina es federal (no es una confederación), de modo que las provincias deben respetar la Constitución nacional.

Manuel R. Trueba

DNI 18.210.138

Mater Dei

Mi marido, Pablo Montagna, estuvo internado en el Sanatorio Mater Dei por Covid-19 y lamentablemente, después de 34 días de lucha, falleció el miércoles pasado. No tengo palabras de agradecimiento para todo el personal de salud del Mater. Una vez por día me llamaban humanamente y con vocación para darme el parte de cómo se desarrollaba la enfermedad, con sus avances y retrocesos. Quiero agradecer a los doctores Bernardo De Diego, Gustavo Badariotti, Diego Montero, a nuestro clínico, doctor Alfonso Fernández Pazos, a OSDE y a todos los directivos, médicos, enfermeras y personal del sanatorio. Sé que dan todo lo que está a su alcance, con humildad y responsabilidad, para que cada paciente que entra a la terapia salga adelante.

Malena Santamarina de Montagna

DNI 12.945.712

Firman además sus hijos Pablo y Santiago

