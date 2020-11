De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 00:15

La antítesis

Nos obligaron a una cruel cuarentena y nos impusieron arruinar nuestros negocios y oficios, bajo la consigna de priorizar la vida sobre la economía. Mientras, multiplicaban la forma de inventar más impuestos para engrosar los aparatos estatales, succionando los genuinos recursos que producimos y sin renunciar a los abultados presupuestos de que disfrutan. Un padre debió cargar 5 kilómetros en brazos a su hija enferma por decisión policial. Miles de nosotros, los gobernados, estuvimos imposibilitados de acceder a ambulancias o dar un último adiós a nuestros deudos fallecidos. Mientras, una decena de ambulancias estacionadas en la casa de Diego Maradona (q.e.p.d.) aguardaron su traslado y los multitudinarios homenajes en su memoria carecieron de toda contención sanitaria, dando origen a un inusitado despliegue, instrumentado por los gobernantes y financiado por los dolientes gobernados.

Esto es no es predicar con el ejemplo, es la antítesis.

Mario Czemerinski

DNI 4.613.480

Consuelo

¿Viste, viejo, que se murió el Diego? ¿Viste que acá lo estamos llorando? Lo único que me pone contento en medio de esta tristeza es saber que ahora va a estar en el cielo para siempre, como vos.

Gabriel Ballester

gabrielballe@gmail.com

Mancha

Diego Maradona, sublime, caótico, genial, incorregible, dios, demonio, humano, inmortal. Casi todo se dijo y se seguirá diciendo sobre su figura, que quedó mezclada con el mal uso de la institucionalidad. La institucionalidad es fundamental para la convivencia democrática porque es el atributo básico de la República, porque son las reglas que una sociedad se impone para paliar la incertidumbre de la vida en común y porque son también los mecanismos para hacer cumplir esas reglas de juego. Son normas de conducta y puede ser también un lugar físico. El Estado es una red de instituciones que funciona con los recursos públicos. La Casa Rosada, que es uno de sus soportes físicos, fue usada discrecionalmente por quienes tienen la responsabilidad de gobernar, pero no son sus dueños. Se incumplieron, además, una gran cantidad de normas que hacen a la tan deseada convivencia democrática. La pelota no se mancha, dijo el ídolo. Que no se siga manchando la institucionalidad. Mientras tanto, dejemos sobre la Casa de Gobierno ese enorme crespón negro que vimos durante el velatorio.

Marta Oyhanarte

DNI 5.111.130

Culpas

Con respecto a Frederic y el bochorno del jueves pasado, se escuchó, de fuentes del Gobierno: "Faltó prever el tipo de público que iba a ir". Si esta frase no es discriminatoria, ya no se cuál lo es. Pensaba que fue el pueblo argentino a despedirlo, ahora ya no lo sé.

Parece que la culpa ahora fue de la gente, la familia, la casa mortuoria, el Rafa Di Zeo, cualquiera menos los organizadores de este desastre, como siempre.

Y la gente se horroriza por lo que van a pensar de nosotros en otros países. A mí me preocupa qué va a quedar de nosotros.

Julio Ponieman

DNI 12.549.304

Desprestigio docente

Soy docente jubilada. Cursé una carrera universitaria para serlo. Seguramente, pude cometer muchos errores en el ejercicio de la profesión, pero jamás adoctriné a mis alumnos. La degradación de la tarea docente viene de muchos años atrás, de la mano de gremios que renunciaron a llamarnos maestros o profesores para ser trabajadores de la educación. Las palabras, todos sabemos, no son inocentes.

Hace unos cuantos años, una anécdota circulaba en el grupo docente donde ejercía. En una reunión de padres de un prestigioso colegio, un padre dijo a la maestra: "Yo no mando a este colegio a mi hija para que sea maestra o secretaria". Esto puede ser considerado simplemente como una anécdota, un hecho aislado. Pero los hechos, todos sabemos, tampoco son inocentes.

El desprestigio social del docente ha ido en aumento de la mano de las huelgas, del abandono del mérito, de ideas que no valoran la formación intelectual y moral, de la militancia.

Mi apoyo a la ministra Soledad Acuña por haberse atrevido a decir lo políticamente incorrecto: "El rey está desnudo".

Clara Alsina

DNI 6.545.696

Violencia ideológica

En la nacion se acaba de publicar un gráfico planetario basado en datos de Unicef, donde se destacan con distintos matices de gravedad aquellos países en los que se

practica violencia infantil. Se refiere específicamente a violencia física o psicológica. Pero también debiéramos prestar muchísima atención a la violencia ideológica sobre los niños. Recientes declaraciones de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, y una esclarecedora nota del periodista Luciano Román se han ocupado en destacar la vigencia de ese flagelo en nuestro país, instalado en forma generalizada por funcionarios y militantes de una ideología devastadora. Sería conveniente hacer un diagnóstico cuantitativo de la esa violencia aberrante en la Argentina. También convendrá graficar la situación planetaria del asunto, donde Cuba y Venezuela aparecerán seguramente al rojo vivo. Y habría que ver cómo apareceremos nosotros en ese gráfico. Posiblemente, una vez más, distanciados del mundo civilizado.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

Éxito y fracaso

Tan pronto se admite que la mediocridad detesta el éxito se comprende la razón que impulsa a los responsables de una gestión plagada de fracasos y su obsesión por arrastrar consigo al gobierno exitoso de la ciudad de Buenos Aires.

Manuel Pedro Peña

DNI 0.574.507

