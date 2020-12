De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 00:00

Vacunación

Después de la triste y brutal experiencia vivida durante el sepelio de Maradona, que mostró la inoperancia, inutilidad y falta de criterio por parte del gobierno nacional respecto de su organización y desarrollo, los argentinos nos preguntamos si esto no es acaso un anticipo respecto de las garantías y la seguridad que serán requeridas en el próximo operativo de vacunación contra el Covid-19, que abarcará a millones de personas, sobre todo cuando se hagan presentes las bajas temperaturas extremas.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Por qué lo lloramos

¿Por qué lloramos a Maradona? Porque, como Diego, todos soñamos con alcanzar nuestras metas a pesar de cualquier adversidad que se nos presente. Todos los que nacimos en la Argentina sabemos que nuestro camino no va a ser fácil, que vamos a enfrentar muchas dificultades y probablemente muchas veces tengamos ganas de irnos a otro país. Pero por algo a la Argentina siempre se vuelve. No sé qué será, pero siempre queremos volver a nuestra tierra, y eso hizo Diego. Teniendo el mundo a sus pies, pudiendo vivir donde quisiera, eligió volver, para rodearse de sus amistades y afectos. Yo particularmente no pude ver a Maradona en sus años de esplendor, pero, por todos los videos que vi y por lo que me cuentan, me dicen que fue un jugador extraordinario, de esos que no aparecen todos los días, y parece que así fue. ¿Será el argentino más extraordinario de todos los tiempos? Probablemente. El tiempo lo dirá.

Pablo María Tejedor

DNI 37.247.355

Gesto noble

En el mismo país en que el actual director técnico del seleccionado de fútbol formaba parte del cuerpo técnico convocado por Jorge Sampaoli, echado por la AFA luego del Mundial de Rusia, el señor Sebastián Méndez, DT alterno de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata, protagoniza un hecho diferente. Méndez, que había sido convocado por Maradona y en muchos partidos salió a la cancha ante la ausencia de Diego, presentó su renuncia indeclinable al cargo el mismo día de la muerte de Maradona. No fue una gran noticia, como si sobraran los gestos nobles y honorables como el del señor Méndez.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Presencialidad

El señor ministro de Educación de la Nación dijo: "El ciclo lectivo 2021 estará marcado por la presencialidad".

¡Hurra! Por fin una buena noticia. Aunque esto debió ocurrir este año. Pero luego aclaró: "En un principio habrá un sistema dual".

Por favor, ministro, le suplico, no aclare, por lo menos hasta marzo. No nos quite la ilusión.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Hablame

Hablame de derechos y de empatía. Hablame en lenguaje inclusivo y de inclusión, de que la patria es el otro. Hablame de la pandemia y la cuarentena. Hablame de impuestos, de oligarcas y de pobres, de reforma judicial y de corrupción, de neoliberalismo y de pobrismo, de lucha de clases y orden social, de democracia y de feudos. Hablame de educación, de escuelas cerradas y casinos abiertos. Hablame de la deuda, del FMI y de dólares. Hablame de vacunas, sistema sanitario y contagios, de grupos hegemónicos y concentración de la riqueza. Hablame de Evo y de Trump. Hablame de amor, de dolor y dignidad. Hablame de piedad. Hablame de todo lo que se te ocurra.

Mientras, un papá camina 5 kilómetros con su hija enferma en brazos para volver a casa.

Fabiana Brovida

brovidafabiana@gmail.com

Incentivos a empresas

Hace falta una política empresarial clara. El ATP es provisorio. En Brasil también lo van a eliminar. Lo bueno es que ahora hay posibilidades de créditos para las empresas a tasas muy bajas. Eso es muy importante. El mejor modo para ayudar a las empresas es mediante políticas de incentivos que generen inversión y crecimiento. Debemos ser más competitivos a escala mundial. Este crecimiento permitirá mantener la mano de obra e incluso crear más puestos de trabajo. Si hay políticas e incentivos que ayuden a este crecimiento, no será necesario achicar el plantel de trabajadores.Hace falta una política clara. A nadie le gusta desprenderse de un buen empleado.La creación de nuevos impuestos es grave. Hay que apoyar a los empresarios simplificando el comercio y los créditos.

Delia Flores

info@deliaflores.com

Carril para ciclistas

Los fines de semana en la Avenida del Libertador, en el partido de Vicente López y San Isidro (en ambas direcciones), circulan gran cantidad de ciclistas, actividad que se acrecentó en los últimos meses. Conviven con el tráfico de motocicletas, automóviles y transporte público, que en ocasiones lo hacen más allá de los límites de velocidad permitidos. Creo que sería una buena medida destinar exclusivamente el carril de la derecha con la correcta señalización para los ciclistas, dejando los otros dos carriles para el tránsito vehicular. De esta manera les estaremos ganando de mano a los tantos siniestros viales que tantas vidas le cuestan a la Argentina.

Martín Dhers

DNI 16.580.905

Tren a Miramar

Ahora que se anuncia la rehabilitación de trenes de larga distancia, se me ocurre que un ramal a tener en cuenta es el de Plaza Constitución-Miramar. Este recorrido tenía gran aceptación en los veranos, hasta que fue desactivado hace unos pocos años. Ayudaría, junto al tren a Mar del Plata, a descongestionar la ruta 2, además de ser bastante más cómodo que los ómnibus a los que estamos obligados a trasbordar hoy. Sería, a su vez, un reconocimiento a la hermosa Miramar, ícono insustituible del turismo familiar y paraíso de los niños y jóvenes.

Abel Cossani

DNI 4.410.505

