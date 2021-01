De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2021 • 00:18

Maldición

La diputada Fernanda Vallejos dijo que tenemos "la maldición de exportar alimentos". ¿No se da cuenta esta señora de que si no hubiera exportaciones no tendríamos las divisas necesarias para comprar las vacunas a los países que las fabrican? Que yo sepa, ningún país en el mundo acepta pesos argentinos.

Es lamentable el nivel intelectual de algunos de nuestros "representantes". Los mismos correligionarios tendrían que invitarlos a ceder sus bancas para que las ocupen otros con idoneidad.

José R. Olmedo

DNI 14.923.804

La educación

Señor Presidente, creo que desde el día en que asumió usted tiene una oportunidad única e histórica. Sigue corriendo el reloj y no veo que esté dispuesto a tomar esa oportunidad de dejar que la Justicia actúe, de administrar debidamente el dinero de los argentinos, de defender la vida y tampoco la educación de los niños. Con respecto a esto último: mire lo que están haciendo en otros países del mundo, piense en el daño enorme que les están generando a estas generaciones de chicos no escolarizados...

¿Tan difícil es hacer las cosas bien en este país? ¿Tanto poder tienen un puñado de personas en los gremios que pueden generar esto? Me imagino que ser presidente no debe ser fácil, pero me parece que hay cosas que usted se las complica solo.

Ojalá Dios lo ayude a entrar en razón y darse cuenta de que la educación no se negocia.

Matías Jaralambides

DNI 28.752.865

Libertad de expresión

Felicitaciones a la nacion por haber publicado el artículo de la doctora Alicia Cano titulado "La libertad de expresión es para todos". La decisión de la empresa privada Twitter de "suspender permanentemente" la cuenta del presidente Donald Trump después de los sucesos de violencia en el Capitolio de Washington implica un claro e inadmisible avance sobre el fundamento mismo de la libertad de expresión, piedra angular de cualquier república democrática. Un particular (Twitter lo es a estos efectos) no puede discernir por sí cuándo una expresión vulnera tal o cual norma. Además, la libertad de expresión no es un derecho que se reconoce solo a "los buenos". De allí el acierto del título elegido para el texto de la doctora Cano.

Norberto Beladrich

DNI 7.851.941

Persona humana

El viernes 15 fue publicada en el Boletín Oficial la ley 27.610 de "acceso a la interrupción voluntaria del embarazo", cuyo artículo 4º establece que "las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional". Irónicamente siguen vigentes los artículos 19 y 21 del Código Civil y Comercial de la Nación, que señalan respectivamente que "la existencia de la persona humana comienza con la concepción" y "si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió" (es decir, esta última una suerte de condición resolutoria de la personalidad humana, hasta esta nueva ley, por riesgos propios del embarazo).

Sepan entonces las madres que el aborto que ahora tristemente nuestra ley les autoriza realizar no es ni más ni menos que la eliminación de una persona humana. Y esto no es un concepto religioso, sino que es lo que expresamente prevé nuestra ley vigente: la persona humana que llevan en el vientre dejará de ser a causa del aborto que se van a provocar. No es un "fenómeno", como dijo el ministro de Salud (¡de Salud!) de la Nación, sino una persona humana.

Pedro Nicholson

DNI 17.968.803

Aprender del error

Me asusta la capacidad argentina para desfigurar los hechos, y me sorprende la facilidad con que nos olvidamos. Si la historia no la escribimos con la verdad, es una historieta. En momentos como el que vivimos debemos recordar honestamente nuestra historia, para poder proyectar una Argentina con futuro. Recordar para corregir errores, no para repetirlos. Para avanzar no debemos olvidar ni desfigurar los hechos que nos arrastraron a esta situación. Nuestro gran capital es el cúmulo de errores que cometimos. Olvidarlos sería perder nuestra valiosa experiencia. Quien sepa lo que no se debe hacer es el que más sabe.

Guido Parisier

DNI 4.092.316

Martirio

Quedé conmovida por la carta que escribió la señora Silvia Ibarzábal sobre el martirio que sufrió su padre en manos de uno de los movimientos guerrilleros que asolaron al país, tan admirados por algunos. Debería ser de lectura obligatoria en las aulas de todas las universidades públicas, donde muchos profesores ensalzan la lucha armada de aquellos grupos, presentándolos como jóvenes idealistas e ignorando solapadamente su accionar o, lo que es peor, como si sus desmanes hubieran sido epopeyas. La historia que se transmite de forma sesgada no construye un futuro de perdón para nuestra reconstrucción social.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Luz amarilla

Son numerosos los semáforos donde la permanencia de la luz amarilla es demasiado breve y no cumple su función de aviso de corte. Días atrás, en la avenida 9 de Julio esquina Alsina, la luz de los carriles de la derecha tenía luz amarilla y los carriles de la izquierda, verde. Cuando cambiaron las luces se pusieron rojas para los dos. Conclusión: los que íbamos por la izquierda pasamos de verde a rojo sin aviso.

Con las enormes multas que puso el gobierno de la ciudad para infracciones por cruzar en rojo es su obligación sincronizar bien los semáforos y alargar el tiempo de la luz amarilla. Caso contrario, se está perpetuando un robo más a los ciudadanos.

Pablo Gay

DNI 7.866.482

En la red

Facebook

Santiago Cafiero. "No pensamos en volver a una cuarentena como en marzo y abril"

"Es que no les sirvió de nada, solo empobrecieron el país " - Sara Grib

"Mañana dicen otra cosa" - Analía Mercedes Rodríguez

"¿Qué evalúa el Gobierno sobre el Covid-19? ¿Por qué no tienen el material necesario para hacer testeos? ¿Qué trajeron de los rimbombantes y costosisimos vuelos a China?" -Eduardo Antonio Mazur

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS