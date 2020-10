De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 00:09

Diferencias

Nos guste o no, hay que reconocer que Cristina Kirchner es muy hábil para ocupar siempre el centro de la escena. Indudablemente, una inteligente estratega. Una "prima donna" de la política. Por su presencia o por su ausencia. Por su silencio o sus dichos. Ahora, muchos consideran su enigmática carta una crítica a la actual gestión, mientras el Presidente elige leerla como una señal de apoyo. Y así, entre bambalinas, la vicepresidenta sigue manejando los hilos de nuestra nación, subiendo o bajando el pulgar. Ella es el verdadero poder detrás del sillón de Rivadavia. Y en cuanto a su fallecido esposo, al ver a tantos militantes conmemorando los 10 años de su partida (la mayoría sin barbijo ni distanciamiento social), pensé en los miles de argentinos que n siquiera pudieron despedir a sus muertos durante estos 8 meses.

Odiosas diferencias.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Subsidios

Continúen dando 50.000 pesos a los usurpadores para que no ocupen terrenos, y a los que estudiaron y se desloman trabajando ni una ayuda para poder alquilar un monoambiente.

Mercedes Campos

DNI 4.794.474

Ocupaciones

El gobernador de Buenos Aires afirmó que "los barrios privados son prácticamente ocupaciones". Después de trabajar más de treinta años desarrollando barrios privados dirigidos a la clase media, mediante un sistema cooperativo que ha permitido a miles de jóvenes llegar a la vivienda propia, quiero llamar a la reflexión sobre una realidad de la que se habla mucho y se conoce poco. Todos los barrios privados que conozco se han desarrollado sobre fracciones de tierra que se compran, se pagan y se escrituran (no se "ocupan"). Es cierto que muchos de ellos tienen pendiente la subdivisión, pero se trata de una situación irregular que está muy lejos de ser buscada y querida por sus propietarios. Se trata de la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con infinidad de normativas poco claras, que se superponen en innumerables oficinas y que cambian con cada nuevo gobierno provincial, delegando y quitando las atribuciones que sobre la subdivisión tiene cada municipio. No es responsabilidad de una administración en particular. En treinta años he visto pasar a muchos gobiernos, de distinto signo, y ninguno logró una solución eficiente. Sucede que quien llega desconoce lo actuado por el gobierno anterior y comienza un nuevo ordenamiento que nunca alcanza a completar. Tampoco es correcto que los barrios sin escriturar no paguen impuestos; por el contrario, estas demoras, no imputables al vecino, implican recargos en los impuestos. Posteriormente, a pesar de que cada vecino se ha hecho cargo del costo de toda la infraestructura (calles, pavimento, agua, luz, gas, cloacas) y no reciben ningún servicio (alumbrado, barrido y limpieza), terminan siendo castigados por impuestos y tasas mucho más altos. Sería muy bueno que los gobernantes procedan teniendo en cuenta la opinión y conocimiento de las cámaras que reúnen a los desarrolladores y terminen dictando normas claras y cumplibles que permitan la regularización de todo el sector.

Patricio Lanusse

DNI 7.595.142

Sufrimiento

"Saquead lo saqueado", era la proclama de Lenin. Grabois repite exactamente el mismo concepto: "Usurpad lo usurpado". Rusia pagó esa consigna con décadas de hambre y esclavitud comunista. ¿Con cuánto sufrimiento la va a tener que pagar la Argentina?

Nicolás Kasanzew

kasanzew@gmail.com

Seamos responsables

Persigo el conocimiento y la verdad desde niño. Me siento carente de racionalidad ante gente que brega por que seamos como Venezuela. ¿Me pierdo algo? Mi entendimiento es insuficiente. Pobreza, carencia, falta de libertad, ¡regido por un hombre que habla con pajaritos! Por favor que alguien me saque de la ignorancia. Coincido en que vivimos sin equidad, sin que todos tengan las mismas oportunidades. Algunas empresas ricas pagan salarios mínimos. Hay que cambiar, pero no a costa de pobreza, dictadura y falta de libertad. Miremos a los escandinavos y aprendamos que con transparencia, eficiencia, dándoles posibilidades iguales a todos, tienen una sociedad justa y feliz. Tienen altos impuestos, corrupción 0 y eficiencia 10. Promueven la innovación y la producción. ¡Seamos justos, seamos transparentes y hagamos el esfuerzo para que seamos responsables!

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Regreso

¿Volvieron mejores?

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Así no vale

Hace 70 años, mi primer trabajo fue como dibujante en una agencia de publicidad. Se llamaba Radiograf y su director era Arnoldo Chamot, un célebre locutor de radio (no existía la TV). Recuerdo con claridad una frase de Chamot aludiendo a las incumbencias de su profesión: nadie que no sea un locutor puede leer un anuncio publicitario. Pero he aquí que todo el tiempo vemos a severos comentaristas (Viale padre e hijo, Novaresio, Mirtha Legrand y su nieta, Feinmann y Laje, entre otros) que miran a cámara mientras leen un aviso publicitario. Todavía soy optimista y veo muy difícil que un día nos sorprendan Joaquín Morales Solá, Jorge Lanata, Nelson Castro, Jorge Fontevecchia o Carlos Pagni, y en mitad de una entrevista, eleven la mirada mientras dicen "para calmar el dolor de espalda nada mejor que la emulsión XX", terminando con un "mirá". No puedo ni imaginarlo.

Si Chamot viviera, los locutores ya habrían puesto el grito en el cielo.

Luis J. Grossman

luisjgrossman@gmail.com

En la red

Facebook

Lenguaje inclusivo: la RAE analiza incorporar al español el pronombre "elle"

"Ustedes cambien lo que quieran. Nosotros vamos a seguir hablando como aprendimos" - Jorge García Artista

"¡Me parece una verdadera estupidez!" - Yoly Guzmán

"Perdemos tiempo en palabras inclusivas y no exigimos rampas para discapacitados en cada esquina, información en braille, sistemas de audios para hipoacusia" - Daniela Acevedo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Li bertador 101, Vicente López (B1638BEA)

