De los lectores: cartas & e-mails

Reuniones de jóvenes

Llama la atención la falta de asesoramiento del Gobierno en materia de comunicación. Insiste en mensajes a la juventud que son desoídos, llamándolos a la reflexión porque sus actitudes comprometen la salud de los mayores. Ahora bien, los mayores de edad ¿por qué no reaccionan ante la imprudencia de sus hijos y nietos? Les va la vida en esto. ¿Por qué no les cierran las puertas de su casa a los jóvenes que insisten en participar de fiestas sin respetar los protocolos sanitarios? Si los mayores no se defienden, ¿quién los va defender? El Gobierno debería poner más énfasis en provocar la reacción de los mayores, para que defiendan su salud y pierdan el miedo a enfrentarse con sus hijos. Si no ejercen su autoridad como padres, deberán aceptar posibilidad de la muerte como consecuencia de ello. Pero por favor no priven de cama a un enfermo como consecuencia de su estupidez.

Más controles

Al parecer, desde el Gobierno se está evaluando cómo contener la segunda ola de contagios. Varios nos preguntamos: ¿y si en vez de pensar qué restringir se implementa control sobre las "supuestas" restricciones ya realizadas? Por ejemplo, ¿y si vuelven a pedir los permisos de trabajadores esenciales antes de subir al transporte público? ¿Y si vuelven a controlar la distancia de 2 metros tanto en supermercados como entre las mesas de los bares/restaurantes en la vía pública e incluso entre transeúntes en la calle? ¿Y si impiden las aglomeraciones en las manifestaciones?

Creo que está perfecto apelar al autocuidado, pero no todos pueden o quieren llevarlo a cabo. Por ende, tal vez no se trate de implementar más restricciones, sino de asegurarse de que las limitaciones vigentes se estén llevando a cabo.

Precios alemanes

El presidente de la Nación pidió que alguien le explique la razón por la cual aquello que se produce con costos pagados en moneda argentina se vende a precios alemanes. Señor Presidente, a los cálculos que a usted le informan falta agregarles las cargas impositivas argentinas (de las más caras del mundo), las cargas sociales argentinas (de las más caras del mundo) y los tramiteríos burocráticos innecesarios e irracionales, que no existen en otras partes del mundo. Haciendo esa cuenta se sorprenderá de que el emprendedor argentino pueda sobrevivir vendiendo a precios "alemanes", como usted manifiesta. Para terminar, una lógica económica básica: los costos no determinan los precios, sino los precios que el consumidor está dispuesto a pagar, obliga a acomodar los costos a estos. Una ecuación que figura en el primer renglón de la primera página del primer capítulo de los libros de economía.

Construir puentes

El 10 de enero de 2021 Su Santidad ha expresado desde su cuenta personal de Twitter lo siguiente: "Rezo por los Estados Unidos de América, sacudidos por el reciente asedio al Congreso. Rezo por aquellos que han perdido la vida. La violencia es autodestructiva siempre. Exhorto a todos a promover la cultura del encuentro y del cuidado para construir el bien común". Algunos han criticado estos dichos respecto de lo sentenciado por Francisco frente al caso Venezuela, no recordando que dirigió una breve pero sentida carta fechada el 7 de enero de este mismo año al cardenal Baltazar Porras Cardozo, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, su onomástico. En ella, no faltó una nueva expresión de cercanía del Santo Padre para con el pueblo venezolano, que en los últimos años es víctima de una grave crisis humanitaria y socioeconómica, agudizada por la pandemia de Covid-19: "Que Dios te siga dando fortaleza y parresia para que con corazón de padre sepas acompañar y reconfortar a su santo pueblo fiel, probado por el sufrimiento causado por el azote de la pandemia, la arrogancia de los poderosos y la creciente pobreza que lo estrangula", expresa el Pontífice en su carta, que se puede leer en el sitio oficial Vatican News. Lo que siempre intenta Jorge Bergoglio es el respeto a la institucionalidad, construir puentes, no muros, y finalmente construir un mundo en el cual la fraternidad no sea solo una mera expresión deseos, sino una concreta realidad.

Los alquileres

Resulta descorazonador ver el rumbo que toman algunas decisiones gubernamentales que, esgrimiendo argumentos falaces, provocan más perjuicios que beneficios. Tal es el caso de los alquileres (fundamentalmente habitacionales), en que las soluciones son muy sencillas, fáciles de implementar y efectivas, amén de ir a favor de las leyes de la economía. Pero en vez de ir en el sentido correcto se empecinan en ir en el sentido contrario, provocando más incertidumbre en un mercado tan sensible y tan necesitado de reglas claras, transparentes y abiertas. Aun con los malos resultados a la vista, insisten en políticas intervencionistas, absurdamente mal asesorados, cuando todas las instituciones profesionales tienen claro el rumbo que debería tomarse y son generosas en poner su conocimiento y profesionalismo al servicio del bien común. Así es como terminan perjudicando a quienes declaman tratar de favorecer. Es posible que la política albergue otras finalidades en esa alquimia bastante perversa de conservar el poder a toda costa en vez de privilegiar el bien social, pero los funcionarios públicos, de cualquier rango, juran desempeñarse para los fines más nobles que existen, esto es, trabajar para beneficio de toda la Nación. Es imperativo que usen el sentido común y además acudan al consejo de los profesionales y dejen de seguir a falsos profetas que finalmente empeorarán el descrédito que ya siembran. No es el triunfalismo con el que comienzan su gestión lo que queda en la memoria colectiva, sino el balance cuando abandonan el poder.

