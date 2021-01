De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 00:00

Pena de muerte

La Argentina se preciaba de que su legislación no incluyese la pena de muerte. Pese a ello, el Parlamento la ha establecido y, para peor, a fin de ser aplicada a inocentes.

Juan Luis Gallardo

DNI 4.150.383

Complicidad

Desde hace décadas somos testigos de cómo se malgasta gran porcentaje de la recaudación de la enorme variedad de impuestos que agobian a todos los sectores de la población en gestiones ineficientes que han llevado al país a un estado desesperado de déficit educativo y alarmante pobreza que mutila las vidas de tantas familias argentinas.

Ahora, con la aprobación de la ley del aborto legal, libre y "gratuito", la clase dirigente ha cruzado una línea para muchos de nosotros sagrada y que no se puede transgredir. Y nos ha transformado de un día para otro a todos aquellos que estamos a favor de cuidar la vida del niño o la niña en gestación en virtuales cómplices de sus muertes. Este aberrante método de control de la natalidad se pagará también con todos esos impuestos. Es verdad, nadie obligará a hacer un aborto a nadie si no lo quiere, pero nos obligan a ser cómplices de lo que no queremos que ocurra.

"Ni en el corazón de los individuos ni en las costumbres de las sociedades habrá una paz duradera hasta que se proscriba [la injusticia y] la muerte" (Albert Camus)-

Juan Ignacio Etchebarne

DNI 11.988.539

Marisa Mosto

DNI 12.946.250

Al niño desconocido

Dos horas y media de agonía esperando el abrazo que lo salve, esperando escuchar el corazón de su madre. Murió sin entender qué le sucedía, sin poder decir cómo se sentía. Con el pelo húmedo y todavía temblando conoció el dolor agudo antes que la caricia de una mano. Callaron su llanto ahogado. Ya sin aire, ya sin sangre y el cuerpo helado, se preguntó si esta era la vida a la que lo habían llamado. Ya sin aire, sin nombre y sin tumba, obediente se durmió en el calor de sus brazos color uva.

Ay, mi niño, si te hubiera encontrado, de besos te hubiera llenado. De guerreros sin escudo, sin maldad y sin futuro es el ejército al que te has unido. Que en paz descanses, mi niño perdido, que aunque esté lejos y esté oscuro en mi corazón no hay olvido.

María Inés Sinopoli

DNI 29.480.751

Reflejo

"Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, y todas las rosas son. tan blancas como mi pena". Estas palabras, con las que Federico García Lorca cerró su magnífica "Canción otoñal", reflejan mi estado de ánimo ante el voto de la ley del aborto en nuestro Senado. Es triste que se haya legalizado el aborto libre con el único argumento de que "se hace en todos los países", sin reparar en los enormes avances que ha habido en el conocimiento sobre el comienzo de la vida y en tantas maneras como se puede acompañar a una niña o a una mujer con un embarazo no deseado. Es un reflejo de lo bajo que hemos caído como sociedad y una pena tan grande como las rosas blancas de García Lorca.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Prohibido exportar

En la Argentina, un país agroexportador de commodities por excelencia, la palabra prohibir no debería estar en la cabeza de ningún dirigente bien intencionado, máxime en las condiciones económicas actuales. A mí no me defraudó el Gobierno con la prohibición de exportaciones de maíz como a la Mesa de Enlace. ¿Debería haber creído en la palabra confusa y desprestigiada del señor presidente de la Nación? No. Este ha sido el primer paso de lo que vendrá en un futuro más temprano que tarde, solo que esta vez "la mula" no volvió al trigo y a la carne, sino al maíz, que es el cultivo más caro de realizar y más exigente en cuanto a condiciones de humedad, su costo es 280/300 dólares por hectárea. ¿Bajarán los cortes de las distintas carnes con esta prohibición? No sucedió nunca ni sucederá, la historia de controles y prohibiciones así lo indica, se beneficiarán cuatro vivos en perjuicio de los miles de productores que multiplicamos por dos los quintales de maíz en los últimos diez años.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508.

Indignante

Resulta francamente indignante que en un país fundido y en medio de una crisis económica terminal se sostengan las llamadas "jubilaciones de privilegio", todas ellas creadas para una época, un marco y un escenario muy distintos a los actuales. En rigor, nuestros gobernantes solo deben conservar el privilegio de servir a la patria, y no de servirse de ella.

Sebastián E. Perasso

DNI 21.173.759

Dudas

Tengo mis dudas sobre la vacuna rusa, pero más dudas y desconfianza me genera la gestión del gobierno nacional en toda esta temática.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Perros callejeros

Hace años que nadie controla los perros callejeros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Una docente de 58 años muere en Benito Juárez atacada por una jauría. Todo perro suelto debería ser capturado, esterilizado y puesto en un canil para su adopción, y no esperar a que alguien muera de forma tan horrible.

Juan C. Paludi

DNI 7.600.795

Estacionamiento

Últimamente he concurrido varias veces al ICBA, instituto especializado en atención cardiológica, y he notado las dificultades que tienen las ambulancias y autos con pacientes para poder operar con comodidad, ya que en Blanco Encalada y Libertador se estaciona en ambos lados de la calle. Sería conveniente que las autoridades de CABA dispusieran los medios para facilitar la llegada y salida de dicho instituto médico.

Alberto Luis Giglio

DNI 4.371.707

En la red

Facebook

Cierre discrecional de las exportaciones de productos agropecuarios

"De este gobierno no se puede esperar otra cosa, el odio sobre el campo está incorporado en su ideología"- Orlando Osellane

"Así entramos en la gran decadencia de la Argentina, el peronismo sigue aplicando fórmulas nacionalistas ya peronistas. El peronismo es el gran responsable de la miseria y pobreza"-Gustavo Vignau

"Hasta que le vuelvan a pedir ayuda al campo, como siempre lo hacen"-Gabriel C. Flamingo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS