De los lectores: cartas & e-mails

Que nos enseñe

La enorme cantidad de simpatizantes que deseaba despedir a Maradona era gente emocionada, sensible y pacífica. Pero había también otra, lamentablemente, proclive a la violencia. Lo dijo el Presidente: "No previmos que podía haber barras bravas". Ellos no acataron los pedidos de la policía de interrumpir la marcha en 9 de Julio y Avenida de Mayo, ya que era imposible que pudieran llegar a Plaza de Mayo antes de finalizar la ceremonia a las 16. Querían pasar sí o sí, como fuera. Con violencia, piedras y palos, lastimaron a las fuerzas del orden, que pretendían cumplir con su misión, pidiendo con altavoces interrumpir la marcha. Como consecuencia del enfrentamiento unos 11 agentes resultaron heridos. Ante tal situación, ¿es posible contener a los violentos sin usar la fuerza como requería la ministra de Seguridad? Si fuera posible sería oportuno que mediante una demostración práctica ante un atacante violento, Sabina Frederic enseñara a los policías y a todos nosotros cómo es posible hacerlo.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Descalificaciones

No voy a decir con asombro (porque ya nada me sorprende.) que he escuchado al diputado Máximo Kirchner hablar del señor Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y me pregunto, sin hacer juicio de valor sobre este último, ¿qué méritos políticos, de gestión, antecedentes laborales o académicos (más allá de las sospechas, hoy judicializadas, que pesan sobre él) amerita Máximo Kirchner? ¿En qué se ha destacado en la vida, más que en ser el hijo de una pareja presidencial? El señor Rodríguez Larreta ha sido elegido por la ciudadanía en mérito a sus antecedentes y a su gestión. El señor Kirchner, mediante su inclusión en una lista sábana por un distrito que no es el de su residencia habitual. Al igual que los movimientos totalitarios, sus dirigentes son personas carentes de méritos, pero ya en el poder no soportan la existencia de voces diferentes y se dedican a descalificarlas, sin fundamentos. Dios ampare a nuestra Argentina.

Luis Javier Mihovilcevich

l_mihovilcevich@hotmail.com

Prisión a dos iraníes

La noticia de que una fiscal general pidió penas de prisión para dos iraníes que entraron al país con pasaportes falsificados me lleva a la reflexión de que el Poder Judicial, como la mayoría de los organismos públicos de nuestro país, lo único que hace es tratar de parecer que cumple con la función para la que ha sido creado, pero, de acuerdo con el estado de inseguridad en que se vive, es obvio que dista mucho de ello. La realidad de los hechos es que ninguno de los pretendidos delitos que se imputan a los iraníes se cometió en nuestro país y lo que corresponde es que, dado que trataron de entrar ilegalmente, sean expulsados y que no puedan volver a ingresar jamás. En lugar de ello, se los pretende encarcelar en las ya abarrotadas prisiones de nuestro país, para que duerman, coman y beban a costa del erario público, y como si fuera poco se les pagará un salario mensual por estar presos. Por otra parte, el Poder Judicial, al ocuparse de estos iraníes, abandona la investigación de delitos de mucha mayor envergadura. Parafraseando a Ortega y Gasset "Poder Judicial, a las cosas".

Enrique Javier Martorell

DNI 10.964.088.

Ley del aborto

Creemos que cada ciudadano debería decidir sobre una ley de tanta transversalidad como lo es la del aborto, la cual solo debería consagrarse por medio de un referéndum nacional y no en un Congreso altamente politizado. En ese sentido daríamos nuestro sufragio anticipado por la actual legislación argentina, a la que deberían adicionarse algunas causales que se registran en la de Polonia por una ley de 1993. En ella se determina que el aborto está autorizado en caso de violación o incesto; cuando la vida de la madre corre peligro y en una situación de malformación grave del feto. Debería agregarse, debido a su extrema y perjudicial lentitud, la no necesidad de autorización judicial en todos estos casos, sino solo una aprobación firmada por la persona afectada o sus familiares. Fundamentamos estos conceptos en los desarrollados por la psicoanalista Anna Freud, hija y sucesora de Sigmund Freud, especializada en psicología infantil, que, en su teoría psicodinámica, determina que la vida del bebé comienza desde el inicio mismo de su formación. Es hora de que los padres, maestros y profesores enseñen a nuestras juventudes que la decisión de tener un hijo debe hacerse con responsabilidad y no como producto de irreflexivos e inconsistentes actos frívolos y veleidosos.

Víctor Zajdenberg

DNI 4.269.823

Jacinta Rosa Pesacinsky

DNI 3.732.762

Tuits de tres Pumas

Extraño, ¿no?, que aparezcan justo ahora tuits de tres jugadores de los Pumas -incorrectos por cierto- de sus épocas de imberbes adolescentes. ¿Las personas no cambian en 9 años? Qué fácil sería hacer referencia al señor Alberto Fernández y sus declaraciones hacia el kirchnerismo hace pocos años atrás, hoy presidente por ese partido político. O del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, quien por la época también defenestraba al kirchnerismo y terminó siendo su principal aliado político. O de la señora Hebe de Bonafini, quien colocaba gigantografías de periodistas para que las personas afines -y los niños imberbes y adolescentes- las escupieran. O del señor Dady Brieva, que jocosamente quería atropellar personas de la oposición con un camión en la avenida 9 de Julio. De estos dos últimos casos no vi ninguna intervención del Inadi. Claramente prefiero la posterior actitud de Pablo Matera, reconociendo sus errores de hace 9 años y pidiendo disculpas públicamente. Del resto no he escuchado nada. Tal vez no seamos todos iguales a los ojos de algunos.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

