De los lectores: cartas & e-mails

Decadencia

Que el kirchnerismo (en el gobierno) organizara una marcha para exigir la libertad de los presos por corrupción marca claramente -además de causar una profunda indignación- la forma paupérrima, deplorable y decadente en que los actuales referentes del poder están determinando el destino de nuestra castigada república.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Un corazón, una vida

Por supuesto que sos libre, pero por favor recordá qué significa libertad, no es una palabra vacía que se la lleva el viento cuando se pretende vivir en una sociedad civilizada. Implica derechos y obligaciones. Nadie te lo impide, podés hacer lo que quieras con tu propia vida, pero siempre serás responsable de tus acciones. Agredite, enojate, gritá, exhibí tus senos al mundo entero, pintate de verde o del color que quieras, bailá, tocá tambores, repetí el mismo libreto mil veces. Militá sin cansancio, no labures, exigí que el Estado te mantenga. Protestá y reclamá por más planes. Sentite dueña de tu cuerpo y de tu universo imaginario. Seguí votando proyectos desde tu deshonrada banca del Congreso, obedeciendo órdenes partidarias, solo pensando en favores y dádivas. Dale, seguí usando a los pobres y al abuso sexual como excusas o argumentos. Hacé lo que se te cante una y otra vez, pero en la Argentina y en cualquier lugar del planeta en el cual vos y yo vivimos, dejando de lado nuestras posibles diferencias económicas, culturales, ideológicas, sociales, políticas y/o religiosas, silenciar un corazón para siempre es eliminar una vida. Claro que te carcome y molesta al leerlo, lo sé, te enoja, perturba e inquieta porque sabés muy bien que aprobar el aborto, practicarlo o fomentarlo te convierte, con o sin ley, en autor/a, cómplice o encubridor/a de un aberrante y cobarde asesinato, que ante todo y aunque te cueste aceptarlo o entenderlo deja tus manos y conciencia manchadas con la sangre de seres indefensos e inocentes para el resto de tu vida. No te engañes ni dejes que nadie te convenza, no naciste para matar a un semejante, estás a tiempo de pedir ayuda, que alguien te escuche, y perdonarte. La muerte no es el único camino para que puedas ser feliz en esta vida. Te abrazo fuerte.

Rufino Varela

DNI 17.415.507

Legalizar el genocidio

El Senado comienza a tratar el proyecto de ley de aborto del Poder Ejecutivo, ya aprobado en Diputados. En esta oportunidad parece que debe ser sancionado sin que cada legislador tenga opción de hacer uso de su libertad de conciencia. El ministro de Salud de la Nación manifestó que el niño por nacer es un "fenómeno" y reconoció que si no fuera así estaríamos ante "el mayor genocidio universal" (sic). Se sigue argumentado que en la Argentina se vienen practicando aproximadamente 350.000 abortos por año, un poco exagerado el número (antes se llegó a decir que eran 500.000). Es extraño si se considera que en Francia, con aborto legalizado y todas las facilidades para abortar, se registraron 239.000 abortos en 2019, en una población que supera los 67.000.000 de personas, mucho más grande que la población argentina. Si en realidad fueran 100.000, desde el 10/12/1983 -momento en el que recuperamos la democracia, han transcurrido 37 años-, la sumatoria daría 3.700.000 niños o niñas muertos por sicarios, y si nos retrotraemos otros 30 años, puedo afirmar que realmente se está ante el mayor genocidio universal, tomando en cuenta solamente nuestro país. De aprobarse la ley, que facilitará el aborto, no sería un error más, sino el mayor horror que se haya cometido en la historia de nuestra nación.

Juan José Gismondi

DNI 4.439.157

Tránsito en pandemia

la nacion informó el 4 del actual sobre los requisitos de algunas provincias respecto del tránsito en el país durante la pandemia. La diversidad de reglamentaciones de los gobiernos provinciales es totalmente injustificable en nuestro sistema federal, y arbitraria en varios casos. No somos una confederación (a pesar de una de sus denominaciones históricas) ni un conjunto de países independientes. El caos está establecido con trágicas consecuencias. El resguardo del ejercicio del derecho vulnerado de transitar (artículo 14 C.N.) corresponde a las autoridades nacionales. El Poder Ejecutivo puede (art. 99, inc. 2) dictar una instrucción (no decreto) a los gobernadores de provincia, que son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación (art. 128 C.N.). Esa norma, que debe lógicamente atender armónicamente particularidades de cada provincia federada y de la ciudad de Buenos Aires, terminaría con el caos.

Miguel Ángel Espeche Gil

DNI 4.247.500

Baja presión de agua

Vivo en Villa Elisa, partido de La Plata, y desde octubre vengo sufriendo la baja presión de agua, hecho que ocurre todos los años. A partir de noviembre el problema se agudizó, y ya llevo diez días desesperantes, con un hilo de agua en la cocina durante el día. A partir de la medianoche hay un poquito más, pero no lo suficiente para llenar el tanque, es decir, no tengo agua en el baño. Hice reclamos en ABSA, tarea que es muy difícil, ya que es muy raro que atiendan, hay que insistir reiteradamente. Hasta el momento no logré que solucionen el inconveniente. Y aquel hilito de agua que salía desapareció. Soy una persona mayor, diabética, con insuficiencia pulmonar y movilidad reducida (camino con bastón), pueden imaginarse el gran esfuerzo que debo realizar para poder acarrear baldes. Agrava este problema el hecho de que estamos en plena pandemia, ya que no puedo salir y arriesgarme al contagio, que para mí puede ser mortal. Parece que a la empresa no le preocupan estos padecimientos de los usuarios; me llegaron a decir que aguante que "es por exceso de consumo". Para colmo, y como si fuera una tomadura de pelo, cuando atienden en el 0800 sugieren hacer una encuesta para "saber la calidad de la atención telefónica".

Susana Urien

DNI 11.359.332

