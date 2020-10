De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 00:00

La respuesta es otra

Una aclaración a las -por lo menos- desafortunadas declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre los barrios privados. La situación irregular de muchos de esos emprendimientos es una cuestión catastral. En gran parte, producto de deficiencias y demoras en la autoridad provincial de registro y fácilmente subsanable si el Estado provincial se preocupara por hacerlo. Esas personas compraron sus terrenos, no los usurparon. La situación las perjudica, ya que carecen de la posibilidad de venderlos. La respuesta a los sectores necesitados son planes de vivienda, no llevarlos a usurpar la propiedad de otros en medio de situaciones en que unos lucran y muchos sufren.

Carlos Ruckauf

Exgobernador de la provincia de Buenos Aires

Metamorfosis

Pasaron más de diez años desde que se sancionó la ley del matrimonio igualitario en la Argentina, en favor de los derechos de ciertas minorías. En aquel momento, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se opuso a dicha norma. Hoy, a fines de octubre de 2020, nos encontramos con que el papa Francisco ha hecho declaraciones claramente a favor de una ley de convivencia civil para personas del mismo sexo. Es un giro del Sumo Pontífice, que celebro y que demuestra una gran amplitud de criterio. Reitero que, si bien es una autoridad de Dios en la tierra, también es un hombre, al que le toca hacer malabarismos en medio de la pavorosa grieta nacional, entre kirchneristas y macristas, la cual nada aporta en pos del bien común. Pero, por lo pronto, hemos presenciado algo particular: la metamorfosis del papa Francisco.

Andrés Gastaldi

DNI 18.176.250

Anomia

Dentro de la muy delicada situación en la que se encuentra nuestro país hay que destacar un aspecto que a mi juicio está en el centro de los problemas y que es la falta de respeto a la ley.

Prioridad peatón... ¿para qué? Casco o cinturones de seguridad reglamentarios... no son necesarios. Velocidades máximas. ¿a mí, con lo bien que manejo? Uso de tapabocas y mantenimiento de distancia social. innecesarios. Usurpación de propiedad (artículo 181 del Código Penal). no es delito. Apoyo a las fuerzas de seguridad... liberación indiscriminada de presos.

Condena de la corrupción... elogio de la "viveza criolla". Propiedad privada (arts. 14 y 17 de la Constitución nacional. desconocida. Libertad de circulación (arts. 10 y 14 de la Constitución. aduanas y fronteras interiores. Libertad de prensa (art. 17 de la Constitución). Nodio. Sistema republicano de gobierno y equilibrio entre poderes (art. 1° de la Constitución). solamente el Ejecutivo es gobierno. Justicia independiente y juez natural (art. 18 de la Constitución). mientras no me afecte a mí o a mis intereses. Reconocimiento al mérito. nunca. Obligatoriedad de la enseñanza y promoción por resultados... no, se iguala para abajo y pasan todos.

Podríamos seguir, ya que hay muchos lamentables y reiterados ejemplos. La reacción inmediata se impone porque un país que vive en la anomia jamás tendrá un buen destino.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Infodemia

Excelente el artículo de Adriana Amado "A la infodemia le sobran diagnósticos y le faltan pruebas", publicado el jueves pasado. Como dice su autora, el cinismo de los términos que aluden al pensamiento crítico suele encubrir el miedo a la libertad de expresión.

Coriolano Fernández

DNI 04.091.167

Tiempos de paz

En Hablemos de otra cosa, el programa de LN+, el exjefe del Estado Eduardo Duhalde se explayó sin filtro sobre varios temas de la actualidad política, sobre los que no opino. Lo que resulta inadmisible y altamente censurable es que un expresidente de la Nación se manifieste con tanta peligrosidad en forma pública al decir que "estamos en un proceso preanárquico y la anarquía tiene color y olor a sangre" (sic). No son momentos para tirar impunemente leña al fuego a una sociedad actualmente angustiada, enardecida y enfrentada. Los ya mayores no queremos recrear los terribles momentos ya vividos en nuestro país, con sangre y fuego. Estos deben ser tiempos de reconciliación entre los argentinos. Que la paz sea con nosotros y con nuestros espíritus. Que así sea.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Escuelas cerradas

En la resolución del Consejo Federal de Educación 370/20 del 8 de octubre se definió establecer un semáforo con el nivel de riesgo epidemiológico para cada jurisdicción. Con esta resolución y en su comunicación, el ministro Trotta ilusionaba a alumnos del país con su pronto regreso a las escuelas según los protocolos establecidos. Según ese semáforo, se podría ir revinculando progresivamente a los alumnos con las instituciones educativas. Sin embargo, a casi 20 días de dicho anuncio, muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires y otros lugares del país siguen sin poder convocar a sus alumnos a ningún tipo de actividad y sus propuestas no son recibidas ni sus voces escuchadas. Aun en las zonas de riesgo moderado, aun en las escuelas que ya tienen listos todos sus protocolos. Aun ofreciendo que sea optativo, sin convocar personal de grupos de riesgo. Aun en grupos reducidos y con horario limitado. Convocan las parroquias. Convocan los clubes. Los niños van a las plazas. Se llenan los terrenos baldíos y las canchitas con grupos de jóvenes. Sin embargo, las escuelas, donde los docentes podemos ser agentes de prevención y cuidado, permanecen cerradas, y a aquellas que están preparadas para recibir con cuidado a sus alumnos se les prohíbe hacerlo.

Nuestros niños y jóvenes son las víctimas de la política y los sindicatos, que no pueden pensar en la educación como fundamental, como esencial, como "el arma más poderosa para cambiar el mundo" (Nelson Mandela).

¿Qué estamos esperando?

Mariana Gallagher

DNI 22.467.515

En la red

Facebook

Juan Grabois: "No soy alguien que usurpa tierras y tiene odio de clase"

"Hay mucha gente que carece de todo, pero no sale a robar, a quedarse con lo ajeno, ni mucho menos a usurpar tierras que no le pertenecen, solo buscan trabajar para salir de la pobreza"-Alicia Hilal

"No se puede tener empatía por quienes no respetan las leyes ni el Estado de Derecho. Todos estamos sujetos a las mismas leyes, esto también es igualdad"- César Simi

