De los lectores: cartas & e-mails

¿Vocación docente?

Ante la reiterada discusión entre las autoridades y los representantes gremiales acerca de si comienzan o no las clases me pregunto qué es lo que está pasando con la vocación de los docentes. ¿Se habrá perdido o estará desdibujada tras las actitudes de esos gremialistas? Se habla de los riesgos, de los protocolos y por cierto se menciona una infinidad de otras actividades que sí se han reiniciado, pero no he notado ninguna mención del deseo de los maestros de reencontrar a sus alumnos. Y estoy seguro de que, para la gran mayoría de ellos, ese debe ser su deseo, su necesidad. Yo esperaba, como muchos, que hubiera ocurrido exactamente lo opuesto: que todos, padres, autoridades del Estado y dirigentes gremiales les pidiéramos prudencia, les estuviéramos rogando que se cuiden, que se protejan, al ver su dedicación y fervor por enseñar. Pero, claro, quizá debamos preguntarnos si los sindicalistas expresan auténticamente a sus representados: por algo han decidido autotitularse "trabajadores de la educación", y en verdad no necesariamente es lo mismo ser un trabajador de la educación que ser un maestro o profesor.

Iván Poklepovic

DNI 18.746.034

Prueba de PCR

Inmediatamente de realizar un viaje por el interior de nuestro país cumplí con el deber solidario -dejado de lado por miles de turistas desaprensivos- de solicitar un turno para el test Covid-19, que me fue concedido para el día siguiente. Opté por un centro de atención que me permitiera cumplir con el requisito dentro del interior de mi propio automóvil, a la sazón el complejo Costa Salguero, a cargo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dicho sea de paso, vilmente atacado y denostado por el gobierno nacional, y visceralmente odiado por la persona con mayor poder en la Argentina: la vicepresidenta).

Sumando los tiempos que me insumieron la solicitud de turno en principio y luego la práctica médica en sí me demandaron no más de 15 minutos, todo en un marco de pulcritud y precisión milimétrica que me pareció estar haciendo un trámite administrativo en Noruega. El resultado lo obtuve dentro de las 24 horas siguientes. Regresando a mi domicilio, en la zona norte del GBA, todavía impactado por el modelo de organización exhibido por la CABA, vino a mi mente la penosa postal del presidente de los argentinos megáfono en mano tratando de impedir en vano que una horda de desorbitados hinchas de fútbol entrara a la mismísima Casa Rosada, rompiendo todo a su paso y sin que nadie lograra detenerlos. Dos historias reales que permiten comprobar la diferencia existente entre los frutos de la meritocracia y los nefastos resultados de la más descarnada ineptitud del gobierno nacional.

Alfredo C. Balerdi Amenábar

DNI 5.057.47

Parque Centenario

Soy vecina de Almagro. Habitualmente concurro al Parque Centenario a pasear con mi perro. Una vergüenza el lago. No se soporta el olor a podrido que emana, especialmente los días en que hay viento. Ignoro cómo aún subsisten los peces que habitan en él en esas aguas turbias. El parque estuvo cerrado como mínimo cinco meses, cuando no se permitía la circulación ciudadana. En ese tiempo no instalaron un sistema para que hubiera agua corriente, transparente y limpia. Parece que la comuna 6, de quien depende el parque, no cruza la avenida Patricias Argentinas para verificar sus condiciones. Otro tema es la Plaza Almagro. Es un laberinto de rejas internas que impiden que jueguen niños, perros, lombrices o cualquier ser vivo. No es una plaza. Es una cárcel verde que no le sirve a nadie. Los niños de la zona viven mayoritariamente en departamentos. Necesitan aire, sol, correr, saltar y jugar. Imposible hacerlo en estas condiciones. Al genio de las rejas, que las saque ya. No es bueno hacer negocios con la salud de los niños.

Susana Veiga

DNI 13.741.722

Punta Carrasco

Benito Javier Carrasco (Buenos Aires, 3 de diciembre de 1877-15 de octubre de 1958) fue un ingeniero agrónomo y paisajista argentino, director de Parques y Paseos de la ciudad de Buenos Aires, el iniciador en su país de los estudios sobre los espacios verdes y el creador de la primera cátedra de Parques y Jardines de la Argentina (hoy, cátedra de Planificación de los Espacios Verdes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires). También fue el primero en realizar investigaciones relativas al paisajismo con criterio estrictamente científico. Sus obras de jardinería estaban basadas en la armonía y el buen gusto. Las más destacadas son las de El Rosedal y la Costanera Sur (Wikipedia).

Si le llevaran a su despacho la propuesta (excepción) de rezonificar esa fracción ribereña, ¿qué haría?

Como ha muerto hace muchos años y esto nos impide preguntarle, me gusta imaginarme que estaría a favor de un proyecto que enriquezca... a Buenos Aires. Y a todos nosotros.

Eduardo Toribio

DNI 4.515.358

Macetas en la ciudad

Contrariamente al desagrado manifestado por el lector Pablo Cardini en su carta "Macetas", del 24 de enero, doy la bienvenida a las macetas con plantas en la ciudad. No sobran en ella espacios verdes ni plantas ni flores. Es bueno convivir con algo más natural que la selva de cemento. En cuanto al gasto en las macetas, no parece excesivo, y menos en comparación con la satisfacción de tenerlas. Y respecto del peligro para los no videntes, salvo información en contrario, no hay noticias de ningún accidente protagonizado por un no vidente contra alguna maceta. Por otra parte, infinidad de otros obstáculos sensiblemente menos agradables y bastante más ominosos amenazan hoy el tránsito de las personas no videntes en las veredas de Buenos Aires.

Finalmente, macetas similares se han instalado en muchas grandes ciudades del mundo sin que hayan despertado quejas por accidentes como los que preocupan al lector.

Manuel Pedro Peña

DNI 0.574.507

"No queremos burros, ¡pelearemos porque nuestros niños tengan clases!"- Nélida Navatta

"De acuerdo"- Alicia Grabin

"Pasamos un año con las escuelas cerradas. ¿No tuvieron tiempo de ponerlas en forma?"-Mary Beccaría Cercós

