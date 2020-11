De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 00:32

Concepto de ética

Hace más de cien años, Max Weber definió el significado de dos conceptos fundamentales para la toma de decisiones políticas: la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. En pleno siglo XXI, cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia inventaron un nuevo concepto ético: la ética de la comodidad. En el caso del traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi, decidieron quedar bien con Dios y con el diablo, entendiendo que esto les permitiría seguir disfrutando cómodamente de sus sinecuras. Esta actitud, que por sí sola es censurable, lo es mucho más porque favorece la impunidad de la cleptocracia que gobernó la Argentina entre 2003 y 2015, y que por desgracia ha vuelto al poder.

Dr. Enrique Fliess

Nefasto precedente

La Corte acaba de sentar un precedente tan nefasto como el que sentó con su acordada del 10 de septiembre de 1930. En aquella oportunidad, reconoció a un régimen de facto que había depuesto al gobierno constitucional que presidía Yrigoyen. Al obrar de ese modo, proyectó hacia el futuro un haz de legalidad que amparó sucesivos golpes de Estado, haciendo de la república una cuestión relativa, cuando no secundaria. Ahora, al acatar un plan público y notorio de impunidad -que tiene una beneficiaria directa-, la Corte se ha puesto en línea con lo urdido por el Senado y el Ejecutivo, asestando a la división de poderes un mazazo que puede ser mortal. ¿Qué gobierno que incurra en actos de corrupción no encontrará un pretexto para remover jueces imparciales? Pretexto que contará, a partir de hoy, con un precedente en su favor.

Daniel Zolezzi

Sputnik V

Como biofísico doctorado en la Universidad de Harvard y posdoctorado en la Facultad de Medicina de esa institución, coincido con un gran número de expertos internacionales en que el proyecto de vacuna rusa contra el Covid-19, Sputnik V, no ha sido suficientemente probado como para considerarse "vacuna", y menos aún imponerla en algún país -por ejemplo, la Argentina- como "obligatoria". Muy lejos de toda animosidad, mi afirmación se basa en que las vacunas se aprueban porque pasan estrictos protocolos de efectividad y de "inocuidad", no porque sean urgentemente necesarias y una entidad gubernamental les ponga su sellito.

Poca seguridad me da entonces el discurso de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien compara el chequeo de la efectividad de la vacuna con la aprobación que pueda dar la Anmat del uso seguro de algún producto, como la "tintura" para el cabello que ella cita, en individuos sensibles a reacciones alérgicas. En este punto álgido de la pandemia necesitamos conocimiento sólido y lógica, no militancia.

Leonardo Peusner

Alta en el cielo

En 1982, la recuperación de nuestras islas Malvinas reivindicó el acto de soberanía cumplido hace 200 años al izarse por primera vez nuestra bandera en territorio insular.

Quienes participamos en el conflicto bélico del Atlántico Sur, afectados a la defensa de las seis bases aéreas militares patagónicas desde donde nuestra aviación atacó a la flota británica, todavía seguimos sin el reconocimiento como excombatientes que el Estado nos debe. Si el objetivo de la conmemoración por los 200 años es fortalecer la memoria colectiva sobre esta causa, es necesario entonces que la sociedad sepa que la guerra por Malvinas no solo involucró al territorio insular. Hay una deuda de honor con nuestra historia y con todos los veteranos de guerra que desde hace 38 años no hemos sido reconocidos.

Tulio Fraboschi

Ricos y pobres

Realmente no se entiende a quién le habla el Presidente cuando dice que "los ricos no tienen problemas de inseguridad". ¿A quién se refiere? ¿A la vicepresidenta? Porque es ella la que tiene hace por lo menos 15 años un ejército de custodios pagados por el Estado, o sea, por los ciudadanos que pagamos impuestos. Y él, que vivía en Puerto Madero, ¿alguna vez fue víctima de la inseguridad? Además del discurso retrógrado y miserable y de seguir dividiendo a los argentinos con premeditación y alevosía, los ricos son malos y los pobres son buenos, con esa simplificación falaz, es increíble que él crea que nadie se da cuenta de sus mentiras. O, lo que es peor, lo sabe y no le importa.

Carolina Arias

Paola Tacacho

Hizo 13 denuncias durante cinco años por acoso. Un fiscal pidió elevar esto a juicio. La Justicia lo denegó. Terminó apuñalada y muerta en las calles de Tucumán. Y, entonces, surge una urgente pregunta: ¿las mujeres son gasto para la Justicia o inversión para la humanidad?

Fernando Miranda

Vuelta a la escuela

Dadas las expresiones del señor Baradel referidas a la vuelta de los niños a la escuela, sugiero que cuando esto ocurra, él lo haga en calidad de alumno y no de docente.

Fernando Braconi

Cancelación de vuelos

Ya somos muchos los damnificados que compramos pasajes (en mi caso, para el 27 de noviembre 2020) y luego recibimos mails en los que nos dicen que debemos reprogramarlos o los cancelan directamente. Lo peor es que el vuelo está confirmado. Situación insólita cuando es imposible la comunicación telefónica o vía mail con la empresa. Nadie responde y sus oficinas están cerradas. Tampoco es posible la opción de reprogramación. ¿Revenden nuestros pasajes? ¿Se quedan con nuestro dinero sin ninguna explicación? Es muy triste lo que sucede con nuestra línea de bandera.

Beatriz Pariani

En la red

Facebook

Aumenta el precio de los remedios para los jubilados

"Si suben los medicamentos, deben subir las miserables jubilaciones que nos pagan, porque con $18.000 no se llega ni a medio mes"- Anaria Adea

"Pensar que el Presidente había dicho remedios gratis para los jubilados"- Héctor Ghelfi

