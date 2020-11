De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 00:29

Terreno usurpado

Mi abuelo, Juan B. Aguirre, tuvo la buena idea de comprar hace años un terrenito. Tengo el boleto de compra, tres lotes, camino a Magdalena. Mi papá también soñaba con construir algo para recreo de la familia. No pudimos. Para mí era y es un lindo proyecto, un hermoso lugar. Durante años lo mantuvimos limpio. Hace cinco años, con esfuerzo, pusimos el mejor alambrado, compré tubos y arreglé la alcantarilla, y con la colaboración de la municipalidad fuimos mejorando el camino de acceso, Intendente Piñeyro y ruta 11. Incorporé tierras para nivelar el terreno. Hace un año encontré todo vandalizado, y la calle pública cerrada con candado. La persona sospechosa de la vandalización tiene tres casas en la zona. Mientras, trato de cumplir con todos los difíciles trámites de la sucesión, que estoy terminando. Tenemos pagos los impuestos, al día, desde hace casi 50 años. Invierto tiempo en denuncias y dinero en abogados. No quiero que me gane la barbarie, lo ilegal, la prepotencia. Quiero que mis hijos y nietos disfruten lo que compró el abuelo Juan. Pasa el tiempo y corre a favor de este señor. Soy jubilado y trabajo.

Gustavo Aguirre Faget

DNI 11.499.140

Nuevo gravamen

La Cámpora y otras organizaciones K marchan con entusiasmo y alegría en apoyo al nuevo gravamen, el impuesto a la riqueza. Nada nuevo en ese sector político, siempre dispuesto a repartir no lo propio, sino lo que les pertenece a otros. Parece cierto que el Estado necesita obtener fondos, patrióticos fondos, y si tienen esta característica lo lógico sería que, como en la perinola, todos los argentinos pongan, por un mes, una parte de sus ingresos; a la cabeza, los legisladores de todos los niveles, funcionarios políticos. Y que, de una vez y para siempre, los miembros del Poder Judicial (el nacional y los provinciales) paguen Ganancias sin ninguna excepción. Esto tendría que concluir con una reforma del sistema de retribuciones, en el que ningún funcionario del Estado pueda tener un sueldo superior a diez veces el salario mínimo, y entre el mínimo y el máximo, establecer las diferencias jerárquicas dentro de cada organización.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Sin liderazgo

En su magistral artículo de opinión del lunes pasado, el doctor Luis Alberto Romero señala con certeza que la Argentina transita sin conducción gubernamental ni liderazgo político. Quisiera agregar que también lo hace sin guía ni referencia moral después de la claudicante actitud de la Corte Suprema de Justicia, que no tuvo el coraje cívico de defender sus propias decisiones.

Eduardo Malvar

malvaredu@hotmail.com

Sentido común

Cuando era chico solía escuchar a mi papá reprocharles a algunos jóvenes que no trabajaban, de flojos nomás. Les decía: "Mirá, pibe, vos vivís porque el aire es gratis, el día que lo cobren te vas a morir de hambre". Me causaba mucha risa. Ahora parece que se va a cumplir su presagio: en Puerto Madryn quieren aplicarle un impuesto al viento. Sería para llorar, no para reír. Y pensar que mi viejo lo decía en broma...

¿Qué nos pasa? ¿Hemos perdido el sentido común? Nadie es dueño del viento, salvo la naturaleza, que nos regala esa fuente de energía para que la aprovechemos. Las empresas emprendedoras dudarán ahora en invertir y, por el contrario, se querrán ir del país. Lo único que falta es que los inescrupulosos también quieran ponerle un impuesto al sol a los que tenemos calefones solares.

Muchachos: este país es el que tiene más impuestos del mundo. Lo que hay que hacer, aplicando el sentido común, es eliminar impuestos, no aumentarlos. La excelencia y la calidad intelectual brillan por su ausencia en la mayoría de nuestros dirigentes. Dios mío, ¡apiádate de nosotros y devuélveles el sentido común!

Gregorio Sánchez

DNI 6.895.617

Mala atención

Es deficiente la atención de la empresa aérea Aerolíneas Argentinas durante la pandemia. Todos los que teníamos vuelos programadas -que obviamente fueron suspendidos- estamos solicitando o bien una nueva fecha o en mi caso la devolución del dinero, ya que el vuelo a esta altura ya no lo puedo utilizar. Según la web solo nos podemos comunicar vía WhatsApp o redes sociales, ya que el 0810 ni las oficinas comerciales están abiertas. He enviado decenas de mensajes a las redes sociales y al WhatsApp y nadie responde. Seguramente a esta altura se va a quedar con nuestro dinero. Esta es nuestra empresa aérea.

Rubén J. Szwom

DNI 17.462.056

Baja presión de agua

Todavía no comenzó el verano y San Isidro centro y Beccar ya no tienen agua. La presión de agua suministrada por AySA no llega a 1 metro (levantando la manguera a 1 metro de altura sobre el medidor no sale agua). Por contrato, se deben entregar por lo menos 7 metros. Esto no es nuevo, lo padecemos hace años. ¿Están en conocimiento de este problema las actuales autoridades de la empresa? ¿Podrán hacer algo para cambiar este déficit crónico?

Edgardo D. Rolla

DNI 7.591.079

Los Pumas

Saludo efusivamente a los jugadores de los Pumas, que a pesar de las frustraciones de la última Copa Mundial y las limitaciones producidas por la pandemia, con humildad superaron a una de las mayores potencias del rugby gracias a su esfuerzo, coraje, trabajo y fortaleza mental.

Así se hace.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

En la red

Facebook

El envío al Congreso del proyecto para legalizar el aborto

"Están condenando a los jubilados y ahora se preparan para matar niños. ¿Será para el aborto el impuesto a las grandes fortunas?" - Celina Delaballe

"Estamos luchando por la vida y mandan un proyecto para la muerte. ¡Increíble! Mejor educar y brindar métodos anticonceptivos" - Sandra Ruth

"Por un lado pagan para que tengan hijos. y por otro lado pagan para que aborten, todo con impuestos" - Fincho Verón

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS