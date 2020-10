De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 00:00

El lado correcto

Leo en la nacion el excelente artículo de Hernán Cappiello, que analiza las posibles soluciones que la Corte Suprema podría dar al caso de los jueces desplazados. La nota nos informa que los jueces de la Corte estarían estudiando una "solución intermedia", que no los "ubique ni a un lado ni al otro de la grieta". No estar ni de un lado ni del otro de una grieta es estar en ella. En otras palabras, es estar en el aire. Cuando la validez de un fallo consiste, por el contrario, en apoyarse en sólidos fundamentos. Una Corte Suprema debe fallar con arreglo a derecho, no haciendo maniobras de equilibrista. En ese orden de ideas, creo que es un error la afirmación de que existe en nuestro país una grieta ideológica. Lo que separa a la gente del común de la llamada "clase política" es una grieta ética. Si la Corte falla conforme a derecho, quedará del lado adecuado de ella. Que es moral, no ideológica.

Daniel Zolezzi

DNI 4.377.985

Credibilidad

Cómo es posible que el Gobierno pretenda lograr credibilidad en la gente cuando cada opinión o anuncio que formula uno de sus ministros choca contra la dura realidad, o alguna fuente creíble los desmiente o desautoriza. Así sucedió con el anuncio del ministro de Salud, quien, con su habitual "facilidad para pronosticar", aseguró que para marzo de 2021 se estaría vacunando masivamente contra el Covid-19. La desautorización llegó a las pocas horas de boca de una laureada patóloga argentina que reside en Londres. Días pasados, otro ministro había asegurado, muy suelto de cuerpo, que los miles y miles de ciudadanos que marcharon a lo largo y ancho del país el 12-O no eran "gente ni pueblo".

Recuerdo aquella publicidad televisiva en la que el DT Coco Basile pedía un cambio de viva voz. En el caso de estos ministros, ¿no será hora de imitar al Coco?

Juan Manuel Irala

jumirala@gmail.com

Comité de expertos

En la edición de ayer se cuestiona en una nota el accionar del comité de expertos infectólogos al que solicitó asesoramiento el gobierno nacional para el tema de la pandemia. Lamentablemente la campaña preventiva no ha tenido el resultado deseado, no por falta de competencia del comité. No se han tenido en cuenta un sinnúmero de aspectos que contribuyeron al fracaso. Uno de ellos -y el principal- es la falta o pobre educación de una parte importante de la población, que no está preparada para aceptar y seguir normas, sean cuales sean. Eso es culpa de los gobernantes, que durante años han postergado la educación. Ellos mismos no dan ejemplos y se han mostrado en reuniones abrazándose y sin tener siquiera tapabocas colocados. Por otra parte, hay que considerar las condiciones de vida de un gran porcentaje de la población, que carece de servicios sanitarios adecuados. También debemos considerar que en esta pandemia aún no se ha encontrado un fármaco adecuado para inhibir el virus, todos estamos aprendiendo, y la única forma de evitar los contagios, además de haber incrementado los testeos, son las medidas de aislamiento e higiene. Los infectólogos, así como el resto del cuerpo médico, han dejado de lado estar con sus familias, han sacrificado horas de sueño o descanso y se han alimentado mal, y enfrentado y padecido posibles contagios. Algunos han perdido la vida en pos de sus semejantes, sin tener banderías políticas, solo con el objetivo de hacer el bien, como su juramento hipocrático lo exige.

Marta Negroni

mbnegroni@yahoo.com.ar

Roca

Anteayer, los mapuches, ante el intento conciliador de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, no solamente la apedrearon, sino que le expresaron en forma directa que ella no representaba "la autoridad de ellos". Un amigo me recordó que no fue una fecha cualquiera, se cumplían ese día 106 años de la muerte de Julio Argentino Roca. Pensé entonces cuánto necesitaríamos en este momento de la Argentina un personaje como Roca, no solo para solucionar el "tema mapuche", el cual claramente ya se le fue de las manos a este gobierno, sino para resolver muchos otros, en los que se necesitan ideas claras, determinación y decencia.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Inflación

Se menciona siempre la inflación como si fuera algo terrible. Sí, es indeseable, sin duda, pero su malignidad no está en ella misma, sino en sus consecuencias, que crean desfases e incertidumbre. Si se indexara adecuadamente todo, incluyendo los salarios, no habría mayores problemas en ese sentido.Hubo iniciativas de utilizar el dólar como moneda sustituta. Sin embargo, tener al dólar o euro o alguna moneda estable como dinero circulante es complicado, ya que equivaldría, al no poder emitirse localmente esa moneda, a lo que sucedió en la convertibilidad, cuando se debió financiar el déficit estatal con endeudamiento y, finalmente, todo explotó. Obviamente, lo ideal sería combatir exitosamente la inflación, pero, como parece muy difícil de lograr, mientras tanto, cotizar todo en una unidad de valor constante (UVC), actualizada diariamente por inflación con respecto al peso, aun cuando fuere una moneda virtual, evitaría muchas consecuencias indeseables, desde el problema de los contratos de alquileres hasta la interminable remarcación de precios. Los productos en el supermercado estarían expresados en UVC y al momento de pagar se convertiría en la caja a pesos la cantidad de UVC gastados, a la cotización del día. Los salarios también se fijarían en UVC y se liquidarían en pesos a la cotización del día de su pago. Si se implementara esta forma de cotización, la inflación medida en pesos sería algo simplemente anecdótico.

José Deym

deymjose@gmail.com

Mariano Grondona

Simple. Llano. Certero. Sin ruidos ni estridencias, como el más profundo y caudaloso de los ríos. Sobrio. Medido. Lógico. La palabra exacta en el momento justo y siempre atada al péndulo que oscila entre la inteligencia y la coherencia. El lunes pasado cumplió años Mariano Grondona. Grande en el concepto de todos.

César Tito Román

polocolon@icloud.com

