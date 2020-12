De los lectores. cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2020 • 00:00

Genocidio planificado

Estimados diputados/as: por la presente, les pido su voto contrario a la promulgación de la ley del aborto, por lo siguiente: 1) Es inconstitucional (viola los tratados internacionales a los cuales adherimos con las reformas a la Constitución nacional de 1994). 2) No es ética, ya que la biología ha demostrado la existencia de vida desde la concepción. 3) Es violatoria de los derechos humanos: no solo del niño por nacer y de sus progenitores, sino de todos los profesionales de la medicina que tienen objeciones de conciencia. 4) Es inmoral para la mayoría de las religiones que se practican en el país, incluyendo aquella cuyo culto sostiene la Constitución nacional.

Rogando a Dios, fuente de toda razón y justicia, como lo invoca nuestro Preámbulo, espero que tengan en cuenta las dos vidas. Caso contrario, Dios y la patria los demanden por este verdadero genocidio planificado.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Claridad

Cuando cursé mi carrera de grado en la UCA tuve el placer de tener como profesor al doctor Alieto Guadagni. Una persona muy preparada, exigente y de enorme compromiso con la cuestión pública. Al leer la columna escrita por él sobre el tema del aborto me demuestra que el paso del tiempo, como a los muy buenos vinos, solo ha mejorado al doctor Guadagni. Con conceptos claros, precisos, comunes a todos y de enorme profundidad científica afirma inequívocamente el derecho a la vida del niño no nacido desde la concepción y pone un contraste muy doloroso con la soberbia y falsedad interesada de parte del gobierno nacional y muy en especial del ministro de Salud, Ginés González García.

No pierdan tiempo; busquen y lean la nota de Guadagni. Como diría el eximio músico: "Say no more".

Víctor Taussig

DNI 16.161.090

Nombre

El inconsciente, como dijo Freud, es eficaz. El señor ministro de Salud le puso nombre a eso que los que estamos en contra del aborto no pudimos, hasta ahora, nombrar: genocidio. Es verdad, señor Ginés: el aborto es un genocidio. Me alegra saber que en el fondo usted también lo sabe.

Juan Martín Molinari

DNI 18.553.810

Desorden

Torpe decisión de la UAR en pleno torneo internacional. Poco seria organización del fútbol nacional por parte de la AFA. Comprensible pero cuestionable cambio de handicaps en medio de una temporada por la Asociación de Polo. Podríamos seguir. Son actitudes que demuestran lo difícil que es conducir instituciones en una sociedad sin orden.

Eduardo Malvar

malvaredu@hotmail.com

Iniciativa del rugby

Quiero aportar, en forma personal, un poco de información sobre algunos temas e inquietudes vinculadas al rugby y al comportamiento de algunos deportistas o miembros de la colectividad deportiva, jugadores, padres, entrenadores, público y todos aquellos que abrazan esa inquietud deportiva en algún club al que pertenecen. He escuchado, leído y soñado que muchos piden que el rugby aporte una autocrítica o un trabajo para mejorar el comportamiento entre sus participantes, sea cual fuere su participación. Desde el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, en enero de 2020, este caso ubicó en el centro del debate al rugby, en general, y los valores que este deporte pregona. No importaba identificar un culpable, sí había certezas de que teníamos un problema y el rugby era parte de él. Así como también era parte de la solución. La URBA aunó las reflexiones y los trabajos comenzados por los clubes y creó desde antes de la pandemia la Comisión de Formación Integral y Mejora del Comportamiento, conocida como Fimco, donde, además de exjugadores, dirigentes y voluntarios, colaboraron especialistas en el tema. En sus comienzos se mantuvieron reuniones con los presidentes de 91 clubes de rugby, y se llegó a un consenso para ampliar la cantidad de personas para trabajar en este proyecto de mejora. A esas primeras reuniones se continuó convocando a 91 referentes del deporte de cada club, y de esas reuniones salieron una serie de acuerdos, que fueron ratificados por las 91 comisiones directivas de los clubes. Ya se han llevado a cabo más de 50 talleres de la URBA con esta temática y otros tantos a cargo de los clubes, por los que pasaron más de 5000 personas hasta noviembre. Ya no es un tema solo del rugby, sino de todos los deportes que se practican en estos 91 clubes, ya que en muchos de ellos, como mi club, CAFG San Martín, tenemos, además de rugby, hockey, tenis y bochas. Los principales temas salidos de los consensos son la violencia dentro y fuera de la cancha, los terceros tiempos, los bautismos, el bullying y la formación de entrenadores con capacitaciones sobre cuestiones sociales, no solo vinculadas al juego, todo ello en pos de formar mejores personas, sosteniendo lo bueno y cambiando lo malo. Mejores personas también mejoran el deporte y la sociedad. Esta es la verdadera misión. Desde enero la autocrítica y la reflexión fueron muy grandes, como el trabajo silencioso que están haciendo Fimco y los clubes. Quizás la falta de marketing de las buenas noticias conspiró contra la difusión de esta iniciativa. Sin embargo, tengamos fe, seguiremos trabajando, asumiendo que este es un trabajo de largo aliento, poco marketing y mucha resistencia, y es lógico.

Alejandro C. Lareo

Expresidente del CAFG San Martín (Pacific)

DNI 17.450.839

Ciclistas

Creo que es preciso reflexionar, en este tiempo en el que la ciudad se inundó de bicicletas que andan de aquí para allá, y denunciar que los ciclistas en su mayoría no respetan los semáforos en rojo. Peor aún, los de las empresas de entregas de pedidos de comida circulan a toda velocidad mirando el celular. Los transeúntes vamos a cruzar la calle y esperamos que los autos se detengan ante el semáforo en rojo, advirtiendo que los ciclistas no lo hacen y nos llevan puestos, más allá del riesgo que ellos corren. Evidentemente no existe o no se aplica contravención o castigo alguno a quienes hacen esto con total impunidad y ante la mirada distraída de algún policía, cuando hay alguno en una esquina.

Luis Buero

DNI 10.136.944

