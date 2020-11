De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2020 • 00:06

Ejemplo Puma

Nos regalaron una enorme emoción al ganarles a los All Blacks, los mejores del mundo. No solo eso, también nos dieron un ejemplo de lo que se puede lograr con seriedad y, sobre todo, trabajo en equipo y humildad. El capitán del equipo, Pablo Matera, en un buen inglés, terminado el partido, micrófono en mano, recordó al público: ". todo en Argentina es difícil, pero trabajando en equipo y con humildad pudimos conseguir este triunfo, para alegría de nuestro país".

Los argentinos estamos muy agradecidos por esta hazaña única en la historia del rugby. Quisiéramos que los responsables de poner en marcha a nuestro postrado país recojan este ejemplo para las difíciles gestiones que tienen por delante.

Ricardo Olaviaga

olaviaga8@hotmail.com

Una buena idea

Dice el viejo refrán: "El borracho y el ladrón ven a todos de su misma condición". De la misma manera podemos comparar a aquellos que ven conspiradores en todas partes; tal vez porque siempre fueron conspiradores. Desde sus años de integrantes de las organizaciones terroristas, en los 70, conspirando contra la democracia o las instituciones de la República, años después contra los poderes, como el Poder Judicial, persiguiendo a sus integrantes o pergeñando pactos que hace poco han sido puestos de manifiesto. En la historia de la humanidad, muestra de ello fue lo que caracterizó y destacó la época de gloria de los romanos, siempre se tuvieron muy en cuenta la opinión y el consejo de los ancianos. En nuestro país no solo desdeñamos a nuestros ancianos, les mentimos con promesas de campaña o los utilizamos prioritariamente como medio de ajuste, sino que jamás los consideramos como medio de consulta. Tal vez sea hora de que les hagamos entender a nuestros jóvenes (millennials, centennials, etc.) que escucharlos no sería mala idea.

Salvo que alguien los quiera utilizar con fines políticos.

T. Cnl. (R) Aníbal Guevara M.

DNI 8.604.944

Bodegas

Como consumidor de vinos y mendocino, estoy sorprendido por la descarada publicidad de un espumante que pone en su etiqueta LPQTP, sin ponerse en la piel del consumidor, al que ofende. Genera más rechazo que eventuales elogios por su originalidad, y contrasta con la felicitación que merece, por su parte, la bodega de la familia Michelini, por la capacidad y los méritos demostrados por su logro.

Pedro Mayol

DNI 6.884.180

Nuestra economía

La entrevista del sábado pasado a Jorge Colina debería ser leída y enseñada en todas las familias argentinas. En lenguaje muy simple describe en profundidad nuestra situación y las posibles salidas, con buena interpretación del pasado reciente económico. Muy recomendable para aquellos interesados en política, pero que se manifiestan ignorantes en economía. Su frase "los argentinos nos creemos ricos y esperamos todo del Estado" nos describe como sociedad.

Damián Donnelly

ddonnelly1961@gmail.com

Cartas

Es increíble que un año después de haber ganado las elecciones la coalición gobernante se comunique por cartas. Es hora de dejar las chiquilinadas de lado y ponerse a trabajar. Cumplan con las promesas que los llevaron al poder.

Horacio Alejandro Hoyos

DNI 37.713.787

Joyas demolidas

No puedo decir que soy "muy viajado", como se suele decir, pero en las pocas oportunidades que he estado en Europa he visto el respeto que han tenido siempre por sus joyas arquitectónicas. Si lo hubiéramos tenido en la Argentina, Buenos Aires, por ejemplo, podría haber sido otra Roma. Los que tenemos "algunos años" hemos visto demoler verdaderas joyas, reemplazadas por edificios de una dudosa belleza. Me circunscribo a mi barrio natal, y lo mismo ha ocurrido no solo en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Un ejemplo es la residencia presidencial en la Avenida del Libertador, entre Austria y Agüero, que fue demolida y en su lugar se construyó ese adefesio que es la Biblioteca Nacional. En la cuadra siguiente, entre Austria y Tagle, se demolieron varias joyas arquitectónicas, la más hermosa de ellas era la residencia de los Saint, dueños de chocolate Águila, en la esquina de Tagle. Allí se filmaron varias películas de los años 40. Somos un país con una escasa población para el extenso territorio que tenemos, ergo, no ocurrió por falta de espacio. Es evidente que este modernismo delictivo se debió, vaya perogrullada, a los negocios espurios y las decisiones ideológicas equivocadas que se hicieron desde los diferentes gobiernos que tuvimos que soportar, aun aquellos a los que apoyé y/o voté.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Estacionamiento

Una de las buenas medidas de la pandemia fue la de habilitar lugares para estacionar para todos aquellos a los que no nos queda otra opción para ir a trabajar. Propongo que siga vigente esta medida, aun después de levantada la restricción actual.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Bien por AySA

La semana pasada reclamé a AySA por tener baja presión de agua. Prontamente vinieron para interiorizarse del problema; a los dos días cambiaron los viejos caños que corren por debajo de la calzada. Fui atendida con eficiencia y diligencia, tanto telefónicamente como por los operarios que hicieron el trabajo y por la persona de la empresa que vino especialmente a constatar la reparación. Gracias, AySA, hoy cuento en mi domicilio con muy buena presión de agua.

Alcira Ana Davolio

alciradeazua@gmail.com

En la red

Facebook

Video: una joven inmovilizó al delincuente que le robó

"Una genia, pero un aplauso también para los transeúntes que se involucraron y lo frenaron"-Tamara Menéndez

"La policía lo lleva al juzgado y el juez lo larga en tres segundos. Al rato vuelve a robar"- Agustín Banchieri

"Tutorial para los policías, cómo reducir a un tipo y lenguaje apropiado"- Horacio Flores

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS