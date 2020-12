De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 00:05

Latidos

Con respecto al aborto no punible, seguro y gratuito, sin duda no va a ser gratuito. De aprobarse esta ley lo pagaremos todos. No se han incluido en el proyecto ni el estudio de los costos ni su incorporación en el presupuesto de salud. Por otra parte, habiendo importantes demoras para realizar cirugías en los hospitales públicos, ¿cuál será la prioridad para la realización de esta práctica? ¿Será en desmedro de otras cirugías? De todas maneras, este es un tema que excede el ámbito religioso, siendo sin duda un problema ético, que ni siquiera está en concordancia ni con nuestra Constitución ni con nuestras leyes. Presencié la muerte de mi padre al lado de su médico, que lo auscultaba y que constató la detención de su corazón. Si un ser humano se declara muerto cuando no presenta más latidos cardíacos, cómo podemos concluir que en un feto no hay vida ni persona cuando su corazón late aun en estado embrionario.

Sergio Coto

Cuestión de fuerza

El aborto es matar a un hijo. ¿Por qué no una madre? Porque es grande y se defendería. Si el hijo fuera grande, también se defendería. Entonces, es solo cuestión de fuerza. Nos sentimos poderosas frente al indefenso.

Tengo 108 años, 12 hijos, 58 nietos, 118 bisnietos y 2 tataranietos.

María Gabriela Calderón de la Barca de Zimmermann

Lo más valioso

Las abajo firmantes, 300 abuelas de 2883 nietos que habitan en distintos lugares del suelo argentino, asumimos el compromiso generacional de "preparar y allanar" los caminos que transitarán nuestros nietos con vidas respetuosas y amantes de la dignidad de cada ser humano. Sabiendo que se es humano desde el instante de la concepción, y por lo tanto valioso por sí mismo. Sano o enfermo. Deseado o no deseado. Y nunca moneda de trueque.

Señores diputados y senadores, déjennos honrar nuestro propio compromiso no aprobando este proyecto que truncará la vida de tantos nietos suyos, nuestros y de tantas abuelas como nosotras.

Adela Grondona, Adriana Guerrero, Adriana M. Brizuela, Adriana Minieri Agnes Delfino de Beccar Varela, Alba Méndez de Castro Rivas, Alejandra Planker de Aguerre, Alejandrina Uhalde, Amalia Lahitte, Amelia Herrero de Martín

Procuración atacada

Al excelente editorial del domingo pasado "Feroz avanzada política para asegurarse impunidad", denunciando la embestida de la vicepresidenta y otros procesados por controlar la Justicia más los órganos de control y los medios, le agregaría que no solo buscan librarse de las causas penales, sino también el poder hegemónico y la venganza. En cuanto al proyecto para modificar la Procuración (aprobado el día en que el país estaba pendiente del velatorio de Maradona), que propone reducir la mayoría calificada para designar al nuevo procurador y remover más fácilmente a los fiscales, en una carta anterior afirmaba que por, lógica elemental, para dejar sin efecto una mayoría calificada se necesitaba también una ley con similar mayoría.

En cuanto al sistema acusatorio y la oralidad en el proceso penal, por los cuales personalmente y desde Fores abogamos desde hace más de 40 años por su implantación en la Argentina, advertimos que la ley vigente (art. 9, ley 27.482) excede los límites constitucionales en la distribución de responsabilidades entre jueces y fiscales, asignando a estos un rol que invade las facultades del juez (de ahí la apetencia de la señora de Kirchner por controlar a los fiscales para dominar la Justicia Penal). Pero se insiste en no ver la inconstitucionalidad que sostengo, que se basa en el texto de la Constitución vigente, que preserva el rol de los jueces. Por otro lado, es como se interpreta el sistema acusatorio en la mayoría de los países, donde los fiscales cumplen un rol importante, pero sin minimizar al juez. Muchos otros comentarios suscitan el sólido editorial de la nacion, pero por las limitaciones de espacio solamente ratificaría que el rol preponderante de Arslanian y Beraldi en la comisión consultiva convocada por el Presidente para apuntalar la "pseudorreforma judicial" orientó e integró la mayoría automática que quedó reflejada en las conclusiones que se difundieron.

Horacio M. Lynch

Intocables

Inentendible. ¿Es posible continuar con algo tan aberrante? ¿Cuál es el motivo por el que no reaccionan los funcionarios para tratar la baja de la edad de imputabilidad de los menores? Se convirtieron en intocables, cometen todo tipo de robos que terminan en crímenes y arruinan de por vida a tantas familias. Y son inimputables. Estamos en presencia de otra muerte, esta vez en Retiro, por el robo de una bicicleta a un indefenso hombre de origen armenio.

En nombre de la gran mayoría de los ciudadanos imploramos a las autoridades correspondientes que el Estado se haga presente y se suspendan algunos temas intrascendentes en el Congreso y se trate urgentemente este flagelo, del que nadie está exento, y que puede arruinar la vida de muchas familias más.

Humberto Charo Amerise

Cortes de luz

El barrio de Nueva Pompeya siempre sufre cortes de luz, -empresa Edesur-, sobre todo cuando se acerca el verano. La empresa no da información y el ENRE pone un contestador automático y jamás informa cuánto tiempo durará el corte. Las tarifas aumentan, pero el mantenimiento que se necesita no llega nunca. Son momentos muy difíciles los que estamos pasando para además tener que "vivir sin luz". Me parece una gran irresponsabilidad de ambas empresas no dar explicaciones al usuario, para que cada uno pueda saber a qué atenerse y tomar los recaudos necesarios.

Nilda Manuela Magnaghi

