De los lectores: cartas & e-mails

Libertad de enseñar

Le hago un pedido, casi una súplica, a los funcionarios de turno. ¡Dejen que los directores, docentes, padres y alumnos de cada comunidad educativa decidamos solos! Ya aprendimos cuestiones tan simples como distanciamiento, burbujas, lavado de manos, uso del barbijo, ventilación. Queremos ejercer nuestros derechos básicos: libertad de circular, de reunirnos, de enseñar. Queremos cuidarnos solos. El encierro prolongado nos hizo mucho daño a todos. Llegó la hora de que simplemente nos dejen trabajar, aprender y vivir en paz. De todo corazón, se lo agradeceríamos muchos y mucho.

Eduardo Cazenave

DNI 18.562.666

Ficha Limpia ya

Mendoza aprobó a fines de noviembre de 2020 una reforma dentro de la ley de partidos políticos (ley 4746), que establece que no podrán ser candidatos a puestos políticos las personas condenadas penalmente, incluso sin sentencia firme. Esta noticia desgraciadamente ha pasado desapercibida para la gran mayoría de los argentinos. Es fundamental que este plausible concepto se convierta en ley a nivel nacional, como la mejor garantía para que nuestros futuros gobernantes y legisladores tengan su conciencia limpia ante la ley.

Pocos meses antes de las elecciones legislativas, exijamos como ciudadanos la aprobación de una ficha limpia a nivel nacional. Venzamos la resistencia de políticos corruptos para que esto no suceda. No nos durmamos complacientemente, pues, de hacerlo, nos vamos a arrepentir, y mucho.

Ricardo Olaviaga

olaviaga8@hotmail.com

Muertos diferentes

En 2013, el juez Roberto Gallardo declaró inconstitucional el veto del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri a la ley del aborto no punible. Hoy día, este mismo juez cuestiona el inicio de clases presenciales en la CABA, aduciendo que "el derecho a la vida y la salud, como la Constitución y la ley lo imponen, son prioridades". Entiendo que para el señor juez hay muertos buenos y muertos malos. Solo me cabe una reflexión: su ideología lo obnubila.

Juan Bautista Garona

garonajuan@speedy.com.ar

Paciente aislado

Soy médico desde hace 45 años. En el fin de semana del 30 de enero concurrí a visitar a una paciente de 86 años, internada en una clínica prestataria de PAMI, en la provincia de Buenos Aires, por fractura de cadera, tras una caída. La hija no la puede visitar por protocolo Covid-19. Los médicos tratantes solo informan por teléfono, cosa que no hicieron el fin de semana pasado. Gracias a que en mi carácter de médico pude visitarla, tanto la paciente pudo recibir noticias de su familia como la familia noticias del estado general de la paciente. Es una clara violación a los derechos humanos del paciente y de su familia, que soportan un estado de angustia permanente, tan nocivo como cualquier enfermedad. Creo que el médico traumatólogo tratante podría recibir a la familia, bajo protocolo, como si fuera una consulta de guardia. Y un familiar directo podría visitar a la paciente, también bajo protocolo, en horarios alternados para no cruzarse con otros visitantes.

El uso de la pandemia y de la cuarentena en esta forma solo es una manera omnímoda de ejercer un poder que vulnera los más básicos principios de humanidad.

Juan C. Paludi

DNI 7.600.795

Pesca ilegal

El Gobierno negó el permiso para que el moderno guardacostas norteamericano USCG Cutter Stone atracara en algún puerto argentino para realizar un control de la pesca ilegal, como lo hizo en Brasil, Uruguay y Guyana. Teniendo en cuenta que la Armada Argentina capturó el año pasado tres pesqueros ilegales de un total estimado de 500, la cooperación ofrecida por los Estados Unidos no sería solamente conveniente sino necesaria para evitar la depredación de nuestros recursos pesqueros. Parecería entonces que existen intereses espurios que sacan ganancias de la pesca ilegal y no les conviene que el control se realice. La pregunta entonces es de quiénes serán esos intereses que lucran con el robo que pesqueros extranjeros hacen de recursos que pertenecen al pueblo argentino.

Juan Ángel Peña

DNI 0.574.505

Envases plásticos

Si bien la eliminación de sorbetes, vasos plásticos y otros elementos pequeños (informada en la nacion de ayer) es una acción en la dirección correcta, está lejos de ir a la raíz del problema. El mayor volumen de contaminación plástica es producido por los envases de bebidas como gaseosas y aguas envasadas, y las bolsas de los incontables productos que consumimos a diario. Aunque se hagan esfuerzos, solo una pequeña porción de ese material que se descarta se recicla luego de solo un uso. Las evidencias muestran que no es suficiente para evitar la contaminación (que puede durar varios cientos de años) que generan. Uno de los ejemplos más dramáticos es lo que ocurre en océanos y mares. El problema de fondo de la contaminación con envases plásticos es que ni los que producen ni los que consumimos esos productos nos hacemos cargo de los costos que implica la "logística inversa", es decir, de retornarlos a su lugar de origen para que sean reutilizados o reciclados como corresponde. A través de las empresas que los emplean, cada consumidor debería asumir la responsabilidad (el costo) de evitar que el medio ambiente (en especial, los animales) sea la víctima inocente del daño que causa nuestra basura.

Eugenio A. Marchiori

DNI 12.549.368

Valentía

En una entrevista radial, el actor Gastón Pauls transmitió en forma cruda, desgarrante y educativa lo que significa el problema de la drogadicción. En muchas charlas escuché testimonios, experiencias y consejos de toda clase. Valederos, por supuesto. Nunca con la claridad y docencia con la que Pauls narró su lucha por no recaer. No volver a "perderse". Es para admirar su testimonio. Con otra gente brinda charlas por el país, para alertar, sobre todo, a los más jóvenes. Aclaró que en esto no hay grieta que valga, dada su reconocida postura política. Solo caídas; que es más trágico. Mi reconocimiento a su hombría.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

En la red

Facebook

Insfrán afirma que su gestión de la pandemia es mejor que la de Larreta

"En teoría si es gobernador de una provincia debería medir su gestión con la de otro gobernador de provincia, en este caso, ¿no debería hablarle al gobernador de Buenos Aires?"- Sergio Tolaba

"¿Y quién cree en los números que da Insfrán?"- Leonardo Sebastián Sosa

