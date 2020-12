De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de diciembre de 2020 • 02:15

Jesús llora

Él acaba de nacer de nuevo, pero está triste porque en su querida Argentina están por votar la ley del aborto, que hará que muchos niños en el vientre de sus madres no puedan ver la luz de esta vida. Hoy Jesús llora, por los que impulsan leyes que van en contra de la vida. Hoy María, su madre, desde Luján vuelve a salir para acompañar a todos los argentinos, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, para evitar que se sancione la peor ley de la historia de nuestro país. ¿Quién va a festejar? ¿Quién puede festejar una ley que lesiona el corazón de todos los argentinos, aun la de las mujeres que así lo desean? Jesús llora para que sepamos que es sensible a nuestros "horrores", y espero con esperanza que al momento de votar piensen los senadores en todos los argentinos que en su inmensa mayoría deseamos que "nunca más" se vote esta ley.

Nada me importa

A Cristina nada le importa. "Yo soy yo y hago lo que me parece". Como muestra bastan tres botones. Uno: no quiso entregar el bastón presidencial a Macri, como se hace en toda transmisión de gobierno. Dos: cuando salió del juzgado donde terminaba de declarar, al pasar frente a los jueces del tribunal los increpó duramente, quedando estos sorprendidos por su actitud. Y tres: en la reunión de todo el gobierno en la ex-ESMA no usó barbijo, como nunca lo ha hecho, "porque yo soy yo y hago lo que me parece, sin importarme nada de nada".

Venezuela

A menudo escuchamos que estamos rumbo a ser Venezuela. Pero hoy, lamentablemente, lo más parecido a Venezuela que tenemos es la oposición: desunida, desastrosa, y más atenta a sus intereses personales que a los de la gente que los votó. Curiosamente, las mismas características de la oposición venezolana en los primeros años de gobierno de Hugo Chávez, lo que le permitió afianzar su poder para generar el totalitarismo que permanece hasta estos días.

Discapacidad

Dirigentes de obras sociales sindicales han pedido al señor Presidente que se destinen recursos económicos para cubrir las prestaciones dirigidas a las personas con discapacidad, centrando el tema en las de educación y transporte, entre otras áreas. Se puede entender que este año, en que ha caído el trabajo, sus ingresos se hayan visto complicados para cubrir sus costos, pero hay que ser muy cuidadosos de que no sea una manera de decir: esto no nos toca a nosotros. La ley 24.901 dice otra cosa, son derechos de estas personas. Por lo que se sabe, bajo el título educación y transporte están las prestaciones de hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, apoyo a la integración educativa. Dejar afuera esto sería una pérdida que nadie cubriría y destruir lo que se ha construido con tanto bien para tantas personas.

Sin el transporte muchas personas con discapacidad no podrían tener acceso a sus prestaciones, no solo estas, sino las de salud y rehabilitación. No es responsabilidad de los ciudadanos que el transporte no sea accesible o que no haya servicios para sus necesidades cercanos a sus hogares.

Ejemplo

Soy una persona mayor que hace casi setenta años que lee (desde muy niña) el diario la nacion. Mi padre leía a los excelentes reporteros durante la Segunda Guerra Mundial y me seleccionaba algún artículo para mí. Bueno, la referencia viene para destacar y reconocer al periodista Ariel Torres, excelente analista, culto por cierto, con la virtud de saber expresar y transmitir sus deducciones y conocimientos. Enhorabuena pues. el ejemplo de periodismo honesto y sensible.

Ruido ambiental

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es uno los factores ambientales que mayor cantidad de enfermedades provocan. El problema es que parece que la sociedad, en general, se ha acostumbrado a soportarlo y, lo que es más grave, también a generarlo, por lo que se trata de un aspecto al que continúan sin atribuírsele las nocivas consecuencias que en realidad supone en relación con la calidad de vida y la contaminación del entorno.

Los expertos de la OMS alertan sobre la relación directa que existe entre el exceso de ruido y el aumento de enfermedades, y destacan que, después de la contaminación atmosférica, la acústica es la segunda causa que provoca más alteraciones en la salud física y psíquica de las personas.

Es preciso que nuestros gobernantes reconozcan este problema invisible para que, con un diagnóstico acertado, aporten soluciones concretas a la contaminación acústica, en especial en las grandes ciudades argentinas.

Carta extraviada

El 4 de diciembre despaché dos cartas certificadas con destino internacional. Fueron despachadas en la sucursal Caballito del Correo Argentino. Según el código de seguimiento correspondiente, estaban en proceso de clasificación a las 15.26. El día 8/12, a las 23.52, ambas llegaron al centro de procesamiento, pero solo una se registra el día 9/12, a las 4.03, como "salida del país". La otra, con un lápiz de regalo y código RR693160349AR, con destino a Bucarest, jamás figuró como "salida del país" ni ingresada al país de destino. No responden al reclamo en la web. Por teléfono informan que el país de destino no pudo entregarla, siendo devuelta al remitente. Respuesta opuesta a la información que brinda el sistema de seguimientos en ambos países, dado que nunca salió por Ezeiza. No aparece salida del centro de procesamiento del Correo, ni enviada, ni devuelta al remitente. Lamentable que en el siglo XXl no se cuente con un servicio oficial de correo a la altura de los mínimos estándares internacionales, ni en costos, ni en rapidez, ni en confiabilidad.

En la red

Facebook

La oposición pide que el Gobierno explique cómo fue el proceso de autorización de la vacuna rusa

"Solo buscan distraer por el fracaso absoluto, no solo en la salud, sino en lo económico, en la educación y en lo social"- Miguel Antoniazzi

"No pueden decidir pasar por sobre la Anmat y vacunar gente porque ustedes son un gobierno en el que la mitad del pueblo no confía"- Andrea E. del Río

