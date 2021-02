De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de febrero de 2021 • 00:00

Dignidad y libertad

El esclarecedor artículo titulado: "La imperiosa necesidad de unión de quienes valoran la libertad", de Alberto Benegas Lynch (h.), publicado el 28 de enero, es un urgente llamado a la responsabilidad cívica que la realidad actual de nuestro país exige a políticos y ciudadanos. Coincido principalmente con su afirmación de que es prioritario que toda la oposición se una para sobrevivir con libertad ante el avance del totalitarismo chavista en los tres poderes nacionales. Unidos debemos, asimismo, defender la libertad de prensa, la educación sin imposiciones politizantes y la calidad de los servicios de salud. Respecto de su alusión a las próximas elecciones, ojalá que de esa oposición unida surjan algunos candidatos valiosos, que los resultados de la votación sean respetados y que algún día podamos legar a nuestros hijos y nietos un país gobernado por dirigentes al servicio del bien común.

En cuanto a la conocida exhortación "argentinos a las cosas" con la que Benegas Lynch cierra su nota, quisiera agregar que, aun en medio de este drama pandémico y económico, la pongamos heroicamente en práctica haciendo lo que está al alcance de cada uno para paliar el hambre, así como la carencia de trabajo y vivienda, de saber, afecto, respeto y comunicación. Fortalezcamos la unión de los que valoran la dignidad y la libertad.

Clara J. Cavanna de Barbero Sarzabal

claracavanna10@gmail.com

Carne barata

A todos los consumidores que corran a comprar los cortes de carne "baratos", es aconsejable que antes de hacerlo se aseguren de tener o bien fuerte la dentadura o un buen dentista. Y si no les queda más remedio, que hagan como hacía mi abuela: tiernizando entre 24 y 48 horas la carne en leche antes de cocinarla. Caso contrario, "lo barato les saldrá muy caro".

Adrián Armando Klas

viyurklas@gmail.com

Proporción

Recientemente recibí esta carta de Navidad desde Alemania, que traduzco y comparto por considerarla de interés:

"¡Qué tiempos son estos! ¡Ahora toca el todopoderoso corona, el nuevo escenario de fin del mundo! Debemos tomarlo con toda seriedad y cuidado. Pero ¿es tan tremendo que a la gente joven, por un tiempo relativamente breve, no le sea permitido asistir a fiestas?

Hace 75 años, Hitler movilizó a los jóvenes a partir de los 15 años y los mandó al frente en Berlín, con cientos de miles de muertos en los últimos meses de la guerra, y millones que tuvieron que huir de nuestras ciudades, bombardeadas e incendiadas. Deberíamos agradecer que se trate "solo" del coronavirus; que la actividad económica respira aparentemente bien, y que tenemos un gobierno reflexivo, que evita ser imprudente con el dinero y al mismo tiempo ha pacificado nuestra nación".

Aunque nuestras circunstancias no sean las mismas, cabe atender este llamado al sentido de la proporción.

Germán Carvajal

carvajalgerman2011@gmail.com

Es al revés

La función de los jueces no es aplicar la ley. Es hacer justicia. Así lo manda el artículo 112 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces deben prestar juramento de "desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente". Aplican la ley para hacer justicia, no como un fin en sí mismo.

Hace un mes se aprobó una ley por la cual ante un delito de violación puede castigarse con la pena de muerte no al violador, sino a su hijo. No parece demasiado justo, ¿no es así? Pues bien, según informan los medios, una jueza del Chaco ordenó suspender la aplicación de esa ley. El ministro de Salud -que a pesar de ser ministro parece que no conoce demasiado la Constitución- se enojó muchísimo y dijo muy airado: "Es increíble. ¡Se usa la justicia para no cumplir la ley!".

No ministro, es al revés. Lo que pasó es que en el Congreso se usó la ley para negar la justicia. Parece que hubo una jueza que puso las cosas en su lugar.

Héctor Pérez Bourbon

torchiperezbourbon@yahoo.com.ar

Dr. Rafael Sarmiento

Se nos fue un infatigable luchador republicano, el doctor Rafael Sarmiento, envuelto en la bandera argentina; de aquella Argentina que siempre soñó volver a ver. De aquella Argentina que destruyó el peronismo a lo largo de tantos años con ayuda de muchos radicales demagogos y marxistas. Él quería nuevamente la Argentina del trabajo, del bien decir y el mejor actuar, sin atriles que denigren, con sus instituciones funcionando tal cual dicta la Constitución del 53-60, con nuestras Fuerzas Armadas que sean el orgullo patrio, sin generales que bajen cuadros, ni almirantes de escaparates y mucho menos mercaderes de sus propios camaradas. Una patria con maestras sarmientinas y no aulas cerradas a la educación e instrucción de los niños, generando situaciones irreversibles en esos estudiantes.

A pesar de sus dolencias continuaba en la lucha diaria para revertir esta situación de resquebrajamiento moral que nos asfixia todos los días. Luchaba por una prensa independiente, donde el estar enfrentado no quería decir enemigo. Deseaba ver un partido nacional con bases en la libertad, capaz de dar frente de batalla a este populismo fascista. Soñaba con su querido Partido Demócrata definitivamente unido; con un partido nacional de auténtico federalismo, donde las provincias no dependan en forma genuflexa a los requerimientos del déspota y a una caja central.

La libertad por sobre todas las cosas, en orden y con justicia independiente. En definitiva, siempre quiso a nuestra república, a la de Alberdi, Sarmiento, Roca, Pellegrini, que se fue disolviendo en los andares de la demagogia populista.

Doctor Rafael Sarmiento, recibe de mi parte todo este reconocimiento al afecto que siempre tuviste con nosotros, y en especial toda una vida al servicio de la patria.

Fernando Castro Pintos

Miembro del Instituto Sarmiento de Sociología e Historia

castropintos@yahoo.com.ar

