De los lectores: cartas & e-mails

Una cuestión cultural

Se ha puesto de moda últimamente entre los funcionarios del Gobierno y sus exégetas analizar la relación de los argentinos con el dólar como una cuestión cultural, similar al mate, el tango o el fútbol, tratando de instalar la idea de que no se vincula con sus responsabilidades en la gestión económica, transfiriendo estas a la sociedad. La RAE define "cultura" como conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Si nos atenemos a esta definición, habremos de convenir entonces que los funcionarios que no funcionan al menos esta vez han acertado en su apreciación. Los argentinos en nuestra historia, luego de haber convivido con inflación e hiperinflaciones, desagios, confiscaciones de depósitos, impuestos extraordinarios, corridas cambiarias y bancarias, corralitos, cepos, defaults y recesiones varias, hemos adquirido un conjunto de conocimientos que nos permiten desarrollar un juicio crítico respecto de quienes nos han gobernado y de las acciones de quienes hoy nos gobiernan. Esa historia ha incorporado a nuestro acervo cultural el conocimiento de que cuando los gobiernos desprecian su propia moneda, emitiendo irresponsablemente, y sus mismos funcionarios preservan sus ahorros en moneda extranjera, que el que "apuesta al dólar" nunca pierde, y que este ha resultado el único modo de preservar nuestro esfuerzo, para evitar que la imprudencia, impericia y negligencia -cuando no el dolo de nuestros gobernantes- nos expolien de nuestros ingresos.

Por eso hay que decirlo, señores gobernantes, tienen razón, la relación de los argentinos con el dólar es cultural en el estricto sentido de la palabra; ahora solo falta que se hagan cargo de que han sido ustedes los que han instalado ese lamentable paradigma.

Luis López

El nuevo genocidio

Repasando los dichos del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y tratando de dar un sentido al sinsentido, es claro que acabamos de presenciar cómo alguien -que resulta ser el mayor referente y responsable de la salud pública- ha denostado años de ciencia dejando de lado los conceptos más básicos de la embriología y, por sobre todas las cosas, ha golpeado fuerte en el sentir popular, al decir que un feto es un "fenómeno". Fenómeno es una cosa inmaterial, hecho o suceso que se manifiesta y puede percibirse a través de los sentidos o del intelecto. El niño por nacer es un persona, viva, creciendo a toda velocidad y con enorme fuerza. Pero también ha dejado claro el fatal y ya inocultable concepto de genocidio, rodeando el aborto, hecho este innegable que venimos sosteniendo hace tiempo al punto de que ha dado lugar al libro El nuevo genocidio de mi coautoría. Hay que tener claro que ya son varias generaciones de personas que no han nacido y es por lo tanto un hecho que pesa y pesará sobre la conciencia de la humanidad, y sin dudas, algún día vamos a sufrir las consecuencias de tanta crueldad, tanto odio y tanto desprecio a la vida.

Elizabeth Márquez

Contra Larreta

¡Disparen contra Rodríguez Larreta! Este parece ser el nuevo leitmotiv de Cristina. Sucede que el jefe de gobierno porteño, por sus características, se podría convertir en un peligroso rival electoral, por lo cual debe ser defenestrado a cualquier costo.

El relato K insistentemente ha propuesto "más Estado" para encarrilar el país, y para ello han invadido todas las reparticiones con hordas de militantes aptos para la obediencia debida, pero totalmente inútiles para sus funciones. A pesar de sus pésimos resultados de gestión, los K han sido capaces de blindar sus posibilidades electorales gracias a los magros resultados de la gestión Macri y al persistente adoctrinamiento contra la iniciativa privada. A pesar de su origen peronista, Larreta demostró poner el interés público por sobre su conveniencia personal. Combate la pobreza, pero con soluciones permanentes y no con remiendos de ocasión. Aprecia la iniciativa privada, pero implementa la verdadera política de "más Estado", poniendo en funciones a personas idóneas para el cargo. En síntesis, se trata de un dirigente que ha demostrado que el Estado, además de cobrar impuestos, puede servir a la gente. Un político, quizás el único a la vista, capaz de convertir el relato en realidad. La pandemia fue la caja de resonancia que amplificó este fenómeno. Su manejo prudente, profesional, ordenado y eficiente de la cuarentena en la ciudad contrastó en forma muy pronunciada con la desorganización en la provincia y los reiterados errores del Presidente. A partir de entonces, Larreta comenzó a sufrir reiterados ataques pueriles que solo evidenciaron la mediocridad y chatura intelectual de sus contrincantes, razón por la cual ahora han decidido combatirlo con artillería pesada y apuntando a los ciudadanos de Buenos Aires.

Miguel Gutiérrez Trápani

Culpables

Cada vez que el Gobierno se equivoca o no sabe cómo enfrentar los problemas culpa a los opositores. Me pregunto: ¿de quién es la responsabilidad por la "toma" de la Casa Rosada por las barras bravas? Este fue un hecho más que peligroso y bochornoso en la historia de nuestra Casa de Gobierno.

En las crisis, los inteligentes buscan soluciones y los inútiles buscan culpables.

Leonora A. de Randle

Esteco

Con sumo interés he leído el artículo publicado el 30 de noviembre acerca de la exhibición de los restos de la ciudad de Esteco, lo cual, además, me ha llenado de satisfacción. Querría, sin embargo, aclarar que, lejos de haber sido un mito, como se afirma, jamás se ha dudado de la existencia de dicha ciudad ni de las dos de cuya fusión nació, pues abunda la documentación que da cuenta de ello. En un libro de mi autoría, relato muy brevemente la trayectoria de la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Madrid, conocida como Esteco, fragmento que reproduzco a continuación: "Nuestra Señora de Talavera de Madrid, nombrada también Esteco, se situaba en la región conocida como Palca Tucumán y era el resultado de la fusión de dos poblaciones: Talavera del Esteco y la Villa de la Nueva Madrid, o Madrid de las Juntas, unidas en 1609 por decisión del gobernador del Tucumán Alonso de Ribera. Talavera del Esteco había sido fundada el 15 de julio de 1567 por el gobernador Diego Pacheco, en el poblado llamado Cáceres, que habían levantado Jerónimo de Holguín, Diego de Heredia y Juan de Berzocana el año anterior, cuando se dirigían a Charcas, llevando prisionero a Francisco de Aguirre. Se situaba a unos doscientos cincuenta kilómetros al norte de Santiago del Estero, sobre el río Salado. A Madrid de las Juntas la fundó Jerónimo Rodríguez Macedo el 2 de febrero de 1592 por orden del gobernador Juan Ramírez de Velasco, al sur de la actual provincia de Salta, cerca de la unión de los ríos Pasaje o Juramento y Las Piedras. La ciudad producto de dicha fusión alcanzó cierta importancia, lo que se revela por cuanto en 1623 los primeros egresados de la flamante Universidad de Córdoba recibieron allí sus grados académicos de manos del obispo Julián de Cortázar, en una solemne ceremonia.

El permanente acoso de los indios la redujo,sin embargo, a su mínima expresión, a punto tal que en 1689 contaba tan solo con cinco vecinos y veintiún soldados de la guarnición, y se preveía su inminente traslado al Valle de Choromoros, jurisdicción de San Miguel de Tucumán. El 13 de septiembre de 1692 un violento terremoto la sacudió, causando once muertes y dejándola completamente en ruinas. El sismo se sintió con intensidad en San Miguel de Tucumán, Jujuy y Salta, atribuyéndose la salvación de esta última a la intercesión de la imagen de Nuestro Señor Jesucristo que se venera en la Catedral, conocida desde entonces como el Señor del Milagro. La mayor parte de los sobrevivientes de Esteco se refugiaron en Metán, en donde poco después fue levantado un fuerte llamado del Rosario, germen de la actual población de Rosario de la Frontera. Abandonada por sus habitantes, Esteco terminó por desaparecer (del libro Córdoba a comienzos del siglo XIX. A partir de un plano de 1802, Córdoba 2017).

Prudencio Bustos Argañarás

Miembro de número de la Junta Provincial de Historia de Córdoba

¿Aporte solidario?

Con respecto al "aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia", solo quería recordarle al Senado de la Nación que, más allá de que el nombre del impuesto suena políticamente correcto, ya sostuvo Juan B. Alberdi en su obra Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina (parte tercera, capítulo IV) que "la contribución como gasto público de cada particular debe salir de donde salen sus demás gastos privados: de la renta, de la utilidad, de sus fondos, no de los fondos que la producen porque así disminuís los fondos originarios de la renta, empobrecéis a los particulares, cuya riqueza colectiva forma la riqueza de la Nación, de la cual es parásita la del fisco". Los ciudadanos argentinos les solicitamos a nuestros representantes que no olviden nada más ni nada menos que nuestras bases constitucionales. La sanción de este impuesto las estaría olvidando por completo.

Mariana L. Lamagrande

Santa Fe y Callao

Felicitaciones por la nota que describe la realidad actual de la zona de Callao y Santa Fe. Eso es la contundente demostración de que ya somos Venezuela para siempre, verdadero objetivo de este gobierno.

Gustavo M. Audano

Vuelos postergados

El 18 de diciembre de 2019 adquirimos dos pasajes pagados en efectivo con destino a Roma (Fiumicino), Italia, con fecha de salida 4/9/2020. Los vuelos fueron cancelados por Aerolíneas Argentinas por el Covid-19 el 11/8/2020. La carta dice: sus tickets podrán ser reutilizados sin costo alguno si se solicitan antes del vencimiento de los tickets cancelados (18/12/2020). Aerolíneas no atiende por teléfono ni por el WhatsApp que informan. No hay oficinas abiertas. No se puede ingresar a Ezeiza. Nuestra solicitud es reprogramar el pasaje pagado antes de que venza. ¿Qué respuesta da Aerolíneas?

Alicia Giraldo Archila

