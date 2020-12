De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2020 • 01:38

Gratitud efímera

Este año, más que nunca, cómo no rendirles homenaje ayer a los médicos en su día, cómo no agradecerles tanto esfuerzo, tanta vocación de servicio, tanta entrega, tanto compromiso, tanta dedicación. Desde que se desató la pandemia, han estado en la línea de fuego, literalmente poniendo el cuerpo, arriesgándose, dejando a veces la vida en el intento de salvar otras vidas. Durante los primeros meses se los aplaudía desde los balcones, se los ovacionaba, junto a todo el personal de salud. Ya no. Hoy, poco reconocimiento, magros salarios, casi, casi "ninguneo" colectivo. ¡Qué poco nos dura la gratitud que merecen! ¡Qué rápido tendemos a dar por sentada su labor primordial e indispensable! Habla pésimo de nosotros como sociedad.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Tristeza y bronca

Ayer se hizo la marcha de médicos municipales por reclamo salarial bajo la consigna "Si somos esenciales queremos que nos paguen como esenciales". Yendo a la protesta se murió el jefe de Obstetricia del Ramos Mejía. En el Día del Médico. ¿Hasta cuándo nos van a tratar tan, pero tan mal? Perdón, pero me pierden la tristeza y bronca, y aún tengo que atender pacientes.

Héctor Berzel

DNI 12.010.003

Debate sobre el aborto

En las sesiones ante la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de despenalización del aborto, conspicuos juristas (todos ellos favorables al proyecto) vienen sosteniendo que las interpretaciones de los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional que emanan de los organismos internacionales obligan a la Argentina con idéntico rango. De ser así, nuestra Constitución estaría expuesta a mutar en función de lo que decida un reducido número de funcionarios internacionales, que no han sido elegidos por el pueblo argentino ni lo representan, en tanto que sus pronunciamientos integrarían también (se aduce) nuestro régimen constitucional.

Más allá de la absoluta abdicación de soberanía que ello supondría, no cabe pensar que la Asamblea Constituyente de 1994 haya librado un "cheque en blanco" semejante en favor de tales organismos. De hecho, los constituyentes aclararon que tales tratados se incorporaban a la Constitución "en las condiciones de su vigencia" (aquellas del momento de su incorporación, claro está). La Constitución nacional es obra de los padres constituyentes de 1853 y de las ulteriores asambleas reformadoras. Que el texto por ellos debatido y sancionado pueda ser alterado por poderes foráneos rechaza toda lógica, y hiere los sentimientos patrióticos más profundos.

Ignacio M. de la Riva

Profesor de Derecho Administrativo (UCA)

DNI 16.919.622

Gracias, ministro

Al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño (que se encuentra incorporada a la Constitución en las condiciones de su vigencia: art. 75 inc. 22) la ley 23.849 declaró en su artículo 2 que "se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad". Ninguna duda existe en nuestro país desde un punto de vista jurídico, que desde la concepción se es persona.

Por ello quiero agradecer al ministro de Salud de la Nación, que acaba de reconocer que en el supuesto de ser persona quien está en el seno materno (lo que efectivamente reconoce la Constitución), en el caso del aborto "estaríamos ante el mayor genocidio universal".

Eduardo A. Sambrizzi

DNI 4.300.746

Arrepentimiento

Que los fanáticos de siempre ataquen a quienes hace más de 8 años escribieron bestialidades en las redes sociales pero hoy se muestran arrepentido, es algo esperable. Los Pumas y el rugby representan algo que muchos promotores de una sociedad de pensamiento único, homogénea hasta el hartazgo y sin meritocracia no pueden tolerar. Lo que sí no era esperable es que la dirigencia de este noble deporte, excelente formador de jóvenes, haya tomado una actitud tan poco valiente al juzgar y condenarlos en forma cuasi inmediata, dejándose llevar por la presión mediática. La dirigencia priorizó salvar su imagen antes que valorar en toda su dimensión la valiente y sincera actitud de arrepentimiento de nuestros jóvenes representantes. Ese arrepentimiento representa un enorme aprendizaje. Es una actitud por demás valiosa. Lamentablemente, en nuestra sociedad, esa conducta no sobra. En nuestra clase política, cobarde y convenida promotora de estos conflictos, directamente no existe. Basta revisar los archivos audiovisuales disponibles en las redes para entender a qué y a quiénes me refiero. Pero lo que es muy lamentable es que la dirigencia no esté a la altura del valor que demostraron estos jugadores, no solo en su reciente partido ante los All Blacks, sino ante la sociedad. Solo me deja tranquilo que se podrá mentir a muchos algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Seguramente falta menos para que nuestra alicaída sociedad empiece a entender cuáles son los verdaderos valores a los cuales debemos aferrarnos, para vivir en un país donde los jóvenes sueñen más en triunfar y desarrollarse que en irse a vivir al exterior.

Fernando Chain

DNI 13.887.349

La lógica argentina

Nuestro país se rige por distintos axiomas, de los cuales se deducen ciertos razonamientos. El problema es que dichos axiomas son distintos, dependiendo de qué ciudadano se trate. A los jugadores de los Pumas se los suspendió por sus posteos. El problema no es ese, sino que no se aplica la misma lógica si los posteos son de un jugador de fútbol, etcétera. ¿Por qué no suspendemos a los que escriben letras de canciones machistas? ¿O a los que quieren atropellar "oligarcas" con camiones? ¿A los que fueron violentos hace años atrás con sus mujeres?

Dime de dónde eres y te diré qué derechos tienes. Como expresó Sergio Berni, la Justicia no puede ser tan lábil.

Lorena Pampin

DNI 27.746.878

En la red

Alberto Fernández, sobre su primer año de gobierno: "El saldo es muy positivo"

Facebook

"No fue un año positivo, hicieron todo mal, dejen de mentir. Vergüenza" - María Coschino

"Por favor, vivimos evidentemente en otro país. O no quiere ver la realidad" - Teresa Borrás

"Nada le salió bien al gobierno de científicos, uno de los países con más muertos por millón, empresas y pymes destruidas, el sistema de salud precario, la psiquis de muchos de los argentinos en mal estado, el sistema educativo deplorable" - Luisa Camerano

