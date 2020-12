De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2020 • 00:00

Vida o muerte

Los argentinos miramos con desolación el devenir del actual gobierno. Mientras el mundo se esfuerza por adquirir vacunas de probado rigor científico, nuestros mandatarios están más ocupados en legalizar la muerte del niño por nacer que por negociar la compra de vacunas seguras, eficaces y aplicables a quienes se consideran de mayor riesgo ante este virus. Solo vemos su gran apuro por comprar la vacuna rusa, de la que se desconocen los verdaderos resultados de sus fases 2 y 3 y ahora nos confirman que no es apta para personas mayores de 60 años.

Señor Presidente, en lugar de tratar de complacer a quienes desprecian la vida de seres indefensos, evite las muertes de miles de argentinos que acontecerán irremediablemente ante la ausencia de vacunas inequívocas.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Corrección política

Señores senadores/as, ante el dolor de la pandemia, la situación social, las acusaciones de lawfare y el papa argentino. ¿rechazar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo es políticamente correcto? Regular la dignidad humana hace ingresar el aborto legal a la familia, que ya lucha contra el narcotráfico. ¿Se "midió" el impacto en el hogar indigente, pobre, de clase media-baja o media? Giacobbe y Poliarquía no lo miden. ¿Qué negociar y votar ante un proyecto que convierte un delito en derecho; remite a métodos cruentos de eliminación del concebido; crea obligaciones en salud/educación bajo amenaza de cárcel/inhabilitación; recorta la objeción de conciencia profesional y anula la institucional; obliga a la cobertura de todo el sistema y a educarse/capacitarse en aborto; desprotege a menores (lesiona la patria potestad), permite abortos inseguros/clandestinos, impide el control constitucional; lesiona la separación de poderes y el federalismo; afecta capacidad financiera provincial y arcas de obras sociales; contradice la regulación civil de la persona por nacer y el comienzo del ser humano contrariando a la academia? Camino exprés al año electoral, donde descuento una financiación internacional, ya que no gustan intereses rusos/chinos en América. La unidad/paz es la visita papal; deseamos alegrías. ¿Rechazar el proyecto IVE es lo políticamente correcto?

Guillermo Hernández

DNI 22.849.034

Tres poderes

Una combinación de inquietud y enojo me abrumó al conocer la última carta de la vicepresidenta de la Nación. En ella, tras vanagloriarse de su actuación en el Senado, ataca sin miramientos a la Corte Suprema, al sostener que de ella nació el proceso de lawfare como una conjura de falsas acusaciones hacia su persona, que no pretende establecer justicia directa y a la que descalifica sugiriendo su reemplazo. Dominando ya el Senado, siendo la referente directa del poder en el Ejecutivo, solo le resta interferir en el Judicial. Es decir, se muestra con una actitud contraria a la división de poderes, descalificando principios constitucionales básicos cuya esencia se remonta a los principios de la doctrina del derecho. Ya Aristóteles, en el siglo III a.C., hablaba de tres elementos de los que se debía ocupar, al igual que Cicerón, y que se debían repartir derechos, cargos y obligaciones. A fines del siglo XVII, un filósofo inglés, Locke, es el precursor al hablar de la división de poderes, y Montesquieu distinguió los tres poderes para acabar en 1789 con el absolutismo monárquico. Cuatro siglos después nos muestra que la segunda autoridad del país descree de esa separación de poderes, calificándola de idea vetusta, de la época en que no había energía eléctrica ni automóviles. Textual. Muestra, sin dudarlo, que está en su esencia el ejercicio desmedido del poder.

Reaccionemos a tiempo ante esta embestida a nuestros principios democráticos, para no tener que lamentarnos ante los hechos consumados.

María Rosa de Mello Teggia

DNI 3.010.258

Proyecto de país

Mucho destaca Juntos por el Cambio el haber mantenido la coalición unida a pesar de la derrota de 2019. Se suceden reuniones de sus dirigentes, haciendo evidente la necesidad de destacar la unidad ante el espanto que produce el Frente de Todos, especialmente el accionar de Cristina Kirchner. Si analizamos la posición de los diputados de Jujuy, Corrientes o Mendoza ante el impuesto a la riqueza o las PASO, está claro que mucha unidad no hay. Ni halcones ni palomas, para mantener y acrecentar el 41% de los votos que Juntos por el Cambio obtuvo de un electorado que también votó por el espanto que producía la vuelta del kirchnerismo es indispensable que empiece por imponer en la opinión pública la idea de cuatro o cinco leyes que hagan al cambio de modelo que necesita este país para salir de la decadencia en que la clase política nos ha posicionado en estos 37 años de democracia ininterrumpida. Quienes votamos a JxC queremos saber si seguirán apoyando el festival de subsidios que salen del bolsillo de los que pagamos impuestos.

Primero un proyecto de país, después el proyecto de poder.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Gesto de River

El 9 de diciembre, los fanáticos de River Plate festejaron la obtención de la Copa Libertadores en 2018. Soy vecino del club, y lamentablemente al día siguiente me topo con que algunos simpatizantes celebraron escribiendo un grafiti en la fachada del edificio donde vivo. Con total escepticismo se me ocurrió escribirle al presidente Rodolfo D'Onofrio, con quien no tengo ningún vínculo. Conseguí su teléfono y le manifesté por WhatsApp que estaría bueno que se limpie el frente.

Con absoluta sorpresa me enteré de que el 16 de diciembre vinieron un par de personas del club a quitar la pintada. Sin dudas, una acción que se debe resaltar cómo actitud de convivencia ciudadana. Un gesto que enaltece y pone en valor al clásico rival del club del que soy hincha.

Iñaki Lasarte

DNI 25.682.785

En la red

Facebook

Vacuna rusa: Juntos por el Cambio pide interpelar a Ginés González García en el Congreso

"Está perfecto... que dé explicaciones y que le pregunten los que saben, así deja de dar vueltas e intentar engañar a la gente que está pasando un mal momento, como los abuelos..."- Analía Bologna

"Se matan por dar anuncios y dicen cualquier cosa. Cómo juegan con la salud ajena"- Alejandra Meriles

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS