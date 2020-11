De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2020 • 00:10

Oportunismo

A propósito de las tomas de tierras, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, declaró el pasado miércoles 28, según se informa en la nacion: "Hay que respetar la propiedad privada". La toma de tierras de Guernica llevaba al momento de su declaración casi 100 días y nunca se la había escuchado a la funcionaria pronunciarse sobre el tema.

El hecho de que su apego al derecho de propiedad se haya manifestado un día antes del desalojo de los ocupantes luce más como oportunismo político antes que como una verdadera convicción.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Desvío de la atención

Nosotros, afectados por la economía, la salud, la inseguridad y la educación. Ellos, ocupados con cuestiones de su interés personal, ideológicas, reformas institucionales, especulaciones políticas e internas partidarias. Ellos y nosotros, todos entretenidos con la hojarasca. Mientras tanto, lo importante queda relegado.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

De mal en peor

Presidente, hágase cargo, porque no solo ya nadie le cree, sino que no inspira confianza. No le eche más la culpa a Macri de todo. En agosto de 2019, cuando usted ganó las PASO, empezó la debacle, subieron la inflación, el dólar y el riesgo país. Nadie confía en la idoneidad de su gobierno. Los ministros parecen vivir en una nube. Y ni que hablar de su jefa política, jefa además de una asociación ilícita, que lo tiene cortito. Usted generó un problema económico, porque con sus medidas está fundiendo el país: inflación, alza del dólar, devaluación y emisión diaria descomunal, silencio (¿complicidad?) con la toma de tierras, intromisión en las decisiones de los jueces y de la Corte, apoderamiento de empresas privadas, creación de más impuestos, más gente (más gasto) en organismos del Estado, diputados y senadores impresentables e inútiles que no trabajan y les pagamos fortunas, siete tipos de dólar, irregularidades en compras del Estado, compañías quebradas, desocupación. El mundo nos mira aterrorizado. Eso sí, nos juntamos y apoyamos a los peores: Cuba, Venezuela, China, Nicaragua. Todos los días se van del país empresas importantes que dejan miles de trabajadores en la calle y le que generaban ingresos al país. Estamos esperando que reaccione. O no puede o no sabe o no lo dejan. Haga algo porque el ambiente se va calentando y uno nunca sabe en qué puede terminar, y usted es el responsable político. Muchos argentinos están en sus manos, no los siga defraudando. Vea el daño irreparable que está haciendo su gobierno sin un plan que genere esperanza y confianza.

Luis José Ramos

luisramos@ljramos.com

Causas

Seguimos poniendo el caballo detrás del carro. ¿Cuándo vamos a aprender? Cuando vamos a adquirir algún producto, lo lógico es averiguar lo más posible qué es lo que vamos a comprar. Pero no, como país no lo hacemos. Tampoco vamos a las causas de las cosas tremendas que nos suceden. Y entonces estamos como estamos. Y seguiremos así mientras -y valga la reiteración- no hurguemos en las causas, para poder corregir y no repetir errores.

Susana Schenone

DNI 5.658.351

Borges y la memoria

Muy interesante la entrevista al doctor Jorge Medina sobre la memoria en el suplemento Ideas, en la que se refiere a Borges y a su cuento Funes, el memorioso. Memoria y olvido son temas recurrentes en la obra de Borges, quizá nuestro "primer neurocientífico", como dice Medina. Sobre el tema quisiera apuntar dos textos borgeanos más. Uno es el poema Everness, que en inglés antiguo significa eternidad, que obra como metáfora de Funes, el memorioso, que yo memorizo desde hace 30 años y cuyo primer verso dice: "Solo una cosa no hay, es el olvido". El otro texto borgeano que recuerdo ahora, sobre la memoria remota, es la prosa El cautivo, cuya idea sedujo a Bernardo Bertolucci, tanto que la utilizó en una memorable escena de su film El último emperador. Como vamos viendo con el tiempo, pareciera que casi todo va a parar a Borges, ese ilustre argentino casi olvidado en la Argentina.

Gustavo Bercoff

gustavobercoff@hotmail.com

Alternancia

San Isidro hace 37 años que no tiene alternancia, ya que la intendencia pasó de padre a hijo, la dinastía Posse. El lema del partido es "San Isidro es distinto", y sin duda que lo es; comparado con los dos municipios colindantes, Vicente López y San Fernando, es notoria la diferencia. En el partido se han hecho rampas para discapacitados en todas las esquinas, pero para subir a veredas desechas donde ni sillas de ruedas o cochecitos de bebé o personas mayores con bastón o andador pueden circular. Como contraste, el municipio de San Fernando desde hace años ha ido reemplazando todas las veredas de la misma avenida y de la avenida Perón, continuación de la avenida Centenario de San Isidro. La ribera de Vicente López es un lujo para sus vecinos que los sanisidrenses envidiamos. Alternancia, eso necesita este municipio para dejar de ser distinto y parecerse a los vecinos.

Roberto Aróstegui

DNI 4.753.044

Agradecimiento

Esta pandemia que nos azota exige del personal de la salud esfuerzos extraordinarios, muchas veces ignorados.

Tenemos necesidad moral de agradecer a la institución Cemic, especialmente a la doctora María Agustina Sestelo, de Atención Domiciliaria, que asistió a nuestra hermana Josefina con amor y profesionalidad, haciendo honor al juramento hipocrático, permitiéndole reunirse con el Señor, nuestro Dios, en paz y sin sufrimiento. No podemos dejar de mencionar a las responsables del sector Cuidados Domiciliarios, en especial a la señora Rosana Marín, quien en todo momento solucionaba los inconvenientes de un enfermo en estado terminal, ya sea conteniéndonos espiritualmente, asesorando y tramitando rápidamente los pedidos que la situación requiriera. Nuevamente gracias a Cemic y a su personal.

Julia Lamolla de Harfuch

DNI I3.674.171

En nombre de la familia Lamolla

