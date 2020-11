De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 04:34

¿Qué no entienden?

¿Qué no entienden los senadores? La sanción del impuesto a la riqueza, más allá de la demagogia, llevará a nula recaudación, menos inversión y menos trabajo. ¿Qué es lo que no entienden, que repiten una y otra vez los mismos errores? ¿Qué es lo que no les permite escuchar a la sociedad que produce? Y nadie se hace ni hará cargo de los costos que esto generará. Más pobreza, más asistencialismo, más estado burdo para no poder atender las necesidades de la sociedad. Muchísimas voces se levantaron en estos días. Se repite hasta el cansancio el video de Lacalle Pou diciendo que no pondrá más impuestos por la pandemia, pues precisa un sector privado sano y pujante. ¿Tan difícil les resulta entender esto? ¿No ven acaso los niveles de pobreza brutales a los que nos han conducido? ¿Cómo va a emprender alguien que puede generar empleo dentro de este contexto de sordera política?

Termino con un ayudamemoria: cuando Massa logró impulsar el impuesto a la renta financiera, se fueron todos los capitales. No se recaudó nada. Y hubo corrida y devaluación.

¿Qué no entienden, señores?

Raúl Morales

DNI 12.965.790

Educadores

A la ministra Soledad Acuña, ¡chapeau! Por decir lo políticamente incorrecto, pero lo verdadero. La educación deberá estar en manos de educadores y no en manos de abogados o trabajadores de la educación. El problema de los maestros, sin generalizar, es que carecen de la cultura familiar, que es la primera cultura que uno recibe, en casa. Mal pueden transmitir algo de lo que carecen.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Aborto y deuda

A propósito del envío por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de aborto, es oportuno hacer alguna reflexión sobre el tema, en forma independiente de las normas religiosas, morales, legales y científicas, que han demostrado bajo sólidos argumentos que el aborto, por más legal que sea, no es más que el asesinato de una persona por nacer, y su práctica es sangrienta e inhumana. La ley no lo convierte en un acto loable ni digno de alabanza. Extraer con pinzas y objetos punzantes a un hijo del vientre de su madre para arrojarlo luego a un tacho o vender sus vísceras para hacer cremas de piel no puede dar lugar a ruidosos festejos o gritos de alegría de parte de quienes promueven esta práctica agitando pañuelos verdes. Es más, el aborto -está demostrado- causa a la mujer un dolor espiritual irremediable para el resto de su vida. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que festejan? Y los legisladores. ¿qué fin persiguen? ¿Política partidaria, o están respondiendo a exigencias de los organismos financieros internacionales para acordar las condiciones de la deuda externa de acuerdo con el criterio del llamado "nuevo orden mundial": menos población, más bienestar para repartir y mayor poder para gobernar en forma directa y unificada?

Manuel J. Campos Carlés

DNI 4.316.033

Pro domo sua

Cuando se conoció el "consejo de juristas" creado por el P.E. para dictaminar sobre el funcionamiento de la Justicia, escribí que esa comisión parecía hecha, usando un latinismo conocido, pro domo sua (literalmente, "por su casa", es decir, "por sus intereses"). Para definirla, la gente comenzó a llamarla "Comisión Beraldi", pues la integraba, para asombro de todos, nada menos que el abogado defensor de la doctora vicepresidenta en sus causas que se ventilan en la Justicia, el doctor Carlos Beraldi. Hoy se conoce su dictamen, el aserto en latín se acomoda perfectamente a su significado, pro domo sua.

Eduardo Martiré

DNI 4.083.118

Vacunación

Alberto Fernández prometió que se iba a empezar a vacunar contra el Covid-19 a fines de diciembre. Luego informó que la vacunación comenzaría en marzo de 2021 y estaría dirigida a un 10% de la población. El 6 de noviembre dijo que "si todo sale bien" se podrá aplicar la vacuna rusa a unos 10 millones de personas. "a partir de finales de diciembre". El miércoles pasado dio marcha atrás con todos sus anuncios: "Calculamos que en marzo va a poder suministrarse la primera vacuna y hay un plan para que llegue a toda América Latina", dijo en una entrevista, y agregó: "Si todo va bien, a finales de diciembre podrían ser vacunadas unos 10 millones de personas". Para mayor confusión lanzó una tercera estimación de vacunación: "Esperamos estar vacunando en enero y febrero".

Prefiero, señor Presidente, que me informe cuando usted esté informado.

Jorge López A.

DNI 4.548.652

Hidrovía

Nos referimos a la carta de lectores del ingeniero Raúl Podetti en la que objeta un documento de la Academia Nacional de Ingeniería aduciendo que se opone a la construcción en nuestro país de grandes barcos. No es así. En referencia a la Hidrovía, nuestra Academia dijo: "La licitación no debe poner condiciones que encarezcan la operación. Por ejemplo, no debe ser una exigencia la fabricación nacional de las grandes dragas. En todo caso ello debiera ser un resultado de la eficiencia y competitividad de la industria naval local. El régimen de promoción de la industria naval argentina de la ley 27.418 debería aplicarse a embarcaciones de apoyo y equipos auxiliares. La profundización de la Vía Troncal de la Hidrovía debe llevarse adelante con las mejores y más eficientes tecnologías y equipamientos existentes. La ingeniería argentina debe aportar lo suyo en conjunción con la más alta y eficiente capacidad internacional. Deben dejarse de lado iniciativas de puro efecto político y trabajarse sin demora en pliegos que aseguren una licitación amplia, competitiva y transparente."

La competencia reduce los costos de la infraestructura y es además el camino para impulsar el avance tecnológico de nuestra industria y de nuestra profesión. La Academia cree profundamente en la importancia del desarrollo de la industria naval y en llevar su participación a la que una vez tuvo, convirtiéndola en competitiva y además exportadora. Para ello es imprescindible generar un plan estratégico que supere un mero mecanismo de protección.

Manuel A. Solanet

Presidente

Máximo Fioravanti

Vicepresidente

Academia Nacional de Ingeniería

acading@gmail.com

