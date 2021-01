De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2021 • 00:00

Juramento

Los médicos hicimos el juramento hipocrático... Se destaca la obligación de primum non nocere (lo primero es no dañar). No debemos realizar abortos, salvo que esté en riesgo la vida de la madre si prosigue su embarazo. En ese caso, salvaríamos una vida. Desde el implante del huevo o cigoto en el endometrio hasta el nacimiento, es una vida.Ergo, practicar un aborto es asesinar a un ser humano.

Guillermo Jorge Malter Terrada

A las feministas

Esta carta va con gran dolor, de mujer a mujer. ¿Por qué no me siento representada por el feminismo?

El feminismo promete cuidar, escuchar y empoderar a la mujer. Sin embargo, los millones de mujeres que salieron a las calles y las redes a clamar que se buscaran otras opciones para luchar contra el aborto clandestino no fueron escuchadas, ni mucho menos tenidas en cuenta. Más bien fueron silenciadas y vistas con desprecio, yo entre ellas. El feminismo promete tolerancia a la diversidad étnica, religiosa y cultural. Sin embargo, en medio de una de las fiestas más importantes de mi religión, no me defendieron cuando el Gobierno quiso imponerme a las apuradas un proyecto que iba sistemáticamente en contra de mis ideales (por no decir en contra de la razón en sí misma), y que dividía al país en dos, tocando la conciencia de millones. No hubo descanso para el católico este fin de año, festejó la octava de Navidad velando en las calles del Congreso.

El feminismo promete igualdad entre hombres y mujeres, pero solo valora los reclamos de aquellos que congenian con sus ideas. Yo pedí que buscáramos otra forma de cuidar a las mujeres del peligro del aborto clandestino que no fuera su legalización. Muchos otros hombres y mujeres lo pidieron también. Pero nuestro reclamo valió menos que el de otros, de igualdad no hubo nada. Ellas solo quisieron el aborto, no les interesó buscar alternativas. Al final, no terminé de entender si lo que buscaban era cuidar a la mujer o el aborto en sí mismo. Por eso, le pido al feminismo que no hable en nombre de todas las mujeres, porque le falta un gran número de argentinas por escuchar y respetar, para poder decir eso. Muchas mujeres valientes y fuertes, y yo, entre ellas.

Jimena Gaviola

Otra vez castigados

El Congreso convirtió en ley un proyecto del Poder Ejecutivo de movilidad jubilatoria, cumpliendo con la ley de solidaridad social y reactivación productiva que, dictada a poco de asumir Alberto Fernández, suspendía la de Macri y solicitaba una nueva legislación. Esta es similar a la de 2008 de Cristina Kirchner, pero con algunas variantes. La movilidad será ahora por trimestre y no por semestre. Se calculará el 50% por la variación de los salarios según el Indec y el Ripte (evolución de los salarios de los trabajadores estables) según la Seguridad Social, y el otro 50%, por la recaudación tributaria que va a la Anses. En diciembre se compara el aumento del cuarto trimestre con la recaudación total interanual da la Anses menos los aumentos de los tres trimestres anteriores y se elige el porcentaje menor. No compensa la inflación. Con todo esto cabe esperar que los jubilados no se vean favorecidos. Es que, por ejemplo, no es necesario conocimiento científico alguno para saber que la recaudación está en sus peores momentos por la pérdida colosal de empleos con la disminución del poder adquisitivo.

Aunque se niegue es un gran ajuste, y una vez más el Estado para ello recurre a reducir el ingreso de los pasivos, y en este caso sirve como testimonio al FMI, que parece ser su receptor. El Presidente había dicho que entre los bancos y los jubilados elegía a estos últimos, pero ahora se cambió de destinatario y con este nuevo atropello a los mayores también demuestra que sabe muy por dónde se corta el hilo.

María Salomé Outes

Pena

Padecí el "rodrigazo", dos hiperinflaciones, el corralito confiscó mis ahorros, doce años de los K, Cambiemos (a quien votamos para que cambiaran ciertas cosas, pero no lo hicieron y por eso perdieron). Once años me tomó ganar el juicio a la Anses y aun con sentencia firme hace tres años que no ajusta mi beneficio y se va acumulando una retroactividad que tampoco me pagan y lo que es peor pago Ganancias por una jubilación irrisoria. La Justicia acaba de concederle a otra ciudadana tres beneficios jubilatorios, el pago de la retroactividad y la exime del pago de Ganancias. Se ríen de nosotros.

Me da mucha pena haber llegado a mi edad con un último deseo: que se vayan todos.

Roberto Arostegui

Ferrocarriles

Coincido totalmente con el artículo sobre renovación ferroviaria que firma Roberto F. Bertossi el jueves 31 y terminar con el abandono y despojo patrimonial nacional, si bien considero que ello no ocurre "especialmente en el período 1990/2020". Dada la experiencia propia al haber estado conectado con los ferrocarriles desde 1960, puedo asegurar que ese deterioro comenzó mucho antes sin que los gobiernos que se sucedieron procedieran a mitigar las razones por las cuales se viera una mejora en el sistema. Al contrario, mientras el Estado tomó cartas en el tema, el mantenimiento de vías fue abandonado en muchas oportunidades por falta de presupuesto, y como prueba se puede confirmar que la provisión de balasto en líneas de carga en provincias del interior brilla por su ausencia. Esto, a la vez, crea el problema de desagüe, ya que hay casos en que los durmientes se apoyan directamente sobre el pasto, con su posterior empeoramiento cuando llueve. No creo que vaya a haber mejoras en el inmediato futuro vistas las condiciones financieras del país. Lamentable.

George W. Handley

Giro. Alberto Fernández dijo que ahora cree que la muerte de Nisman "fue un suicidio"

"Si la Justicia y las fuerzas de seguridad funcionaran no sería cuestión de opinión. Lamentablemente, como el atentado a la embajada de Israel y la AMIA, la muerte de Nisman quedará impune y nunca lo sabremos" - Marta Alejandra Grande

"Solo en la Argentina la gente no tiene memoria"- Cynthia Cheetham

