De los lectores: cartas & e-mails

No para todos

El aborto legal permite que una persona gestante descarte la vida en proceso de una persona en gestación, con el fin de garantizarle condiciones sanitarias y gratuidad a la mujer que quiera interrumpir su embarazo para que no corra peligro su vida. Puedo entender la buena intención de cuidar a quien desea o necesita abortar. Lo que debemos saber es que, como consecuencia, se está declarando que una vida vale más que la otra, borrando de raíz uno de los valores sobre los que se fundaron nuestra Constitución y nuestra historia. A partir de esta ley los derechos humanos ya no son para todos.

Eduardo Cazenave

Seres humanos

Tuve seis fenómenos en mi vientre que resultaron ser mis hijos. Una de mis hijas también tuvo cuatro fenómenos dentro de su vientre, que son mis nietos. Seamos francos: la legalización del aborto significa permitir que las madres puedan matar a sus hijos y/o hijas por nacer, en forma legal y gratuita. No son fenómenos, son seres humanos desde su concepción.

María Laura Farias

Conciencia

¿Qué sentirá el alma de quien ha dado el juramento obligatorio y previo para acceder al diploma médico, donde juró defender la vida humana luego de haber interrumpido una, la más vulnerable e indefensa? ¿Qué pensará y sentirá ante ese ser que define como una cosa? ¿Cómo vivirá el resto de su vida con esa carga en su conciencia, cuando esta un día lo interpele?

Eduardo Vaccaro

Boudou

Pregunto, como tantos otros argentinos, por qué Amado Boudou no está ya en la cárcel como lo estaría cualquier ciudadano común, después de tres sentencias condenatorias sucesivas, la última de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿O falta esperar una apelación a la corte celestial?

Roque A. Sanguinetti

¿Bajan los alquileres?

En la nacion del viernes pasado leemos que la sanción de la ley 27.551 repercutió firmemente en el mercado de locaciones, elevando los valores. Tal como ya habían advertido que sucedería quienes conocen el tema. Es muy visible. Se desea favorecer a los inquilinos y se sancionan leyes que los perjudican. Los decretos 320 y 766 empeoraron la situación, congelando valores y suspendiendo desalojos. ¿Es que las autoridades y legisladores no perciben los efectos de tales medidas? ¿Y qué sucederá el 31 de enero de 2021,cuando termine la vigencia del decreto 766?

Muchos propietarios querrían hoy volcar sus unidades a la oferta de locaciones, a condición de saber que no continuarán este tipo de medidas. Más propiedades en oferta fuerzan los alquileres a la baja. Lo contrario potencia el problema, hasta hacerlo insostenible. Tal como lo vimos en 1975 y 1989.

Felipe Obs

Año desesperanzador

Diciembre siempre es un mes de balance, este 2020 tiene más bajones que alegrías. Perdimos la posibilidad de abrazarnos, tocarnos, compartir, trabajar, pasear, disfrutar, de cumplir con las obligaciones como lo hacíamos habitualmente. En fin, todo cambió. A esto se suman las vidas de aquellos que se fueron solos, sin el último adiós, y de los enfermos que transitan su padecimiento sin la mano querida. Hay tantas tristezas como personas. Pero también hay muchos nacimientos que son la muestra de que la vida sigue. Ojalá tengamos la capacidad de creer en que podamos superar lo malo y confiar en lograr cosas mejores. La balanza se inclina más hacia un lado o hacia el otro, en forma despareja, para unos y otros. Así es la vida. Deseo para 2021 más cotidianidad, menos angustia, más abrazos, pocas lágrimas y muchas sonrisas.

Susana Mastronardi

La noche submarina

Luego de leer la excelente nota del domingo pasado sobre la filmación realizada hace veinte años, me preparé anímicamente para ver el documental La noche submarina. Me costó mucho contener la emoción recordando los años vividos en submarinos; esa actividad silenciosa, la convivencia en espacios reducidos, el respeto a la intimidad entre los tripulantes y la sana camaradería que se advierte en sus actividades. Las ejercitaciones filmadas, sin explicaciones, le confieren ese carácter tan difícil de entender de nuestra actividad. Es un documental para submarinistas y sus familiares, porque muestra en imágenes cómo es nuestra vida, con una lectura muy atinada, a la vez dolorosa y agradable. Como dice el director, Alejo Moguillansky, es una manera de acercarse a la familia submarinista, tan golpeada por la tragedia. Lo ha logrado y se lo agradezco a los tres que navegaron esos tres días hace veinte años, guardaron el material filmado para hacer este documental que me ha servido para continuar elaborando el duelo por la pérdida del San Juan y sus 44 tripulantes, tan parecidos a los que aparecen en la filmación y a los que me acompañaron en el viaje desde Alemania hace 35 años.

Creo que a los familiares de los 44 les puede servir el documental para recordar a los suyos, cómo estaban, cómo disfrutaban de lo que hacían hasta que los sorprendió la tragedia, y así continuar elaborando su doloroso duelo.

Carlos Alberto Zavalla

Capitán de navío (RE), primer comandante del ARA San Juan

Cachanosky

Todos los que conocemos a Roberto Cachanosky nos alegramos mucho al escuchar que tiene un plan económico, redoblamos nuestra alegría al enterarnos que lo convocan de un partido respetable. Días atrás le comentó al periodista Morales Solá algo que lo hace inmensamente admirable: "Mi único capital es mi nombre". Tuve el placer de conocerlo y admirarlo. Les aseguro a mis conciudadanos que es una gran y verdadera esperanza. Honestidad, gran conocimiento y capacidad.¡Apoyémoslo!

Juan Carlos Parodi

En la red

Facebook

EE.UU.: Joe Biden y Kamala Harris, las "personas del año" para la revista Time

"Aún no se sabe qué hicieron para ganar la distinción. El nivel de abierta y descarada politización de la prensa en EE.UU. es un hecho sin precedente"- Joaquín Valverde

"Qué rápido, ¿no?"- Sebastián Rodríguez

