De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2020 • 00:00

Inseguridad

A raíz del asesinato de un ciudadano de bien que circulaba en bicicleta por la zona de Retiro, tengo muy claro que esta situación de violencia gratuita e indiscriminada no puede continuar. Las preguntas que me hago son si lo tienen en claro las autoridades responsables de los distintos distritos y cuáles son los planes que piensan aplicar en forma inmediata para proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Tabaré y el aborto

Me decía hace poco un amigo que si hubiera sabido que el presidente anterior pondría en discusión nuevamente el tema del aborto, no lo hubiera votado. Y muchos años antes, una amiga me había dicho que hubiera votado a la expresidenta si hubiera sabido su posición de entonces sobre el aborto. Queda claro que es imperioso volver a las viejas "plataformas" partidarias y que sepamos antes de votar la posición de los políticos sobre temas trascendentales. Por eso, esta carta es sobre todo un homenaje al doctor Tabaré Vázquez, quien en 2008 vetó en su país la ley del aborto, basado en "razones de orden jurídico, científico y técnico; identidad filosófica y principios éticos".

Considero un deber honrar a un gran hombre, que adecuó su obra a sus convicciones y no al aprovechamiento de circunstancias políticas, y que nunca intentó tapar la coyuntura banalizando temas de profunda seriedad.

Que descanse en paz.

Héctor Fasoli

DNI 12.498.457

Fenómenos

Señor ministro Ginés González García: ¿y si nace un fenómeno por su talento? ¿Otro Maradona, Messi, Favaloro, Quino, Saavedra Lamas, Houssay, Leloir, San Martín, Juana Koslay, Alicia Moreau, Victoria Ocampo, Mercedes Sosa? ¿Quién decide quién vive y quién no? ¿Un proyecto de ley que al interrumpir el embarazo elimina la vida?

Sí, es cierto... es un fenómeno (grandioso) que en un cigoto (unión del óvulo y del espermatozoide) esté toda la carga genética de ese argentino. Cigoto-embrión-feto-bebé-recién nacido... es el desarrollo de un corazón que late.

Por eso, proteger la vida de la mujer y del no nacido es una cuestión humana. Entonces sí, dejemos nacer "fenómenos".

Natalia Giacani

DNI 24.946.089

Sistema de voz

Fui secretario de la asociación que nuclea a la banca minorista y ahora jubilado. Somos cinco millones de jubilados que tenemos dificultades con internet y con las claves telefónicas (de atención al cliente, home banking, etc.). Cuando logramos poner todas las claves, nos dice una máquina en el ítem 17 "su clave ha expirado por falta de uso" o "su tiempo ha expirado" y. a comenzar de nuevo.

¿Cuanto les cuesta un sistema de reconocimiento de voz, que con solo decir "soy fulano de tal, número de DNI..." se pueda acceder a la cuenta? Eso aumentaría enormemente el caudal de usuarios marginados por una profusión de claves que terminan desistiendo y concurriendo al banco en busca de ayuda con un ser humano que les pueda responder lo que las 17 opciones no ofrecen.

La buena noticia es que la sugerencia es gratuita.

Juan Manuel Peire

peirejuanmanuel@gmil.com

Kamikazes de la calle

El nivel de desquicio en el tránsito de la CABA, por la sumatoria de medios de circulación, hace imperioso que el GCBA tome cartas en el asunto, informativas, normativas y represivas, para que los motociclistas -y también los ciclistas- respeten las normas de tránsito, como cualquier otro vehículo. No paran ante el semáforo en rojo, sobrepasan por la derecha, usan escape libre a toda hora y andan por las ciclovías como si poseyeran un salvoconducto exclusivo. Por supuesto, todo ello ocurre por doble negligencia: 1) la de quienes están al volante; 2) la ostensible ausencia de policía controlándolos, por fuera de las rondas de los móviles policiales. La inescrupulosa conducta de estos "kamikazes de la calle" nos expone a los demás a un accidente de imprevisibles consecuencias.

Adrián Klas

DNI 11.361.052

Una gota en el mar

Frecuentemente cuando se señala un desembolso del Estado que se podría suprimir o reducir para aliviar el gasto público, se esgrime el argumento de que sería apenas una gota en el mar y en consecuencia no se hace nada. Pienso que con varias de esas gotas podríamos llenar un vaso y empezar a equilibrar las cuentas públicas.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Futbolista trans

Es maravilloso el esfuerzo que han hecho muchas jugadoras de fútbol para lograr que sea profesional. Aún falta mucho para poder equipararse con el que juegan los hombres. A pesar de todo, siguen luchando para que todas las jugadoras logren que los clubes cumplan con los requisitos mínimos en cuanto a su contratación, viáticos, indumentaria, horarios de entrenamiento, etc.

Todo este esfuerzo queda, desde mi punto de vista, desvirtuado al incorporar en sus filas a Mara Gómez, futbolista transgénero. Físicamente tiene las condiciones biológicas de su género de nacimiento. ¿Acaso el fútbol "masculino" aceptaría a un trans que habiendo nacido mujer se transforme en varón?

Mi perspectiva no tiene que ver con una mirada discriminatoria. La lucha por sus sueños es meritoria, tal vez debería comenzar, como lo hicieron las chicas del fútbol, por generar una categoría en la que sí sea justo jugar.

Claudia García

clodine31@yahoo.com.ar

clodine31@yahoo.com.ar

En la red

Facebook

Asesinan a un hombre en Retiro al que intentaban robarle la bicicleta

"Dejaron libres a miles de delincuentes que no tienen respeto por la vida. Aquí están las consecuencias"-Sandra Ruth

"Delito de adultos, pena de adultos. Pena dura para los que matan, violan, trafican y roban"-Marcela Harmour

"¿Alguno de nuestros gobernantes toma conciencia de la gravedad de la situación que se vive en este país, desde cualquier ángulo que se la mire? La ley penal juvenil debe tratarse en forma urgente"- María del Carmen Tempone

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS