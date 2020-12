De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 00:00

Proteger la vida

Cuando los máximos referentes de la campaña por la legalización del aborto sostienen ". no deben preocuparse, quien no quiera abortar no va a ser obligado a abortar", me pregunto qué me preocupa más: que estén equivocados o que lo digan con la intención deliberada de confundir a la gente. Sostienen que nadie va a ser obligado a terminar con una vida (en el vientre materno) y eso debería tranquilizarnos... ¿porque nosotros ya nacimos? Parece tan básico, pero viene bien recordarlo (a tenor de semejantes argumentos): los derechos (libertad) de uno terminan donde empiezan los derechos del otro, y cuando ese otro no se puede hacer valer (porque es vulnerable, pobre, incapaz, ausente.) la ley debe protegerlo del atropello del fuerte. Así es la ley, protege los bienes más valiosos de una comunidad: la vida, la libertad. (en ese orden).

Lucas Manuel Maggio

DNI 22.300.122

Lavagna

El economista Roberto Lavagna -brillante consultor, según la opinión de algunos- se dio cuenta tarde de que "hay que terminar con las excusas". Tal vez si las seis propuestas que enumera en un reciente documento las hubiera realizado dos años antes, no estaríamos en la situación en que estamos. A esto lo considero oportunismo y política barata.

Elena B. Cordone

DNI 4.547.981

Lesa humanidad

La Corte Suprema acaba de hacerles recordar a los jueces y fiscales que en los juicios de lesa humanidad deben regir los principios que garantizan las leyes. Lo inexplicable es que se haya mantenido detenidos a los denunciados durante más de ocho años. Porque para los acusados en estos juicios tampoco existe la excarcelación. La obligación del Estado de perseguir los delitos de lesa humanidad rige a partir de la implementación del Tratado de Roma (ley 26.200 del 9/1/2007). Todo juzgamiento de esos delitos anterior a esa fecha se hace sin ley previa y violando las normas sobre prescripción, lo que lo hace no solo ilegal, sino peligrosamente inconstitucional. Y violatorio del compromiso y de las reglas establecidas por el presidente Alfonsín en el reinicio de la democracia: tres estamentos de responsabilidad para las fuerzas estatales; el juzgamiento de los terroristas y el perdón a las bajas jerarquías de unos y otros, a través de las dos leyes de amnistía que sancionó el Congreso y que él promulgó. Su anulación es otro precedente inconstitucional y peligroso para el futuro. Como dijo el presidente Menem: "no puede haber una ley que le impida perdonarse a los hermanos". Sin ley, sin justicia, solo el odio del pasado ensombreciendo el presente y el futuro de la patria común.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Hospitales de CABA

La vicepresidenta de la Nación ha citado al jefe de la bancada peronista de la Cámara de Diputados, quien expresó que si solo tres de cada diez pacientes de los hospitales de CABA son porteños, eso significaría que dicho establecimiento debería estar en otro lugar. Este razonamiento es un diagnóstico erróneo y merece ser contrastado, si es que marcha una reforma del sistema de salud: 1) si el servicio de salud en CABA es abundante como para recibir a otras personas distintas de los locales, lejos de ser motivo de crítica, constituye un elogio para los administradores de los dineros públicos porteños; 2) como contrapartida, es una evidente carencia de sus contrapartes, los funcionarios de los sitios de donde proviene esa demanda insatisfecha. Está claro que no usan eficientemente sus dineros públicos para proveer a sus vecinos de la atención médica que buscan en CABA.

Sorprende que las autoridades de CABA o la oposición no hiciesen hincapié en este asunto, respondiendo la falacia de la vicepresidenta.

Daniel Elías Vásquez

DNI 11.650.409

¿Y los pesebres?

Gran tristeza causa al recorrer las calles de los distintos barrios de nuestra ciudad y comprobar la ausencia de pesebres en el espacio público, tal como se los vía antes, con administraciones de todos los matices políticos. Ahora solo vemos algunas estrellas luminosas en algunas avenidas, pero ausencia total del pesebre. Imagen que sintetiza el nacimiento de un niño en un ámbito humilde, entre la madre y su padre, a veces acompañado de pastores y animales que le daban su calor. Era común ver a padres o abuelos con niños hacer un alto ante esas imágenes y brindar así las primeras nociones de una historia sencilla, pero que cambió el curso de la humanidad. Hoy no sé dónde estarán guardados los elementos que constituían esos pesebres muy bien elaborados por personal de la ex-Dirección General de Festejos y Ornamentación del gobierno de la ciudad y que eran ejemplo de buen gusto en su presentación. No quiero pensar que sean cuestiones presupuestarias las que motivan el olvido, ya que esos elementos se conservaban y hay personal muy idóneo para armarlos. Menos aún que haya sido por expresa voluntad de las autoridades competentes el no manifestar en lugares públicos el ejemplo de la sagrada familia, manifestación clara y simple del plan de Dios, y al ser la familia la célula insustituible de una sociedad.

Horacio H. Savoia

DNI 4.371.001

Débito incorrecto

El 7 de diciembre, a las 11.15, concurrí al cajero automático de la línea Cajero Express ubicado en la estación de servicio YPF de la ruta 28 y Fragata Heroína, de la localidad de Pilar. Intenté extraer 5000 pesos de mi cuenta Naranja X, y luego de que la máquina hiciera el sonido de contar los billetes, dio por finalizada la operación sin entregarme el dinero. Sin embargo, había sido debitado de mi cuenta, como consta en mi resumen. He realizado innumerables reclamos telefónicos, tanto a Cajero Express como a Naranja X, sin haber obtenido solución alguna. El número de reclamo de Naranja X es: CAS-103672-V6P5S9.

Catalina Reigada

DNI 46.213.373

#LNteacompaña

#LNteacompaña es el mejor suplemento que la nacion ha presentado en los últimos tiempos. Espero que se mantenga el próximo año. Felicitaciones.

Walter Baudino

walterbaudino@icloud.com

En la red

