De los lectores: cartas & e-mails

Exportaciones

En países prósperos y exitosos, cuando el producto "A" aumenta sus exportaciones y su valor, la población empieza a consumir menos del producto "A" y más del producto "B". Son fenómenos temporales que no merecen grandes debates filosóficos. Pero hay algo más que sucede cuando aumenta el valor de los productos exportables: ingresan más divisas y los bienes importados (maquinaria, materias primas y productos) se vuelven más accesibles para todos. ¿Será por eso que aquellos países son prósperos y exitosos?

Norberto Romero

norbertorom@gmail.com

Milagro israelí

El llamado "milagro israelí" es nada más ni nada menos que la inteligencia, la previsión y la decisión de proteger al pueblo ante el virus originado en China. Así, a principios de enero de 2020 Israel se adelantó para asegurar la provisión de las vacunas necesarias. Hoy cuenta con el 25% de su población inmunizada, versus nuestro magro 0,4%, y asegura que completará el 70% en tres meses. La previsibilidad y la planificación generan confianza en las autoridades que deciden, más tranquilidad y esperanza de un futuro mejor. El "vamos viendo" y el "no creo en los planes" producen todo lo contrario. Y no solo en materia de salud...

Sara Morea

DNI 10.961.087

Sin armas

En reiteradas oportunidades he escuchado decir, de boca de funcionarios gubernamentales de variada jerarquía, que lo que se vive en nuestro país con el coronavirus es similar a una guerra. Estos funcionarios no han tenido en cuenta que en las guerras los responsables de llevarlas a cabo son las fuerzas armadas, quienes cuentan primordialmente con jerarquía en sus mandos, además de armamentos y municiones para combatir al enemigo. Y justamente los elementos que hacen falta en nuestro país para hacer frente a este enemigo (el virus) son los que hasta el día de hoy han brillado por su ausencia en plena "batalla".

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

Obnubilación

"Descerebrada", "irresponsable", "cómplice de los poderes concentrados, la derecha argentina y la militancia religiosa", "mamarracho jurídico", "despropósito institucional", "aberración jurídica", "burla a las reglas del Estado de Derecho", "roza lo delictivo" son las descalificaciones aplicadas a una jueza provincial y a una decisión de esa misma magistrada. Quien se las atribuyó fue una senadora nacional de la misma jurisdicción, en un programa radial y ante una resolución que -es de suponer- no ha sido de su agrado. La señora senadora parece haber olvidado que no es una ciudadana más, sino que integra otro poder del Estado y, como tal, debe ser ejemplo de respeto a la división de poderes que consagran la Constitución nacional y la provincial, de la independencia del Poder Judicial, de la plena vigencia de las instituciones republicanas, de su responsabilidad respecto de los comprovincianos que la han elegido. Abusar de su investidura y de su llegada a los medios para denostar y buscar amedrentar a un integrante de otro poder del Estado (y quizá al resto de los miembros) es propio de aquellos a los cuales la ideología les ha obnubilado la capacidad de razonar, dialogar y seguir las vías legales que el propio sistema le brinda. Nuevamente el orden republicano ha sido avasallado.

José Luis Rinaldi

DNI 8.490.641

Plásticos

Muy interesante e instructivo el editorial del domingo pasado sobre el daño ecológico que causan los plásticos de un solo uso, y sobre las normas que varios países están implementando para evitarlo o disminuirlo. Eso es importantísimo. Deberíamos imitarlos a la brevedad. Pero también hay métodos complementarios de similar importancia, que permiten reciclar los plásticos de la basura urbana y, por pirólisis, transformarlos en combustibles líquidos.

Hay empresas, algunas chinas, que ofrecen miniplantas con esos fines, que son rentables y sustentables, y que ocupan poco espacio (400 m2) dentro mismo de las ciudades. El gobierno porteño podría realizar un estudio técnico-económico, porque estoy convencido de que dentro del área de la ciudad podrían instalarse tres o cuatro, con excelentes resultados tanto ecológicos como financieros para la CABA.

Pedro Bollo

DNI 5.319.374

Documento perdido

A principios de febrero de 2020 concurrí a la Agencia Nacional de Discapacidad de Ramsay 2250, CABA, a gestionar un certificado de libre disponibilidad de un vehículo afectado por la ley 19.279, por fallecimiento del titular. Entregué toda la documentación solicitada, certificada por escribano, y me dijeron que me iban a avisar por mail cuando estuviera listo para ir a retirar. A fin de ese mes me comuniqué por mail y con fecha 20/2/2020 desde el Departamento Automotores me informaron que el trámite estaba demorado porque no habían designado al funcionario a cargo del organismo. Esperé un poco más y cuando consulté telefónicamente me informaron que no encontraban ningún rastro del trámite iniciado. La persona que me atendió cuando inicié el trámite me dijo que se había extraviado la documentación; ante mi insistencia, la única respuesta obtenida fue que si quería podía hacer un reclamo para iniciar un sumario (tengo copia firmada de recepción). Luego comenzó el consiguiente calvario y "silencio de radio" del organismo, porque nunca más contestó mi reclamo. Y esto se agravó con el inicio de la pandemia y la cuarentena. No se atendió más presencialmente, y por mail y teléfono fue inútil también. Ahora bien, necesito que me otorguen el certificado y no tengo intención de pagar nuevas certificaciones de escribanos ni de volver a realizar la verificación técnica policial, porque no es mi culpa el extravío. Quiero una respuesta y urgente solución a la situación descripta, porque sin el certificado de libre disponibilidad no puedo hacer la transferencia por sucesión ni circular con el vehículo.

Gustavo Schweitzer

DNI 16.224.615

