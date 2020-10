De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2020 • 00:00

Aliento

Señor Kicillof, ¿por qué en lugar de desalentar las tomas no alienta el trabajo con esos 50.000 pesos?

Mónica Camaño

Desprecio

El señor Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, defendió la entrega de hasta $300.000 a las familias que han usurpado los terrenos de Guernica, argumentando que "no es un monto tan grande". Semejante declaración es una clara manifestación del desprecio que algunos dirigentes del kirchnerismo tienen por quienes sí aprendimos y observamos valores fundamentales de nuestra Constitución (por ejemplo, el respeto a la propiedad privada). Muestra, además, la vergonzosa y triste realidad de estar gobernados por una clase política que desconoce el enorme esfuerzo que hacemos los trabajadores "de a pie" para ahorrar $300.000.

César Monicat

Freno

En un momento en el que la propiedad privada está en riesgo por recientes usurpaciones y tomas motorizadas por organizaciones "sociales" (delictivas sería el mejor término), el Estado no puede desentenderse. Los tres poderes deben actuar de manera contundente y clara para frenar estos actos delictivos. Un caso concreto sería aprobar una ley que determine que cualquier persona que se encuentre en un terreno usurpado pierde automáticamente el derecho a percibir un plan social, una caja de alimentos, tarjeta alimentaria y asignación universal por hijo o subsidio por parte del Estado, de por vida. Es increíble que el Estado solvente, con el dinero de los contribuyentes, a personas que cometen delitos. Leyes hay de sobra, y los jueces deberían dar, en los casos de usurpación, la instrucción inmediata de desalojar a los intrusos. Pero sabemos que en la Argentina la gente actúa más por el bolsillo que por la legalidad o ilegalidad de sus actos. Por tal razón, ante el riesgo de perder un plan social, el beneficiario va a pensar dos veces antes de meterse en una propiedad privada.

Alejandro Spika (h.)

Premio

¡No se puede creer! El gobernador Kicillof despilfarra el dinero de los argentinos premiando a los delincuentes usurpadores de la propiedad privada con un subsidio, mientras las pymes, sin ayuda, cierran sus puertas por la pandemia, dejando millones de desocupados. Y los pobres jubilados están al borde de la indigencia.

¡Ay, cómo me duele mi Argentina!

Carlos Figueiras

Tranqueras

Tranqueras argentinas, puestas por criollos auténticos que desde hace muchos años solo creen en la fuerza de su trabajo diario. Que se abren antes del alba y se cierran después del sol. Testigos de barros, diluvios y sequías. Solo se desafían transpirando y con el esfuerzo de todos los días. Esas mismas que se abrieron a los inmigrantes trabajadores que llegaron con sus herramientas, sus ganas de producir y de progresar donde antes nadie lo hacía. Detrás de cada tranquera hay una historia de muchas generaciones de trabajo. Con sus aciertos y errores. Pero trabajadores desde siempre. Detrás de cada tranquera está la historia de la República Argentina. Detrás de cada tranquera se mantiene este país. Que no se confunda ningún vago, subsidiado de turno, sin pala y sin años de barro en sus botas... violar los derechos de una tranquera de campo enciende todos los fogones de quienes construyeron y formaron el país.

María Paz Galmarini

Decisión de la Corte

En el editorial de ayer se analizan minuciosa y acertadamente las causas de los magistrados trasladados que deben resolver los jueces de la Corte Suprema. Es hora de decidir con premura, conforme a la Constitución y a las leyes, como próceres que están llamados a ser. Esas causas, y aquella otra tan demorada del Consejo de la Magistratura, son la fuente del actual malestar. La república se lo agradecerá.

Nelson Pearson

Mal uso del barbijo

En Palermo hemos recuperado a la Policía de la Ciudad después de unos cuantos meses -supongo que al principio de la pandemia fueron requeridos en otros lugares- y sería una gran idea que ayudaran controlar el uso correcto y responsable del barbijo. Muchas personas creen que por estar al aire libre no hace falta y se lo bajan o lo usan solo para tapar la boca. Y en algunos comercios, supermercados chinos, rotiserías, etc., se observa que no se mantiene la distancia de dos metros dentro o fuera del local. Creo que los que manejan esos locales tienen miedo de una respuesta grosera de los clientes o de parecer autoritarios si exigen el cumplimiento de las normas. Hoy nadie quiere perder clientes, por eso sería de gran beneficio que la policía al circular por la calle intervenga en estos casos y siempre con muy buenos modales trate de disuadir a los que no cumplen y de esa manera crear conciencia y respeto por el prójimo. Sabemos que el virus está, y que una forma segura de cuidarnos entre todos es con el barbijo bien puesto y manteniendo la distancia. Es difícil, pero debemos acostumbrarnos a vivir con esta realidad. El hartazgo de mucha gente no justifica no cumplir con lo establecido, no solo acá, sino en todo el mundo.

Marilyn Cornille

Gracias, los quiero

Contención, dedicación, afecto y más. Eso es lo me dieron todos (enfermeros, médicos, administrativos y personal en general), ante una comprometida situación que concluyó en el quirófano en manos de mi doctor Jorge Hiriart. Gracias chicos de la Trinidad (Sinclair). Los quiero.

Luisa Josefina Casado

