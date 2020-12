De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 00:00

Caminos

Mi libertad termina donde empieza la del otro. Creo en la vida en el vientre materno. Tuve la experiencia de sentirla crecer y escucharla latir en cuatro oportunidades. Creo en la libertad como valor esencial de nuestra condición de personas. Pero también creo en lo que me enseñaron de chica, que esa libertad no es infinita: mi libertad termina donde empieza la del otro. Creo en el derecho a nacer, a vivir.

Creo fundamentalmente en la educación, en la prevención, en acompañar (en todos los sentidos) y sostener a la mujer o pareja que atraviese un embarazo no deseado. Creo que nuestro sistema de adopción tiene que mejorar enormemente. No siempre el camino que parece más fácil es el que me lleva exactamente adonde quiero ir. Un embarazo no deseado no significa un hijo no querido.

Mora Varela

DNI 23.472.457

Propuesta de Lavagna

La señora Elena B. Cordone manifiesta en su carta del 29 del actual que si el economista Roberto Lavagna hubiera formulado hace dos años "las seis propuestas que enumera en un reciente documento (.) no estaríamos en la situación en que estamos". Por lo tanto, considera esa manifestación de Lavagna "oportunismo y política barata". Sin embargo, hay otra manera de mirar las cosas: los aludidos seis puntos que, es evidente, le agradaron a la señora Cordone fueron parte central de la propuesta presidencial de Consenso Federal y son ejes desde hace muchos años del ideario socioeconómico y político de Lavagna. Solo que, como el propio economista dice en el documento referido, la sociedad está "aturdida por los gritos de dos modelos que definimos -por consenso- como partes de 'la grieta'". Esto es, no escucha.

Armando Torres

DNI 10.136.626

Sistema de salud

Le escribo preocupado por el futuro del sistema de salud de la Argentina, ya bastante enrevesado y que está en la mira del Gobierno para integrar el sistema público con el privado y una reducción de las obras sociales (290). Pago puntualmente una prepaga que atiende también personas pertenecientes a obras sociales. Por lo general, cuando concurro a una consulta concertada por lo menos un mes atrás, si en la fila para esperar el turno es, por ejemplo, de siete personas, soy el único que tiene el carnet de la prepaga en cuestión. Los demás exhiben carnets de todos los colores y tamaños, pertenecientes a otras obras sociales o a una obra social que no tiene infraestructura edilicia ni aparatología, y que pagando usa los de mi prepaga, que no discrimina entre socios originales y adherentes. En cuanto a las obras sociales hay algunas que han comprado sanatorios obsoletos y los han puesto en valor, con una atención médica de calidad, mientras que otras, dependiendo del jerarca en funciones, piden auxilio, aunque se desesperan por recibir los subsidios, que quién sabe adónde van a parar. Debo mencionar a los hospitales como el Clínicas, que corrió peligro de demolición, a pesar de que necesita arreglos que costarían menos que la demolición y construcción en el estacionamiento de al lado, y otros hospitales que dependen de sus cooperadoras.

Gastón E.A. Jonquières

DNI 10.155.661

Libertad de circular

A través de la aplicación Cuidar, un hijo mío "pidió permiso" para pasar sus vacaciones en Chapadmalal. Estando allí se trasladó a Miramar, a 15 kilómetros de distancia, para hacer una compra. La policía no lo dejó entrar porque no tenía el permiso para permanecer en esa ciudad. La libertad constitucional de circular, bien gracias. Cualquier parecido con un totalitarismo es una burda imitación.

Avelino Rolon

rolonavelino@gmail.com

Catedral Armenia

". [C]uando hemos fomentado múltiples religiones y restaurado las construcciones religiosas a su antigua gloria en el resto de Azerbaiyán durante los mismos 30 años." La frase final de Hikmet Hajiyev, asistente de Política Exterior del presidente de Azerbaiyán (la nacion, 14 de diciembre), basta para calificar su artículo: "Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano" (Mateo 7:5). Cabe preguntar a este digno heredero del doctor Goebbels qué ha sido de la "antigua gloria" de la Catedral Armenia San Gregorio el Iluminador (Müq?dd?s Maarifl?ndirici Qriqori Kils?si) en la zona central de Bakú, construida en 1894 e incendiada en 1989, convertida en un depósito de libros y hoy privada de sus cruces, puertas y ventanas, con sus inscripciones borradas y sus jachkar (cruces de piedra) destruidos. He aquí el "fomento de múltiples religiones" del que se vanagloria el representante del régimen de Azerbaiyán; los dólares arrojados a las catacumbas del Vaticano como "restauración religiosa" son "hojas de higuera" (Gen 3:7) que no alcanzan a cubrir la desnudez de su propaganda.

Vartán Matiossián

Doctor en Historia por la Academia de Ciencias de Armenia

DNI 92.194.058

Inocencio Barrientos

Se cumplieron ayer 50 años de la muerte de Inocencio Barrientos, agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que prestaba servicios en la residencia presidencial de Olivos el 29 de diciembre de 1970. Su asesinato fue planeado y ejecutado por la organización terrorista multinacional Montoneros.

¿Qué delito cometió Inocencio Barrientos, por el hecho de ser policía, que no mereció un reconocimiento ni siquiera en el lugar de su muerte? ¿Y por qué otros muertos tuvieron privilegios, indemnizaciones y honores, habiendo atentado contra la patria?

Mis sentidas condolencias a sus familiares en este triste aniversario.

Cnel. R Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

En la red

Facebook

Alberto Fernández: "Los sectores más humildes fueron los que más nos ayudaron en la pandemia"

"¿Y los esenciales? ¿No ayudaron?"- Alejandra Hernández

"Los más humildes no son los únicos que colaboraron. Eso de discriminar está mal, señor Presidente"- Virginia González Apichela

"No sabe lo que dice porque no camina por las zonas más pobres. en el conurbano no se cuida nada, gente todo el día en la calle"- Elba Raquel Gallego

"Sigue buscando votos señor Presidente" - Mónica Liliana Esquivel Molini

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS