De los lectores: cartas & e-mails

Predicar con el ejemplo

Los líderes más influyentes de la historia de la humanidad, desde Jesucristo hasta aclamados jefes de Estado como Winston Churchill o Nelson Mandela, han predicado, a lo largo de su vida, con el ejemplo. No se requiere ser un experto en liderazgo para entender que quienes conducen un grupo, por más pequeño que sea y en cualquier índole de la vida, deben comportarse como esperan que lo haga el resto. Piénsese en el capitán de un equipo de fútbol que les exige a sus compañeros que se entrenen con mayor asiduidad mientras él mismo no lo hace. El presidente Alberto Fernández, sin embargo, demuestra con su accionar que no le interesa liderar desde el ejemplo. Implora a los argentinos que nos cuidemos manteniendo la distancia social mientras él mismo no lo hace. También espera que el pueblo se acostumbre a "ganar menos" en estos tiempos difíciles, pero no recorta su propio sueldo ni el de sus funcionarios.

La única manera posible de liderar para ser correspondido es con el ejemplo, como lo muestra la historia. Ruego que nuestro presidente se dé cuenta, quizás aún esté a tiempo.

Mariano Trangoni

Vacuna y mérito

El tema vacunas nos deja esta semana una notable enseñanza. La vacuna investigada por un acuerdo entre Pfizer y BioNTech fue desarrollada en pocos meses por la investigación de dos inmigrantes turcos en Alemania, el matrimonio conformado por Ugur Sahin y Özlem Türeci, que con una historia de esfuerzo, mérito y dedicación personal comenzada desde bien abajo consagraron su vida a investigar terapias de avanzada contra graves enfermedades y en pocos meses diseñaron una vacuna específica para el Covid-19 con técnicas de ARN mensajero que estaban desarrollando para otras enfermedades. Ellos fundaron en 2016 la empresa de biotecnología BioNTech, que vio capitalizado su valor bursátil en unos meses, en más de 21.000 millones de dólares, al desarrollar con éxito una vacuna contra el Covid-19 que informó sorpresivamente una eficacia del 90%. Para este desafío se unieron con el gigante farmacéutico Pfizer, liderado por su actual CEO, Albert Bourla, también un inmigrante como ellos, pero griego. La pareja turca y un griego, que entablaron una gran sociedad y amistad potenciada por su condición común de inmigrantes. Ellos son un ejemplo de superación personal, movilidad social ascendente, meritocracia, integración, globalización, sociedad abierta y economía de mercado que les permiten sociedades como las de Alemania y los EE.UU. Los dos multimillonarios de origen turco son un ejemplo de dedicación científica y austeridad, viven con su hija adolescente en un modesto departamento cerca de su oficina, van en bicicleta al trabajo, no tienen auto y todavía el desarrollo de este desafío no les permitió terminar un acuerdo comercial con la gigantesca Pfizer, privilegiando el éxito científico y el avance para la humanidad venciendo al Covid.

Es importante que una sociedad estimule el mérito, tan denostado en estos días por nuestras máximas autoridades, así como el crecimiento y la superación personal fruto del esfuerzo, de la dedicación y del estudio, imprescindibles para que emprendedores puedan crecer, vencer obstáculos y desarrollarse en beneficio de la sociedad haciendo un aporte para vencer nuestra decadencia, que nos condena al fracaso y nos aleja cada vez más de aquella Argentina que cuando privilegió estas características se ubicó entre los países más avanzados del mundo. Que así sea.

Jorge R. Pedro

Médico cirujano

Librada de un aborto

Soy desde toda mi vida contraria al aborto aun en riesgo de la madre. Yo fui librada de un aborto. Mamá tenía 37 años, una placenta previa por un viaje no aconsejado. Hace 84 años se produjo por el viaje de Mercedes a Buenos Aires. El médico aconsejaba sacrificarme por miedo a perder a mi madre. Yo nací ochomesina, que entonces decían que era más difícil. Tuve siete hijos. Siendo asmática, nunca en un parto tuve asma. Tengo 84 años, sigo viviendo, cada vez más sana, y puedo dar testimonio. Mis siete hijos están todos sanos, todos tuvieron hijos. Soy abuela y bisabuela: tengo 15 nietos y cinco bisnietos. Mi madre vivió hasta las 93 años. Dios premió la confianza y el deber. Él es el dueño de nuestras vidas. No sabemos por qué estamos en la vida, pero si Dios nos conserva, tenemos una misión que cumplir.

Silvia Elena Vernengo Prack

¿Qué derechos?

El plan de los 1000 días es solo para algunos privilegiados. Este programa, que rige en San Juan desde 2016, será enviado por el Ejecutivo al Parlamento en el transcurso de este mes. El fin del plan es "acompañar, proteger y apoyar integralmente a todas las embarazadas y niños hasta los 2 años". El gobernador de San Juan explicó que "el Estado en la provincia de San Juan se ha puesto al frente para generar igualdad de oportunidades desde la base para todos los chicos". Sostiene que se trata de "recuperar todo lo que tiene que ver con derechos". ¿Recuperar qué derechos? ¿El derecho que tienen todos los niños a nacer? ¿Igualdad de oportunidad para todos los niños? Este proyecto será presentado junto al proyecto de legalización del aborto. ¡Qué sinsentido! El Gobierno podrá elegir quién puede nacer y quién puede ser beneficiario del programa de los 1000 días. Dios quiera que no.

Mercedes Moreno Klappenbach

¡Cuento con ustedes!

Frente al cambio de la cláusula de reajuste para los haberes de los jubilados me imagino que la clase pasiva cuenta con el apoyo del Partido Obrero y las organizaciones de izquierda para impedir tal avasallamiento. Descuento que el diputado Moreau en el recinto no permitirá tal despojo. Imagino de nuevo a un grupo de actores oponiéndose al nuevo acuerdo con el FMI y a nuestro premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel llamando otra vez a salvar la patria. No me fallen. ¡Cuento con ustedes!".

Ricardo Beati

Foso, no puentes

El kirchnerismo impulsa una nueva reforma jubilatoria que dice ser "beneficiosa" porque se ajustará al crecimiento del país. Por otro lado, critica la aprobada por el Congreso en 2017 porque fue sancionada "en un contexto de represión". La titular de la Anses, Fernanda Raverta, y los diputados del Frente de Todos creen que no tenemos memoria ni vemos la realidad: es evidente que el país no va a crecer con la crisis que provocó la cuarentena (mucho más profunda que la generada por la pandemia), lo que implicará una pérdida en el ingreso de los jubilados. Pero además la fórmula vigente no se aprobó en un "contexto de represión", sino en un intento de golpe civil y político contra el gobierno de Macri: todos recordamos las 14 toneladas de piedras tiradas contra el Congreso, la policía rodeada y asediada por militantes violentos y al ahora victimizado "gordo mortero" arrojando bombas caseras. Lamentablemente, el Gobierno insiste en mentiras que buscan instalar un relato ficticio de los últimos cuatro años, para luego cínicamente hablar de la unión entre los argentinos. Es obvio que hay una grieta, el problema es que el Gobierno no quiere tender puentes, sino arrojar al foso a todos aquellos que no creemos en su relato y a quienes no puede engañar.

Martín José Vergara

¿Quién es el cuco?

Cada día retrocedemos un paso -algunos días varios pasos- respecto de la libertad individual, que conlleva también al libre mercado. En la Argentina, el libre mercado es como el cuco. Todos lo combaten, pero nunca nadie lo vio. Y ni siquiera nos atrevemos a mirar con honestidad intelectual cómo se vive el respeto a la libertad individual en el resto del mundo. Los países mejor ubicados en el ranking de libertades económicas son aquellos con los mejores indicadores económicos y sociales.

El decil más bajo en los países con apertura comercial es 11 veces más rico que el decil más bajo en los países con menor apertura.

Dato mata relato. En la Argentina, el relato prima sobre los datos, y así el cuco del libre mercado pareciera imponer cada día más miedo. A mayor Estado, menor mercado. Pero sin mercado, no hay Estado. ¿Quién es el cuco entonces? "Cuando las personas son libres de elegir, eligen la libertad".

Facundo María Daireaux

Impuesto al viento

Acabo de enviar un mail a Greta Thunberg informándole que en Puerto Madryn se ha decidido un impuesto al viento, si bien nuestro país adhiere a la ley de energías renovables. Al hacerlo admito que me inunda una profunda vergüenza como argentino, ya que una vez más nuestros funcionarios nos muestran como otro país bananero, que desesperado por recaudar fondos para pagar empleados del Estado llega a esta increíble instancia.

George W. Handley

