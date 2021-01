De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 00:00

Opción de 2021

Alguien dijo, allá por los años 40, "alpargatas sí, libros no".

Que en 2021 la opción no sea: "Casinos sí, escuelas no".

Hernán Pérez Alonso

DNI 12.600.856

Antinomias

Los argentinos estamos enfermos de una enfermedad incurable que viene atacándonos de diversas maneras desde nuestros albores como nación. Las antinomias, hoy vulgarmente llamadas grietas, nos está fragmentando e impidiendo nuestro desarrollo.

Unitarios y federales, liberales y nacionales. Campo o industria, empresarios vs. asalariados. Sector público vs, privado, y así podríamos seguir con infinidad de falsos dilemas. A estas antinomias se les ha agregado en los últimos tiempos la grieta entre vacunas "comunistas" o vacunas "imperiales". Creo que este es el límite que no debemos traspasar. Está en juego la salud pública. Han muerto más de 45.000 personas hasta ahora en la Argentina. Esta falsa antinomia que no terminamos de resolver es el resultado de la incapacidad de muchos sectores para comprender en todo su alcance el concepto de "nación", un concepto que no puede ser fragmentado, pues incluye y engloba a todos los habitantes de este bendito país.

Silvio Piombino

spiombin@yahoo.com.ar

Contra el campo

Cuando los gobernantes se dejan llevar por las ambiciones y desconocen la realidad y las necesidades de sus pueblos, están condenados al fracaso personal como líderes y pierden el respeto, la atención y el acatamiento de parte de sus gobernados. Las sucesivas embestidas del peronismo contra el campo desde los primeros gobiernos de Perón, que continúan aún, más de setenta años después, son una muestra de supina ignorancia. Durante los primeros treinta años del siglo XX a la Argentina esplendorosa se la llamó "el granero del mundo". Los gobiernos populistas desprecian ese inconmensurable valor. No se dan cuenta de que el ser humano podrá seguir progresando científica y tecnológicamente a niveles insospechados, pero jamás podrá dejar de alimentarse. Los alimentos sintéticos, por mejor preparación que puedan alcanzar, jamás serán como los naturales, y además, tampoco se podrían fabricar sin esencias provenientes de aquellos. Somos inmensamente ricos, pero algunos inescrupulosos pretenden no aceptarlo y seguir haciéndonos miserables, ignorantes y pobres. Es la mejor manera de dominarnos.

Ricardo A. Titto

ricardoatitto@gmail.com

Pena de muerte

El viernes pasado, el Presidente dijo: "Hoy es un día de alegría porque cumplí mi palabra". Si la alegría de nuestro presidente pasa por que se aprobó la muerte de los niños inocentes por nacer nos muestra la clase de valores que gobiernan nuestro país. Los legisladores que aprobaron esta ley muestran tal soberbia que se creen con el derecho de disponer de la vida humana. La realidad es que a ninguno de ellos le importa la vida de los argentinos, solo les interesa ver de qué sector de la sociedad pueden captar los votos. Lo vemos todos los días con la cantidad de muertos por la pobreza extrema. Muchos de estos legisladores, y el señor Presidente también, vienen siendo desde 1983 partícipes de los distintos gobiernos de turno que nos han llevado poco a poco a la Argentina de hoy, en donde se votan permanentemente leyes que violan la Constitución nacional, llegando al colmo de imponer la "pena de muerte". ¿Cómo pesarán las muertes de los niños inocentes por nacer en la conciencia de cada uno de ellos? El desafío real para nuestros políticos es legislar para proteger la vida humana, pero parece que no les interesa.

Carlos E. Varone

DNI 10.111.391

Un plan

Ante el desolador panorama, pleno de dificultades que atravesamos, vemos con estupor que el Gobierno carece de un plan en las áreas más trascendentales: salud, educación, economía. Promesas incumplidas. Palabras desdichas. Medidas contradictorias. Desconocemos si van a llegar vacunas aprobadas por entidades científicas de prestigio y para mayores de sesenta años. Las clases presenciales en 2021 las decidirán los gremios docentes, no el ministro de Educación. No se toman medidas que tiendan a disminuir la inflación ni la pobreza. Solo existe un plan: salvar de la cárcel a la vicepresidenta por los cargos de corrupción en su contra. Dios salve a nuestra Argentina.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Números

El índice de precios al consumidor que elabora el Indec creció un 36,1% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020.Como en 2020 mi situación jubilatoria no cambió, para mantener el poder adquisitivo de mi jubilación (medido sobre la base de la evolución del índice referido), por cada 100 pesos de la jubilación cobrada en diciembre de 2019 debería haber recibido 136,10 en diciembre de 2020. En los hechos cobré 128,32, de modo que perdí 7,78 y el poder adquisitivo de mi jubilación descendió el 5,71% respecto de diciembre de 2019. El gobierno nacional podrá afirmar lo que le plazca, pero los hechos son los hechos y los números son los números.

Enrique Fowler Newton

efn1944@hotmail.com

Patentes

Me pregunto bajo qué reparo moral puede el GCBA aumentar en semejante proporción el monto de patentes, atado al precio de los 0 km -y su hipotético traslado proporcional a los usados- cuando ni los usuarios tienen injerencia alguna en los unilaterales precios puestos a los vehículos, la producción y venta local viene sufriendo una histórica caída por el mismo motivo, el precio de los importados está atado a un dólar manejado por el Gobierno y -por sobre todas las cosas, en medio de este cuasicaótico contexto pandémico- los ingresos de la gran mayoría de la población (para quienes aún tienen...) corren muy por detrás de la inflación "real". ¿Acaso ni siquiera durante esta tragedia se satisface la voracidad -de incierto destino- del fisco? Ya sabemos cómo terminan estas medidas de mero interés estatal: pocos serán los que paguen "patente" hasta una moratoria o hasta el día que quieran vender el vehículo...

Adrián A. Klas

viyurklas@gmail.com

En la red

Facebook

En una marcha por Milagro Sala, lanzaron bolsas de basura a Tribunales

"Espero que estén todos identificados, ¡así pagan el costo de la limpieza! "- Violeta Michlin

"Eso habla del tipo de gente que la defiende"- Sabrina Malerba

"Los que hicieron eso que vayan a limpiar" - Mabel Cabrera

