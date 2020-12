De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 01:02

Sin vuelta atrás

Ojalá que finalmente el proyecto de legalización del aborto aprobado ayer en Diputados no se convierta en ley. Pero si es promulgada, espero que las mujeres en situación extrema no sean llevadas a la fuerza, manipuladas o coercionadas por un patriarcado que busca desligarse de la responsabilidad parental al deshacerse del único ser que, sin discusión alguna, no puede defenderse. Pues del aborto no hay vuelta atrás. No se revierte. No permite arrepentimiento. No protege a la mujer en estado de vulnerabilidad. La vida no se recupera.

María Florencia Fernández Acuña

Pérdidas

Mi carta está dirigida a los legisladores, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Entiendo que se proponen leyes y se legisla, y se administra justicia para el bien común, y que es función esencial de las leyes establecer los derechos de los ciudadanos así como sus obligaciones, de manera que seamos responsables de nuestros actos, personales y/o comunitarios. Somos argentinos con derechos y obligaciones. Es función de la legislación defender sobre todo al que menos tiene. Pues bien, la ley que aprobó la Cámara de Diputados desprotege al más pobre. ¿Qué tiene una persona formándose en el seno de su madre?: solamente vida, mamá y papá. Si estos dos últimos deciden eliminarlo, solo le queda la vida, y se pretende hacer una ley para que sea válido quitársela. ¿Y qué se le quita con esta ley? Primero la vida, luego su identidad, a su madre y su padre los pierde por decisión de ellos mismos. ¿Pierde algo más? Sí, pierde la primera mirada de amor de la mamá, los brazos cálidos que serán su primera cuna y los brazos de su padre, la segunda cuna, pierde las canciones y la música que le llevarán paz y serenidad. Pierde ser amamantado, pierde los latidos del corazón de su mamá y su pecho. Pierde ver, oír, gustar, oler, tocar. pierde jugar, correr, sonreír, llorar, abrazar, acariciar, emocionarse, desarrollar su vocación. Pierde la Patria. Pierde la alegría de enamorarse y de formar una familia. Pierde. pierde. pierde.

Los que asistimos a este espectáculo legislado y legalizado de pérdidas -personales y comunitarias- somos testigos. Si sembramos muertes y pérdidas, cosecharemos muertes y pérdidas. Por su propio bien, por el bien de todos, tiren a la basura ese proyecto. ¿Somos solo solidarios para nombrar leyes de temas materiales? Simplemente reflexionen si tienen derecho para decidir quién puede existir y quién no. Esa decisión no es un derecho del hombre. El único tesoro que tiene quien es concebido es la vida.

José C. Anselmi

Recursos

He leído la carta del señor García Santillán en la que relata que la diputada Moreau declaró que se había practicado un aborto a los 16 años porque "quería tener una vida". Habría sido más revelador que además contara quién y cómo se realizó, y si fue de manera legal, porque de no ser así su caso debería ser tratado por la Justicia. Si la ley aprobada en Diputados finalmente se aprueba, ¿tendremos los ciudadanos que mantener con nuestros impuestos el gasto tremendo que agregará a la salud pública esta práctica, para que miles de jovencitas también "tengan una vida"?

El Estado solo debe ofrecer la interrupción segura y gratuita a mujeres que estén en situaciones realmente extremas; los escasos recursos con que cuenta la salud pública deben ser muy bien utilizados, sobre todo en este contexto de pandemia.

Adriana de la Canal

Acampe ruidoso

Viernes 25, 1.45 de la madrugada. Vivimos frente a la Plaza de los Dos Congresos. No solamente hemos tenido todo el jueves pasado desde las 8 atronando frente a la puerta de nuestro edificio los altavoces del acampe de los "verdes" y los "celestes", sino que a esa hora continuaban las arengas, la música y todo lo demás (un largo además). De nada valieron los llamados al 147 (el sistema es automático, ningún ser humano atiende y la opción "ruidos molestos" no aparece en el menú) ni al 911 ("solo podemos convocar a personal policial, sí, claro, disculpe, la cosa se ha ido de las manos", fue la respuesta). A los vecinos, que somos muchos, además de vernos invadidos hasta la puerta de entrada al edificio, que nos parta un rayo, esto dicho desde la misma Jefatura de Gobierno, que pone a disposición espacio público y sistemas de sonido, además de personal policial, que no interviene.

Somos ciudadanos de la ciudad, personas mayores; no negamos el derecho a manifestarse, pero avasallan nuestra vida y nuestros derechos. Proclaman el derecho a la vida o el derecho al aborto, pero nuestros derechos no cuentan. Y se repite sin fin. Espero que alguien tome medidas para que esto no se siga repitiendo.

Mario A. Polotto

Menores y delito

Es importante y sumamente necesario que el Congreso sancione una nueva ley penal juvenil, que sancione con el mayor rigor al menor de cualquier edad que robe, mate o viole. No es posible que un menor tenga cuatro arrestos en un año y esté en libertad, como el que mató para robar una bicicleta. Sería bueno que se creara un lugar de detención de menores donde se enseñaran oficios. De esa forma, el menor, cuando recupere su libertad después de cumplir su pena, pueda tener conocimientos para poder iniciar una nueva vida.

Luis García Morales

Prisión domiciliaria

Estoy indignada, tengo un hermano preso hace alrededor de 18 años por haber luchado contra el terrorismo, muchos estarán de acuerdo y muchos no por su prisión. En lo que sí no podemos estar de acuerdo es en que alguien corrupto como Boudou, que robó a todos los argentinos, esté en prisión domiciliaria por posibilidad de contraer el Covid-19 o porque "su mujer lo necesita". Comento esto porque en la misma situación de mi hermano hay cientos. pero esta vez solo comentaré nuestro caso puntual y el de algunos otros. Quien debe decidir por las domiciliarias se llama Daniel Obligado (por la forma en la que se comporta, considero que ya le deberían haber retirado el cargo de juez hace mucho tiempo), que dictamina según espurios intereses. Obligado mandó a Boudou (que tiene condena firme) a su casa por temor al contagio del Covid-19, desde la cárcel de Ezeiza, con una edad de 58 años. Un semana después se les niega a los soldados en la misma cárcel, con edades promedio de 70 años, el mismo privilegio, porque allí están bien protegidos. Días atrás les hicieron el hisopado porque ya uno de estos soldados dio positivo. Veremos qué decide ahora este señor, porque además de mantener en prisión a gente mayor (que debería estar en su domicilio) esta gente mayor le reporta un gasto inmenso al Estado argentino solo por venganza, que pagamos todos los ciudadanos.

Lucrecia Astiz

Discapacidad

El jueves pasado se celebró el Día de los Derechos Humanos, que se festeja cada 10 de diciembre desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Es una buena oportunidad entonces para resaltar los derechos inalienables que corresponden a las personas con discapacidad, derechos humanos universales tales como el acceso a la salud, a una educación inclusiva, al trabajo, a la no discriminación, a la autodeterminación y a la vida independiente, a la sexualidad y a tener una familia, al acceso a la Justicia, al ocio y la recreación, a tomar sus propias decisiones, entre otros.

Manifestamos profunda preocupación por la situación que atraviesan más de 5,1 millones de personas con discapacidad en el país, situación que se agudizó durante la pandemia y que puso en evidencia la vulneración sistemática y cotidiana de sus derechos. Según un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Comisión de Discapacidad y de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la Organización Nacional sobre Discapacidad en Argentina (ONDA), el 77% de las personas con discapacidad encuestadas necesitaron apoyos durante el aislamiento, pero solo el 29% los obtuvieron, mientras que un 43% de las personas no pudieron acceder a sus tratamientos.

También observamos con preocupación el escenario para 2021 ya que, de acuerdo con el presupuesto general de la administración nacional para el año que viene, habrá un ajuste en términos reales sobre la inversión social en materia de discapacidad. Como Alianza Humanista de Organizaciones para la Reflexión y la Acción (Ahora) tenemos la misión de incidir en la cultura y en las políticas públicas, para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Invitamos a todos a construir un mundo más inclusivo y respetuoso de la diversidad.

Alexia Rattazzi

Integrante de Ahora Discapacidad

Piletas de lona

En estos días se está haciendo mucha publicidad de piletas de lona. Y para demostrar su versatilidad, en no pocas de ellas se propone colocarlas en balcones o terrazas. Esto último reviste gran peligrosidad porque aún las más pequeñas, llenas de agua, superan la carga de diseño de balcones y terrazas, poniendo en serio peligro su estabilidad estructural, colocando a las mismas en condición de colapso. Es necesario que se advierta de este riesgo para evitar desastres.

Giuliano Iezzi

