De los lectores: cartas & e-mails

Carta de la semana

¿La patria es el otro?

Con asombro se escucha decir que "la patria es el otro". La reiteración permanente de esta máxima llevó a preguntarme: ¿qué otro? ¿Es Abigail? Claramente no. Debe ser otro. ¿Niños con escuelas cerradas hace 8 meses y sin plan 2021? Claramente no. Otro. ¿Los que fueron impedidos de llegar a sus provincias a despedir a sus seres queridos? No. Debe ser otro la patria. ¿Astudillo Castro? ¿Los varados 7 meses en Formosa? Claramente tampoco. ¿Los miles de argentinos que no pudieron velar a sus muertos? Y tampoco. ¿Los jubilados y sus haberes? Parecería que no. ¿Las pymes condenadas a la desaparición forzada por medidas extremas? No. Otro.

Entonces, si "la patria es el otro". ¿quién será ese otro para quienes exclaman esta inspiradora frase?

Seguramente, "es más complejo..."

Eduardo Ceccotti

Gracias, maestros

El año ya casi termina. Los maestros tienen sus ojos destruidos de tanta pantalla, fueron demasiadas horas haciendo lo más que podían para que chicos (que casi ni los conocían) los siguieran y se concentraran en todo ese tiempo de pantalla. Los he visto hacer maravillas, a pesar de que sus gastos de luz, cartones, crayones de colores, lápices, pegamentos y muchas cosas más se incrementaban tanto como el compromiso y el amor que ponían en cada encuentro. Pura magia para que todo conocimiento vaya entrando en sus cabezas de una forma fácil y duradera. Sus sueldos no son los que se merecen. En esta pandemia han dado tanto como los médicos, los cuales también están mal pagos. Unos curan el cuerpo, otros el corazón de cada alumno, entregándoles las herramientas necesarias para salir adelante en la vida. Quiero por este medio mandarles todo mi agradecimiento y mi aplauso por tanto que no se ve, porque actúan en silencio. Pero su tarea se va a ver en el futuro de cada niño de nuestro país. Por eso son tan importantes esos maestros que no imponen la forma de pensar, sino que les enseñan a hacerlo con libertad.

Gracias, maestros. Este año, que venía muy complicado, ustedes lo supieron cambiar.

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

Era un ser humano

Hace dos meses perdí un hijo. Sí, un hijo, un ser humano con todas sus partes. En la palma de mi mano sostuve un bebe de 20 semanas. En la sala de partos, con dulzura y respeto, preguntaron si queríamos conocerlo. Sin titubear nos miramos con mi marido y respondimos que sí. De mi vientre salió Benjamín. A veces me invade el miedo de olvidar su carita, sus manos, sus pies, sus ojos, pero de algún modo mi corazón se ocupa de traer ese recuerdo con mucha gratitud. Lo miré y besé con infinito amor y un dolor inexplicable. La despedida duró unos pocos segundos, los suficientes para dar testimonio de que en mi panza creció un bebe, quien será considerado siempre parte de mi familia. No importa cuántos días, semanas o meses esté dentro de una mujer, doy certeza plena de que Benjamín no era un "fenómeno" o algo similar, era un ser humano, un milagro que creció dentro de mis entrañas. Clínicamente esto se llama aborto espontáneo, por causas que la naturaleza sabiamente conoce, el bebe es expulsado del cuerpo de la madre. La naturaleza tiene esa autoridad para "decidir", por sobre los deseos propios. No considero que nadie tenga el "poder" para eliminar a otro ser humano. No considero que existan razones suficientes para terminar con la vida de un bebe en pleno crecimiento. Cuánto más fácil es eliminar "aquello que molesta", en vez de elegir otros caminos que son posibles, pero requieren de un compromiso mayor. Respeto a las mujeres que pasan situaciones tremendas y su salud mental o física se perjudica a raíz de un embarazo no deseado. Sin embargo, respeto aún más a aquellas valientes que deciden seguir adelante, regalando a esa vida otro futuro.

Me duele que en nuestro país se esté debatiendo atrozmente, y sin filtros, una ley que trata el derecho más importante, el más básico: el de vivir o no vivir.

Carolina María Gallo

Hora de confusión

El rugby es uno de los últimos refugios morales que muchos se empecinan en destruir. Parece demencial que en un país donde la falta de principios y ética es alarmante, haya tamaño ensañamiento con el rugby. Un rugby que tiene sus virtudes y miserias por supuesto, pero gracias a la tarea de mucha gente durante muchos años sigue siendo un sendero de luz en medio de tanta oscuridad. Son tiempos de extrema confusión y la presente pandemia los ha exaltado todavía más. Resulta agotador que cada acto desprovisto de nobleza se convierta lisa y llanamente en un espectáculo circense, donde la caza de brujas será siempre el objetivo. Han instalado de manera enfermiza en el imaginario colectivo que el rugby es un deporte de elites, de clases altas y acomodadas, como sucedía siglos atrás. Quienes lo sostienen no saben ni remotamente que el rugby es hoy un deporte global, jugado por todas las clases sociales, aun por aquellos privados de la libertad (rugby carcelario) o por jugadores con capacidades diferentes (rugby inclusivo). En rigor, están tratando de destruir una herramienta para ser mejor. Es tal la confusión y es tanta la capacidad que tenemos de derrumbar lo bueno que ese vehículo noble pareciera convertirse en lo malo. Un deporte, que es sinónimo de gestos nobles en todo el mundo, es dibujado como la causante de todos los males. Una disciplina que es indicada como parte de la solución acá es señalada como parte del problema.

En un espectáculo decadente todos colaboran (periodistas, odiadores seriales, etcétera) para destruir, dividir, difamar y aniquilar. Es patético observar cómo en este país, con una capacidad de autodestrucción monumental, están haciendo lo mismo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica pero justamente al revés. El rugby, lejos de ser un motor de unión, tolerancia y fraternidad, pasa a ser un arma para separar, agrietar, dividir y esparcir odio. Tristísimo escenario para una nación que pide a gritos un soporte moral que nos permita reconstruir todo lo que ha quedado en ruinas.

Sebastián E. Perasso

El populismo

Para acceder al poder, los populistas distorsionan la realidad y, manejando el relato a través de líderes carismáticos, inducen a confundir la realidad a sus votantes. Cuando son elegidos, para perpetuarse, asisten a su electorado con planes sociales y dádivas para atender sus requerimientos básicos de alimentación, automarginándolos del empleo formal. La culpa de todos los problemas siempre la tienen los otros, inventan enemigos inexistentes y fomentan el odio. Incumplen las leyes en nombre de la voluntad popular, desmantelan las instituciones y la república, y el paraíso de bienestar que prometen nunca llega y solo sube el nivel de vida de los que gobiernan. El populismo genera más empleos públicos y mayores dádivas, lo que provoca más impuestos, deuda e inflación y, al desincentivarse la inversión, impone controles y el sector productivo es exprimido. El sistema funciona mientras la actividad privada aporta fondos con sus impuestos para financiar el clientelismo, y cuando estos se agotan, instalan una dictadura, como en Venezuela. Por eso, al populismo no le interesa que su electorado tenga buena educación y que progrese económica y socialmente; necesita que sigan pobres, ignorantes y dependientes, para seguir perpetuándose en el poder. Para tratar de evitarlo, es necesario que la oposición, la prensa libre y el sector privado participen activamente en desenmascarar y denunciar abiertamente al populismo, antes que sea tarde para todos.

Ricardo E. Frías

Descansá en paz

Pudiste haber sido un muchacho más de la villa, pero Dios te regaló un par de piernas "milagrosas" y supiste hacer buen uso del talento concedido. Empleaste bien ese don en las canchas del mundo. aunque bien sabemos que somos cuerpo y alma. Un cuerpo privilegiado que resistió lo increíble, con una cabeza que no pudo resistir la tentación de considerarse "dios" aunque no lo fuera. No me gustó tu salvoconducto de "la mano de Dios", pero puedo entender esa debilidad humana que nos hace creer todopoderosos hasta que suena el silbato que avisa que llegó el minuto final.

Que en paz descanses, Diego. solo Dios sabe qué saldrá a la luz o cuánto se ocultará tras tu partida. Solo Dios sabrá qué reclamarte y qué perdonarte. Que disfrutes de ese paraíso al que todos llegaremos sin más ropaje que lo que hicimos para mejorar el mundo terrenal en el que vivimos.

Aurora B. Suárez

