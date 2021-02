De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2021 • 00:00

Paradoja

Con seguridad ni el Presidente ni otros funcionarios conocían lo dicho veinticinco siglos atrás por el gran filósofo griego Demócrito: "Hay que decir la verdad, no hablar mucho". Es que casi a diario nos han abrumado con la llegada de millones de vacunas contra el Covid-19 y que a la fecha no se ha concretado. Eso sí, decidieron concientizar a la población de la necesidad de vacunarse, recibiendo cada uno de ellos la dosis de vacuna.

Hoy lo que resulta paradójico es que puede que sean muchos los que deseen inmunizarse, pero no podrán hacerlo, no hay vacunas. Se ofreció lo no existente.

María Rosa de Mello

DNI 3.010.20

Pregunta a Kicillof

Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, me gustaría que me responda por qué se niega a utilizar los servicios municipales para vacunar a toda la población del distrito que gobierna. En mi municipio, San Miguel, contamos con tres hospitales, numerosos centros de salud y escuelas de enfermería con personal capacitado para realizar esa tarea. ¿No será que se preocupa más por su futuro político y el de la agrupación a la que pertenece que por nuestra salud?

María Mónica Bó

DNI 6.707.918

Soberanía

El ministro de Salud informó que no se había podido llegar a un acuerdo con relación a las vacunas de la firma Pfizer porque el acuerdo incluía el término negligencia en la ley reglamentaria, término que implica renunciar a la soberanía argentina. Como hay tres países latinoamericanos que han contratado y reciben esas vacunas, Chile, México y Costa Rica, cabe suponer una de dos posibilidades: 1) que esos países han aceptado renunciar a su soberanía para aceptar el acuerdo y las vacunas, o 2) que Pfizer tiene una inquina especial hacia nuestro país y le exige condiciones distintas de las que pide a los restante países de América Latina. Este supuesto ha sido rechazado por la empresa.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Vacuna Sputnik

No deja de sorprender el cinismo de nuestros dirigentes, quienes juzgan con desprecio a quienes no querían ser vacunados con la Sputnik V hasta conocer los resultados científicos de las pruebas. ¿Cómo pueden pretender que el hecho de vacunarse, en este marco de enorme incertidumbre sanitaria global, sea un acto de fe? Algo así como "yo creo en ustedes y entonces me aplico una vacuna sin ningún sustento científico más que el prestigio, bueno o malo (no importa), de un laboratorio".

Hoy, cuando finalmente se publicaron algunos documentos que avalan la calidad de la vacuna, este gobierno, pretendidamente de científicos, busca posicionarse como ganador de una disputa que no debería haber existido si hubiera actuado con responsabilidad o, en todo caso, sinceridad, explicando los riesgos que se asumían y por qué. A esta altura, y recién con solo casi 14 meses de gobierno, habría que renombrarlos como un gobierno de relatores más que de científicos.

Flaco favor le hacen a la ciencia quienes promueven estas gestiones sanitarias con tan poca responsabilidad.

Fernando Chain

DNI 13.887.349

Australia y Argentina

He leído con mucha atención la columna de la diputada Fernanda Vallejos. Quiero aclarar que vivo en Australia desde 1983 y que no soy economista, solo un observador de la realidad. Como tal, deseo hacerle algunas preguntas:

1) Australia (podría agregar Canadá y Nueva Zelanda) es un exportador neto de alimentos, nadie nos cuida la mesa y no tenemos problemas de precios, y mucho menos inflación. ¿Cómo es esto? 2) Desde que era muy chico (tengo 77 años) se viene destruyendo sin pausa el símbolo más importante de soberanía económica, la moneda. Desde 1968 le quitamos 13 ceros, un despropósito por donde se lo mire. Teniendo en cuenta que -hasta donde tengo memoria- las ideas que ella expone en su columna son las que se aplican sin pausa desde los 40 y las que nos llevaron a esta situación. ¿cómo sería diferente esta vez? Acá se tiene en claro que intervenir en el mercado es fácil, se sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina (nosotros sí sabemos dónde termina...).

Para finalizar, solo contarle a la autora que el pasado año nos visitó mi cuñado, partidario de este gobierno, a quien le pregunté si le gustaba cómo vivíamos acá en Australia, su tranquilidad y su calidad de vida. Contestó que sí, que si pudiera se quedaría. Le comenté entonces que acá se hace todo lo contrario de lo que hacen allá.

Juan Sotelo

juansotelo1943@gmail.com

Derechos humanos

A este gobierno que se presenta como paladín de los derechos humanos cabe preguntarle si considera que el derecho a nacer es uno de ellos.

Juan Ángel Peña

DNI 0.574.505

Plaza tomada

Es impresionante la toma que se ha hecho de la Plaza Lavalle (sector Lavalle y Talcahuano), frente al Palacio de Tribunales. Allí hay gente con chicos, animales, carpas, tendederos de ropa, bolsones de basura desparramados, y los ocupantes se mueven como si fueran los dueños del lugar. Esto ya tiene unos cuantos meses, y el lugar esté regado de orina y heces humanas. Soy una persona mayor y hace 60 años que transito por la zona, donde tengo una oficina, y nunca se vio una situación semejante. La ciudad está siendo el albergue de mucha gente que duerme en la calle, bajo los árboles, etc., quizá traída de otros lugares con intenciones poco claras. Los chicos a los que me refiero ¿recibirán educación o tendrán la posibilidad de asistir a una escuela? ¿Qué futuro les espera? ¿Vivir quizá de la mendicidad o del delito? El gobierno de la ciudad debería contactar a quien corresponda o hacer algo para que esas personas tengan alguna otra posibilidad, instalarse en una vivienda digna y que los menores puedan ser instruidos mínimamente.

Eduardo P. Giorgi

DNI 7.710.256

