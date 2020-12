De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2020 • 00:00

Diferencias

Dos países hermanos en medio de la pandemia pierden a una figura popular.

En la Argentina, con los riesgos que ello implicaba, se realizó el velatorio popular de Diego Maradona. En Uruguay se dispuso no hacer ningún acto multitudinario por el fallecimiento del dos veces presidente Tabaré Vázquez. Para despedirlo, su partido, el Frente Amplio, convocó a la ciudadanía a hacerlo con un aplauso en todo el país el domingo por la noche, a las 21.

Dos clases políticas, dos responsabilidades diferentes en medio de la pandemia.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Coraje cívico

La Corporación de Abogados Católicos expresa sus más profundas condolencias con motivo del fallecimiento del expresidente de la República Oriental del Uruguay doctor Tabaré Vázquez, hombre justo y de buena voluntad. Su coraje cívico y político será un ejemplo imperecedero para los hombres de Estado de que debe seguirse una conciencia rectamente formada, más allá de todo otro interés que no responda al bien común. Los argumentos científicos, morales, sociales y políticos de su histórico decreto de veto a la ley del aborto sancionada bajo su primera presidencia seguirán irradiando con luz inigualable las tinieblas que oscurecen la inteligencia y endurecen el corazón del hombre hasta el punto de llevarlo a las más profundas ciénagas de la degradación humana, como es pretender erigir como derecho matar a la propia descendencia.

Dios, que en su inefable sabiduría se sirvió de un no creyente para demostrar al mundo que el aborto no es solo una cuestión de convicciones religiosas, lo reciba en su gloria, dándole la gracia de la justificación final por su conducta ejemplar y su expresado anhelo de poder llegar a creer en Él.

Pedro J. M. Andereggen

Presidente

Carlos J. Mosso

Secretario

corporaciondeabogadoscatolicos@gmail.com

Dos vidas

Cecilia Moreau, diputada del Frente de Todos que presidiera las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública, manifestó en medio del debate sobre la legalización del aborto que ella misma se hizo un aborto a los 16 años, porque "quería tener una vida". Qué pena, no se dio cuenta de que tenía "dos vidas". ¿O acaso vamos a pensar que era una sola vida y "un fenómeno", como diría el ministro Ginés González García?

¡Pobre mi querida Argentina!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Ángel Rosenblat

En la entrevista publicada en la nacion (suplemento Ideas) del sábado pasado, el prestigioso historiador José Carlos Chiaramonte hace referencia a "un libro de un científico venezolano, Ángel Rosenblat, que se llama El nombre de la Argentina. Un desliz de los que suelen cometerse en la transcripción de las declaraciones orales puede explicar que en la escueta identificación de Rosenblat quede oculta la profunda raigambre argentina de una de las mayores figuras de la filología americana del siglo XX, solo comparable a la del dominicano Pedro Henríquez Ureña. Nacido en Polonia en 1902 e instalado a los seis años con su familia inmigrante en la Argentina (provincia de Neuquén), con el ídish como lengua materna, Ángel Rosenblat realizó en nuestro país toda su formación hasta la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), en cuyo célebre Instituto de Filología colaboró bajo la dirección de Amado Alonso y en la que habría de doctorarse en 1945. En 1932, mientras se encontraba realizando estudios en Alemania como becario de nuestra universidad, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires dispuso retirarle la carta de ciudadanía por su juvenil militancia comunista, circunstancia desgraciada que demoró su regreso al país hasta 1939, cuando, después de haber ampliado su formación en España junto a Ramón Menéndez Pidal, en los Institutos de Fonética y de Etnología en París, y de haberse desempeñado como profesor en la Universidad de Quito, pudo reintegrarse a nuestro Instituto de Filología para seguir desarrollando una extraordinaria labor de investigación. Un segundo vendaval político desatado bajo el régimen entonces imperante provocó la dispersión del irrepetible grupo de intelectuales allí nucleados y la definitiva emigración de Rosenblat a Venezuela en 1947, país en el que formó su hogar, cuya nacionalidad obtuvo en 1950, donde habría de fundar y dirigir el Instituto Andrés Bello y continuar su brillante obra filológica con el reconocimiento que las instituciones de la Argentina, su país, le habían retaceado en dos oportunidades. En el centenario de su nacimiento, la Academia Argentina de Letras, de la que Rosenblat fue correspondiente, le rindió homenaje en sesión pública el 25 de noviembre de 2004. El volumen LXIX del boletín de nuestra institución incluye una nota de quien esto escribe en la que el lector interesado podrá completar la apretada información biográfica y bibliográfica que esta carta no puede ofrecer.

Nuestra aclaración en nada pretende menoscabar el mérito de la república hermana de Venezuela, puesto que a su abrigo hospitalario el gran filólogo americano pudo vivir y trabajar en paz y con fecundidad hasta su muerte, en Caracas, en 1984. Pero no podemos darnos el lujo de negarlo tres veces. Rosenblat fue esencialmente argentino; en una nota autobiográfica publicada en 1967 lo certificó de esta manera: "Cuando me preguntan, digo por lo común que he nacido en la Argentina. En parte por ahorrarme explicaciones, y quizá también porque acaso me hubiera gustado nacer allí. En cierto sentido, es efectivamente la tierra de mi nacimiento".

José Luis Moure

Academia Argentina de Letras

joseluis.moure@gmail.com

Cobertura de salud

¿Seremos muchos los sorprendidos de que en un país con el derecho constitucional de cobertura universal del Estado para la salud de sus habitantes muchas provincias exijan seguros de cobertura privada de salud para los argentinos de otras provincias que ingresen a ellas? ( la nacion, 5/12/2020, página 21).

Carlos Schwartz

DNI 6.057.099

En la red

Facebook

Silencio de la Argentina: 16 países americanos declaran ilegal la elección en Venezuela

"El silencio de la Argentina es tan doloroso como el sufrimiento del pueblo de Venezuela"-Mirta Graciela Maldonado

"Qué vergüenza Argentina, siempre con los dictadores"-Silvia Strelkov

"La Argentina no es Alberto Fernández"- Luna Gaeli

