De los lectores: cartas & e-mails

Ingreso de turistas

Esta metodología de ingreso de turistas o ciudadanos nuestros fue la causa de que haya ingresado el Covid-19 al país. ¿Está prohibido circular dentro del país entre algunos municipios y provincias, y vamos a dejar entrar turistas? ¿Tiene más derechos un ciudadano extranjero que nosotros? ¿Hay ciudadanos varados en los límites de Formosa, San Luis, La Pampa y otros sitios, y vamos a permitir turismo extranjero? Creo que se están violando derechos, al cercenar nuestra libertad para circular, y encima ponen en riesgo la salud. No basta con ver lo que pasó en Europa u otros países que abrieron sus puertas al turismo, que hoy tienen serios rebrotes de Covid-19. Es suicida permitir el ingreso de extranjeros.

Rodolfo C. Castello

DNI 4.705.820

Requisitos

Mi padre, cuando advertía que alguien hacía algo deshonesto, se ofuscaba y lo tildaba de sinvergüenza, atorrante, mentecato o imberbe y, a veces, con el conjunto de todos esos epítetos que suenan hoy tan suaves y delicados. Sin embargo, sinvergüenza era aquel que sin ningún pudor cometía actos deshonrosos (también de ese modo se llamaba a los bribones); atorrante se aplicaba a la persona holgazana, perezosa y poco trabajadora; mentecato es un adjetivo que se utilizaba para designar a una persona de escaso entendimiento o juicio, poco inteligente o privada de razón, y, finalmente, imberbe es un término que se utilizaba para identificar a un tipo de hombre inexperto y novato, recordando que ese calificativo utilizó Perón para echar de la Plaza de Mayo a integrantes de la agrupación guerrillera Montoneros aquel célebre 1º de mayo de 1974. ¡Lo que no encuentro en ningún lado es información referente a que esas condiciones se hayan transformado actualmente en requisitos para acceder a cargos públicos!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Volver al colegio

Tengo 17 años, estoy en mi último año de colegio y hoy quiero decirles que estoy cansada. Fin de año siempre es agotador y esta pandemia lo multiplicó, lo hizo devastador. Hoy quiero pedirles al Ministerio de Educación, al Gobierno, al Presidente, volver al colegio. El 9 de marzo empecé mi último año. Después de tanta espera, por fin me sentía libre. Recuerdo estar entrando al colegio pensando "wow, esto comienza hoy". Me dije a mí misma que no planeaba perder un segundo del año con reproches. Estoy haciendo el curso de ingreso para Ingeniería, en marzo del próximo año empiezo a conocerme de nuevo, a conocer el mundo de una forma más, y, aun así, al colegio no lo terminé de conocer. Hoy me tocó esto y no pido cambiarlo, no pido volver para atrás y cambiar los meses de cuarentena que ya pasaron. No pido ir un mes al colegio como si no hubiera coronavirus. Pido un momento, un espacio. Quiero ir a mi colación de fin de año, tirar mi birrete al aire y sentir que todo el esfuerzo de estos años valió la pena. Estoy cansada de estar cansada. Basta, hoy me paro en dos pies y nadie me mueve. Quiero abrir la puerta de la universidad sabiendo que la del colegio la pude cerrar bien, no que desapareció y se desvaneció con el tiempo.

Pido a gritos que nos dejen volver, un último encuentro. Gracias.

Macarena Colombo Maurette

DNI 47.627.583

¿Adiós Piazzolla?

Con sorpresa nos hemos enterado de la absurda decisión tomada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales -Incaa- de sustituir los reconocidos premios Astor, entregados a los ganadores del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata desde 2004, por una estatuilla denomina Lobo de Mar. Esa noticia dio lugar a un razonable comunicado de la familia Piazzolla, que considera poco afortunado y poco meditado el cambio. Debemos solidarizarnos con el malestar de la familia, porque se trata de un músico argentino que a trascendió al mundo por su inigualable talento y su indiscutida calidad musical. Piazzolla nació en Mar del Plata en 1921 y el año próximo se cumplirá en centenario de su nacimiento, ¿este cambio será un homenaje?

Queda demostrado que en nuestro país poco valen los méritos y las tradiciones, que están sujetas a ser derribadas por decisiones de funcionarios circunstanciales. Vale recordar que los premios Astor no fueron creados de manera caprichosa para el Festival de Cine, sino que se instituyeron en honor de un marplatense que compuso no menos de 44 bandas musicales para películas argentinas y extranjeras. Esperamos que el Incaa revea a la brevedad tan arbitraria decisión.

Luis Mario Castro

DNI 7.749.168

Jorge Gandolfo

DNI 4.159.387

Luis O. Ibarra García

DNI 4.280.512

Jorge Irazu

DNI 5.613.422

Jorge Martínez

DNI 11.180.450

Michael Ritter

DNI 93.251.785

Mary Teahan

DNI 92.034.085

(y siguen las firmas)

Distinción a CABA

La Organización Mundial de la Salud ha distinguido a la ciudad de Buenos Aires por su respuesta sociosanitaria para frenar los brotes de Covid-19 en las villas urbanas. Esta distinción fue compartida solamente por otras 15 ciudades en el mundo. En medio de tantas noticias tristes en nuestro país, esto no debería pasar inadvertido. Las gobernaciones e intendencias de la Argentina deberían tomar la experiencia realizada en la CABA para mejorar sus propias estrategias y contribuir con eficacia y eficiencia a bajar los elevados índices de contagiosidad y mortalidad que, lamentablemente exhibe el país. Nuestras felicitaciones a los equipos del jefe de gobierno de la CABA por la significativa distinción.

Víctor Parigi

DNI 7.597.106

En la red

Facebook

Clases presenciales. CABA busca que el ciclo lectivo comience el 17 de febrero

"Me parece una excelente idea. El día que empiece a privilegiarse la educación en este país tal vez podamos pensar en salir adelante, en crecer, en una sociedad más justa"- Roxana Claudia Langone

"No estoy de acuerdo. Los maestros están trabajando desde marzo con Zoom, lo que fue una gran exigencia para ellos y también en los hogares, adaptarse e incorporar nueva tecnología"-Laura Vergara

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

