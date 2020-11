De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 00:18

Reconocer la derrota

En ese magnifico libro llamado El arte de la estrategia, de Thomas Cleary, basado en la antigua sabiduría china, el autor emite una sabia reflexión aplicable a los recientes comicios en los EE.UU., al expresar: "Cuando has sufrido una frustración, escaparás a la desgracia si regresas a tu hogar y vives discretamente. Es imposible ganar en cada ocasión, tener éxito en todo lo que emprendas o que todo salga como queremos. Si te niegas inexorablemente a reconocer el fallo o la derrota, o si emprendes más de lo que puedes anhelar y no reconoces situaciones imposibles de ganar, pero insistes arrogante en exprimirte y luchar por la victoria, puedes atraer el desastre sobre ti. Si aceptas tus limitaciones con sinceridad y caballerosidad, evitarás problemas, y no serás aplastado en la derrota..."

César Tito Román

poloclon@icloud.com

Qué lindo

Qué lindo debe ser vivir en un país en el cual los políticos con y sin cargo no mienten y los fiscales y jueces hacen cumplir las leyes (como corresponde) sin importar los partidismos y las billeteras.

Jorge Bielsa

DNI 7.844.818

Compromiso

Jueces Bruglia y Bertuzzi, no piensen solo en ustedes. Tras la resolución de la Corte, ambos pidieron una semana de licencia para definir qué van a hacer con su futuro (y con sus vidas). Aquellos que eligieron la carrera judicial por vocación hacia "la justicia" no solo están comprometidos con la verdad, también lo están para con la República, de la cual son parte y primordiales actores.

Entendiendo la depresión que pueda haberles generado la no confirmación en sus lugares actuales, también es de entender que hay momentos claves en la vida donde no solo hay que pensar en uno mismo, sino también en el bien de los demás. Abandonar el barco ahora, cuando restan librar tantas batallas contra la corrupción, no sería beneficioso ni oportuno, en un momento en el cual la ciudadanía pone el cuerpo en cada marcha en la cual reclama eso que ustedes deben administrar, justicia.

La Argentina los necesita, ahora más que nunca.

Ovidio Winter

ovidiow@gmail.com

Traslados

Entre los distintos argumentos con que acertadamente se critica el resonante fallo de la Corte acerca de la situación de los jueces trasladados, hay uno que, si bien no hace tanto a la solidez jurídica que abonaron los traslados, sí tiene que ver con las consecuencias, que bordean lo escandaloso y hasta lo ridículo: el hipotético retorno de estos magistrados a sus cargos originales. En efecto, a nadie se le ocurrió que estos movimientos eran transitorios o interinos, y que muchas de las plazas desalojadas fueron cubiertas por nuevos jueces con sus respectivos acuerdos, por lo cual el juez trasladado no podría volver a su cargo original. Esto es, se darían -de ponerse esto en ejecución- situaciones risibles; uno legalmente en ejercicio en el cargo y otro con derecho a ocuparlo, para lo cual habría que desalojar al titular ocupante de ese estrado. En este sentido, la Corte ignoró aquel principio vigente desde antaño, y proclamado por ella misma, de que los jueces no pueden desentenderse de las consecuencias que pueden llegar a producir sus sentencias, lo que, en el caso, es mas grave aún, al ser la misma Corte quien con toda su carga de amplitud de maniobra debería haberlo aplicado.

Víctor Manuel Monti

Exfiscal federal

victormanuelmonti@gmail.com

Voto de argentinos

En su carta sobre el voto de los residentes italianos y bolivianos en nuestro país, el lector Enrique Munilla se preguntaba por qué no votaban nuestros conciudadanos en el exterior, al hacer referencia a los que ahora emigran. En realidad, desde 1993 los argentinos están habilitados o pueden votar en el exterior. Cabe aclarar que desde esa fecha hay modificaciones que hacen más fácil el voto de nuestros compatriotas allende las fronteras. El voto no es obligatorio, se usa boleta única, no votan en las PASO y en las legislativas votan por el candidato de su último domicilio. Cuando no pueden votar o no les corresponde, deben justificar la no emisión del voto. El lugar de votación en el exterior son los respectivos consulados.

Francisco V. Polola

fpolola@hotmail.com

Oyarbide

Frente a la situación que atraviesa el país, a veces busco entretenerme con programas cómicos. Fue así que sintonicé Polémica en el bar, donde tiempo atrás disfrutábamos a Minguito, Fidel Pintos, Porcel, Portales y otros grandes humoristas. Me llamó la atención el anuncio: "Oyarbide, un juez excéntrico", y su presencia como comensal, vestido de etiqueta y galera. Tardé en reaccionar. ¿Cómo puede ser? ¿De quién es la culpa? ¿Del canal, del productor o de los televidentes? No estoy a favor de los escraches, pero por favor, no nos pasemos al otro lado y que nos cause gracia lo que nos debe dar vergüenza.

H. Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

Extraño los abrazos

Cómo extraño los abrazos, ese expresivo saludo a mis familiares, mis hermanos, mis parientes y, obviamente, mis amigos. Esta nueva realidad, ese enemigo invisible que generó un distanciamiento entre los seres humanos, nos bloqueó la posibilidad de estrechar la mano, sentir afecto y contacto con el otro, reír o llorar en cada ocasión de abrazarnos, en esos segundos que conjugan el cerebro y el corazón. Hoy todos nos hablan de la "nueva era" del contacto cibernético o la interconexión vía web, que no es lo mismo que la interrelación entre las personas en forma presencial, nada se compara con el sentimiento que genera un abrazo.

Ojalá en un futuro cercano tengamos otra vez la cercanía para interactuar entre todos, mirarnos a los ojos, ponernos a trabajar y dar nuestro pequeño aporte para sacar al país adelante. Y que, por sobre todo, una vez que finalice todo, nos demos un fuerte abrazo.

Leonardo Enrique Cardinale

DNI 16.699577

En a red

Facebook

La victoria de Biden sobre Trump

"Perdió (Trump) por la pandemia y el racismo. Pero levantó la economía, y récord"- Lourdes Mari

"Qué mal perdedor"- Catalina Korpukovas

"Parece obvio que quien va a gobernar será Obama, Biden carece de la energía, la prestancia y la capacidad necesarias para gobernar"- Ariel Kohen

